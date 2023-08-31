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Польский журналист побывал на Донбассе и назвал Ланцет самым опасным дроном-камикадзе на планете
Свои слова журналист подкрепляет свидетельствами на многочисленных роликах

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До начала СВО обычные пользователи почти ничего не знали о беспилотниках Ланцет, но сегодня о них пишут не только российские военкоры, но и иностранные журналисты. Эксперты отмечают высокую эффективность, ну а недавно своё мнение об устройстве высказал польский журналист Филипп Мельчарек, который побывал на Донбассе и сделал выводы на основании увиденного собственными глазами. По словам журналиста издания Interia, Ланцет стал настоящим кошмаром для украинских военных, а особенно опасно выглядит последняя модификация Ланцет 3. Мельчарек уверяет, что российский дрон-камикадзе по праву может считаться лучшим в своём классе. Журналист подчёркивает, что Москва начала использовать их в СВО почти с самого начала конфликта, а с появлением значимого количество подобных беспилотников российские войска начали получить преимущество на тех или иных направлениях.

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Мельчарек отметил, что в интернете широко представлены видеоролики с ударами дрона, а видео охватывает моменты из разных ракурсов, что позволяет узнать намного больше о технических возможностях аппарата. Автор полностью согласен с утверждением, что Ланцеты представляет собой вершину совершенства среди беспилотных аппаратов и причиняет огромный урон ВСУ. Потери украинской армии растут, а среди плюсов устройства можно отметить простой старт с мобильной платформы. Кроме того, пусковые катапульты ставятся на пикапы или прицепы, что позволяет запускать их в непосредственной близости от линии соприкосновения. Для управления нужен всего 1 оператор, дальность полёта доходит до 70 километров, а скоростные показатели позволяют развивать скорость до 100 км/ч.

Мельчарек отмечает, что дроны могут использоваться как для наблюдения, так и для нанесения ударов по целям. Эти беспилотники способны переносить взрывчатку весом до трёх килограмм, а многочисленные видео подтверждают, что этого достаточно для уничтожения бронетехники, включая танки. Именно по этой причине Ланцеты всё чаще появляются в Запорожской области, где много тяжёлой техники ВСУ. Ну а особенно впечатляющей особенностью российского беспилотника является его способность почти мгновенно замедлить скорость в полёте или резко изменить направление движения. Журналист пишет, что Ланцеты могут так делать даже в непосредственной близости от цели, а такая характеристика считается уникальной для дронов данного размера и назначения. Высокая манёвренность достигается благодаря особому х-образному расположению крыльев, а конструкция обеспечивает отличную аэродинамику и точность.

Всё это привело к тому, что украинские военнослужащие опасаются российского дрона, поскольку защититься от него крайне сложно. При этом Мельчарек напоминает, что производство одной такой беспилотной машины слишком затратно, что ограничивает массовое использование со стороны России (предположительная цена 3 миллиона рублей). Журналист полагает, что работа над снижением стоимости Ланцета уже идёт, а благодаря поставкам комплектующих из Китая проблема может решиться намного быстрее. Отметим, что недавно разработчики дрона показали пусковую платформу, позволяющую запускать сразу 16 беспилотников. Предполагается, что это усилит атакующие возможности российской группировки и ускорить наступательные операции на том или ином направлении.

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#военные технологии #беспилотники #ланцет
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