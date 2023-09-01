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Politico: 10 M1 Abrams скоро появятся на Донбассе – танки не панацея и ничего не гарантируют
M1 Abrams в настоящее время приводятся в боевую готовность в Польше

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Известно, что первые поставки Украине танков начались именно с подачи США, когда Байден заверил европейских лидеров в том, что готов отправить на Донбасс десятки M1 Abrams. Спустя какое-то время количество было скорректировано до 31 единицы, далее в Пентагоне сообщили, что снимут урановую броню, а также уменьшат количество технологий на борту. Эксперты уверяли, что всё это делается для снижения рисков от раскрытия секретов американского ВПК в случае утери танка и попадания его в руки российских инженеров. Как бы там ни было, но в Politico пишут, что в настоящее время принято решение отправить в Украину первую партию машин из десяти единиц. Якобы, сроки доставки остальных пока остаются неясными, а в настоящее время завершаются ремонтные работы, а все M1 Abrams находятся в Польше. 

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Журналисты уверяют, что в США решили ускорить передачу танков Киеву, а первые десять машин поступят в распоряжение ВСУ уже в этом месяце. Неясно, каким образом 31 танк превратился в 10, но украинское правительство довольно и этому, а в Пентагоне обещают выполнить взятые на себя обязательства. Об этом прессе заявил Мартин О'Доннелл, пресс-секретарь командования Армии США в Европе и Африке. Как выяснили журналисты Politico, в Вашингтоне верят, что даже 10 M1 Abrams помогут ВСУ преодолеть оборону российской армии. Речь идёт о неких преимуществах на поле боя, противопоставить которым у русских просто нечего. Отдельно отмечается, что украинские танкисты уже давно готовы и прошли курс обучения. Куда отправят M1 Abrams пока неясно, то такое количество не способно стать заметным на фоне масштабов наступательной операции ВСУ.

Что примечательно, всё те же журналисты Politico ссылаются на некого высокопоставленного чиновника в Пентагоне и полагают, что танки не принесут украинской армии никакой пользы. По словам чиновника, сами по себе M1 Abrams ничего не гарантируют, поскольку намного важнее решимость ВСУ, а также желание рядовых солдат прорвать линию обороны РФ. Отмечается, что американский танк представляет собой «чертовски бронированную машину», но даже потенциала такой техники окажется недостаточно без боевого духа. В итоге Politico констатирует, что американские танки – это не панацея, а значит нужно использовать все средства. Напомним, сегодня эксперты Defence24 заявили, что в настоящее время украинская армия приблизилась к первой линии обороны, тогда как все три месяца продвигалась в серой зоне. Уже совсем скоро начнутся осенние дожди, а распутица превратит контрнаступление в позиционную борьбу. Многие российские военкоры полагают, что в этот момент можно ожидать ответных действий от российской армии. Наступление идёт на севере Украины, но продвижение незначительны, а в настоящее время только украинское командование активно сжигает резервы надежде получить одобрение от старины Байдена. 

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#сво #всу #военные технологии #танки #m1 abrams
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