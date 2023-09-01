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CNN: хакеры из РФ взломали планшеты офицеров ВСУ с секретными данными о контрнаступлении
Представители СБУ не способны оценить ущерб, поскольку заметили только следы хакеров

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Известно, что американские власти уже давно удерживают Украину под внешним контролем и фактически управляют основными сферами жизни. Годами проводились нужные законопроекты, ну а в итоге Зеленский был всего лишь маркетинговым ходом, и стал ещё одной победой США. Сегодня даже Залужный не стесняется того, что все отчёты о ходе наступательной компании передаются напрямую в Пентагон, а сам главком ВСУ сдаёт перед американскими чиновниками многочасовые экзамены. Известно, что Залужный убедил американцев в том, что всё не так плохо и обещает провести успешное наступление уже в 2024 году. При этом в прессу регулярно попадает информация о том, что многими американскими системами (например, HIMARS) управляют бывшие военнослужащие НАТО, а ныне наёмники. У этих ребят (как и у многих высокопоставленных офицеров ВСУ) есть специальные планшеты, где можно оценить ход боевых действий в реальном времени. 

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Ранее российские специалисты уже не раз получали в своё распоряжение подобные планшеты, ну а журналисты CNN уверяют, что с недавних пор заметна повышенная активность хакеров из РФ. Оказывается, США и их союзники предупредили украинские власти о разработке российскими хакерами специализированной программы, способной проникать в планшеты украинских военных и извлекать оттуда секретную информацию. Вредоносный код собирает данные, отправляемые с мобильных устройств на спутниковую систему Starlink (детище Илона Маска). В Киеве заявили, что полученная от союзников информация стала очередным подтверждением опасений Службы безопасности Украины. При этом представители ведомства точно не знают, была ли атака успешна, поскольку не смогли отследить и заблокировать все попытки взлома. 

В СБУ признают, что в руки российских специалистов попали американские планшеты с секретным программным обеспечением, которые принадлежали офицерам ВСУ. Часть оборудования была взломана и используется для распространения вредоносного программного обеспечения. По данным CNN, в начале августа этого года СБУ обнаружила попытку российских хакеров внедриться в электронную систему управления. В сети было зафиксировано около 10 шпионских программ, которые совершали те или иные действия в единой системе, а попытка взлома признаётся успешной. Предполагается, что российские хакеры могли извлечь из системы информацию о планируемых действиях ВСУ, местонахождении и передвижении войск, техническом оборудовании и многом другом. Напомним, что в прошлом году российские хакеры успешно взломали украинскую систему управления вооружёнными силами «Дельта». Директор по операциям Национального центра кибербезопасности Великобритании заявил, что русские хакеры стали настоящей проблемой и наносят не меньше вреда, чем пушки и ракеты. Пол Чичестер отмечает, что из-за оплошностей украинских специалистов трудно понять, сколько информации попало в руки российских властей. Неясно, насколько много русские знают о проведении тех или иных операций, поэтому часто приходится менять планы в реальном времени. Не исключено, что где-то в РФ уже есть планшет, который позволяет отслеживать и такие данные, но подтверждения этому мы с вами не получим. 

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#украина #сво #хакеры
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