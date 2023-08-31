Не исключено, что ракеты просто закончились

Появление на вооружении ВСУ ракет Storm Shadow стало настоящим праздником для патриотов, а украинские власти рассказывали о невероятных успехах крылатых ракет. Поставляемая в Киев ракета оказалась одной из базовых модификаций и способна поражать цели на расстоянии до 250 километров, но даже это в несколько раз превышало все ранее доступные возможности. При этом ракета крайне точна, что создавало для российской армии потенциальные проблемы, поскольку приходилось переводить командные центры на сотни километров от украинской границы. Украинские власти уверяли своих европейских спонсоров, что «чудо-оружие» переломит ход конфликта, а русские тут же сдадутся. Спустя более чем 3 месяца после начала применения Storm Shadow аналитики делают довольно любопытные выводы.

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Прежде всего отмечается, что несмотря на высокую точность не удалось уничтожить логистическую инфраструктуру, а российская ПВО успешно адаптировалась к новой угрозе. Не исключено, что сделать это удалось за счёт того, что одна из ракет была захвачена в рабочем виде и доставлена инженерам. Но в данном случае важно лишь то, что в последнее время не было замечено ни одного случая применения Storm Shadow со стороны украинской армии. По мнению журналистов итальянского издания RID, есть несколько причин, которые могут объяснить происходящее. Прежде всего нельзя исключать, что запасы снарядов, полученные от англичан и французов, были исчерпаны. Но более вероятным считается вторая версия, которая более точно отражает положение ВСУ.

Так, около месяца назад Россия наносила массированные удары по украинским аэродромам, на которых базировались бомбардировщики Су-24. Ну а доподлинно известно, что специалисты НАТО ранее разработали для советских самолётов подвесные системы, способные переносить и запускать Storm Shadow. Изначально у Украины было не больше полутора десятка таким машин, но за последние месяцы за ними шла настоящая охота, а в итоге многие бомбардировщики были уничтожены в воздухе, тогда как другие сожжены на аэродромах в Хмельницкой области. Журналисты не исключают, что какая-то часть самолётов у ВСУ осталась, но теперь нет ракет, поскольку Москва наносила удары ещё и по складам боеприпасов и оружия. В RID пишут, что крылатая ракета Storm Shadow не оправдала ожиданий украинских властей и разочаровала руководство НАТО. Несмотря на это поставки продолжатся, а значит мы стали свидетелями временного затишья.

Не стоит исключать, что идёт накопление ракет, поскольку активная фаза наступательной операции на Запорожском направлении подходит к концу, а очередная попытка будет осуществлена уже весной или летом 2024 года. К этому моменту Украина получит не только франко-британские Storm Shadow, но и немецкие Taurus. Также поговаривают о передаче дальнобойных высокоточных американских крылатых ракет, но в Пентагоне пока не приняли окончательного решения. Предполагается, что причина может быть в опасениях американских властей. Так, немецкий концерн Rheinmetall уже потерял имидж на фоне неспособности танков Leopard 2 прорвать российскую оборону, ну а США не хотят терять рынок из-за ошибок ВСУ. Кроме того, в Пентагоне опасаются, что ракеты станут трофеями, а российские инженеры изучат их и смогут не только скопировать, но и выработать эффективные меры противодействия, что снизит эффективность ударов.