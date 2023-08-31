Речь идёт о втором по популярности кандидате от Республиканцев Вивека Рамасвами

Ещё недавно главным кандидатом на пост президента США от Республиканцев считался Трамп. Миллиардер уже не раз озвучивал свою позицию по украинскому вопросу и намерен прекратить боевые действия за 24 часа. Экс-президент отмечал, что переложит всю ответственность за восстановление Украины на Европу, снимет с России санкции и продолжит давить на Китай. Судя по всему, в рядах Республиканцев есть немало сторонников высказанных идей, а некоторые члены партии и сами не прочь занять кресло президента. Один из них: Вивек Рамасвами, который ещё недавно считался тёмной лошадкой, но на прошлых выходных выиграл дебаты среди претендентов от Республиканцев (Трампа не было в зале) и стремительно приобретает популярность среди народа. Вчера телеканал Fox News взял небольшое интервью у кандидата в президенты, выяснив несколько интересных моментов.

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По словам Рамасвами, он намеревается добиться договорённости, которая бы устроила и Путина, но в то же время служила бы интересам Америки, в результате чего выиграют обе стороны. Прежде всего кандидат в президенты планирует заморозить текущий конфликт. Кроме того, он обязуется гарантировать, что Украина не вступит в НАТО, а все эти и другие меры обязательно приведут к быстрому подписанию договорённостей между США и Россией. Что любопытно, Рамасвами даже не вспоминает Зеленского и Украину, осознавая незначительную роль политических элит Киева в конфликте. При этом Рамасвами не только хочет давать, но и требовать. Так, все условия перед Россией будут выполнены только в том случае, если Путин согласиться выйти из военного союза с Китаем. Политик указал на то, что партнёрство между Россией и Китаем усиливает позиции Пекина за счёт России, что представляет реальную угрозу для США.

Рамасвами не скрывает, что вдохновлён действиями Никсона в 1972 году и намерен разорвать формирующийся альянс, строя партнёрские отношения с Россией. Также он планирует добиться от России уменьшения её военного присутствия на территории Западного полушария. Кандидат в президенты осознаёт, что экономические связи с Китаем важны для России, но планирует предложить Путину нечто большее. Так, он распорядится о снятии всех санкций и будет способствовать налаживанию сотрудничества между РФ и Европой. Это быстро снизит зависимость РФ от Китая, а значит политика придёт вслед за экономикой. Кандидат в президенты признал, что именно США взорвали Северные потоки, что отрезало Россию от Запада. Потребуется время, но Рамасвами уверен в том, что всё это можно восстановить, а значит и партнёрство между регионами вернётся на круги своя.

Рамасвами замечает, что даже сегодня, когда Россия имеет партнёрские отношения с Китаем, заметны значительные противоречия. Например, РФ снабжает вооружениями Индию и Вьетнам, а обе страны имеют сложности с Китаем, включая территориальные претензии. Не стоит забывать, что Россия препятствует строительству железной дороги Китаем, а значит пока время у Запада есть, ведь стабильность в регионе и геополитические выгоды для США связаны именно с партнёрскими отношениями с Россией. Нужно понимать, что сегодня Рамасвами находится в числе наиболее вероятных кандидатов на пост президента. Он уже самый влиятельный после Трампа среди Республиканцев, но экс-президенту грозит отлучение от выборов из-за преследования со стороны властей. Если Рамасвами выступит против Байдена, то победа окажется в его руках, тогда как среди Демократов есть только Кеннеди. Вот только сам Кеннеди также выступает за союз с Россией, а всё это выглядит крайне любопытно на фоне откровенно русофобской политики команды Байдена.