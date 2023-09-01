Эксперты полагают, что ни одна революция не происходит сама собой

Судя по тем данным, что можно почерпнуть из исторической литературы, ещё никогда революция или государственный переворот не возникали спонтанно. Всё это реализуется на основе подготовленного и тщательно продуманного плана. Не всегда протестующие силы ждёт успех, но если вы слышите о том, что где-то произошла революция, то прежде всего нужно искать, кому всё это было выгодно. Иногда в дело вступают внутренние силы, но чаще всего перемены реализуется под диктовку из-за рубежа. Достаточно вспомнить значимые события в странах СНГ. Например, в Украине подобный сценарий реализовывался 2 раза. Замечена открытая попытка свержения власти в Казахстане и в Беларуси, ну а теперь очередь дошла до Африки. По мнению аналитиков Economist, сегодня государственные перевороты распространяются как эпидемия, а сделать с этим ничего нельзя.

реклама

Так, в июле этого года произошло свержение президента Нигера, а 30 августа случился переворот в Габоне. Эта страна в Центральной Африке богата нефтью и полезными ископаемыми и имеет население 2,.4 миллиона человек. Люди в военной форме объявили по телевидению о захвате власти и обвинили бывшего президента в коррупции и нежеланию действовать в интересах народа. Аналитики отмечают, что в 21 веке замечается снижение частоты государственных переворотов, но с недавнего времени путчи становятся нормой в африканских государствах. В Economist уверены, что ни один государственный переворот не возникает из ниоткуда. Габон ранее был колонией Франции и на протяжении долгих лет находился под властью семьи Бонго (с 1967 года). Сначала страной правил Омар Бонго Ондимба, а затем с 2009 года его сын Али, который в настоящее время находится под домашним арестом. Несмотря на то, что Габон занимает четвёртое место в Африке по ВВП на душу населения, бедность и безработица стали обыденностью. По некоторым данным, треть населения живёт за чертой бедности, а значит огромные деньги, которые получает бюджет, растворяются в карманах властей.

Очередные выборы прошли 26 августа, а местные активисты ожидали масштабных фальсификаций. Особенно тревожным знаком стало отключение интернета в день голосования, но многие эксперты полагают, что действия военных больше напоминают дворцовый переворот, чем народную революцию. Свидетельством этому стало назначение на должность временного президента Брайса Колтер Олигуи Нгема. Новый лидер является главой республиканской гвардии и двоюродным братом свергнутого Али Бонго. Но Габон – это только часть глобальной тенденции, о чём свидетельствуют указанные ниже цифры. Политологи Джонатан Пауэлл и Клейтон Тайн подсчитали, что с 1960 года по 2000 год в мире ежедневно случалось в среднем 40 переворотов каждые десять лет. В 2000-х годах эта цифра сократилась до 22, а в 2010-х годах – до 17. С 2020 года их было уже 14.

Каждый случай уникален, но можно выделить общие причины. Например, экономика африканских стран серьёзно пострадала во время пандемии и стала сильно уязвима на фоне роста цен на продукты питания по всему миру. Стоимость жизни выросла, и правительствам стало сложнее обеспечивать своих граждан. В Economist указывают на то, что чем менее наказуемо действие, тем оно становится всё более распространённым. Журналисты издания напоминают, что только страны Запада осуждают происходящее в Африке, тогда как Китай и Россия приветствуют изменения, поскольку не придерживаются демократических ценностей. Похоже, эти ребята забыли о многочисленных революциях после краха СССР, когда одни лидеры сменяли других. Что до Габона, то эксперты указывают на провальную политику Франции. Согласно официальным данным, с 2000 года в Африке произошло 24 успешных переворота, из которых 16 случились во франкоязычных странах. С 2020 года их число увеличилось до семи из восьми. Economist признаёт, что Франция применяла агрессивный подход к своим бывшим колониям, сохраняя военные базы, как в случае с Габоном. Это вызвало ощущение, что Париж поддерживает коррумпированную местную элиту за счёт обычных граждан. Ну а сегодня Россия активно использует просчёты французских властей.