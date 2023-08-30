Немецкую технику уже никто не считает универсальной и непобедимой

Многие десятилетия современные боевые единицы России и США выступали конкурентами исключительно в теории, а многочисленные аналитики изучали те или иных технические характеристики и делали выводы. Кто-то рассказывал о преимуществе российской техники, которая неприхотлива в обслуживании и может похвастать длительным жизненным циклом. Другие уверяли, что технологические преимущества оружия стран НАТО позволяют говорить о тотальном превосходстве над Россией. При этом реальных столкновений не было, поэтому обе стороны могли говорить то, что считали нужным, а всё это не оказывало никакого влияния на положение на мировом рынке.

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В рамках СВО США и страны НАТО впервые бросили в бой против России не только старую технику, но и некоторые новые модели. Многим казалось, что исход очевиден, но всё пошло не по плану. По мнению журналистов Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), компания Rheinmetall стремительно теряет уважение и престиж, поскольку танки Leopard 2 потерпели сокрушительное фиаско в Украине. Издание отмечает, что на протяжении многих десятилетий Rheinmetall специализировалась на высокотехнологичной продукции, пользующейся спросом по всему миру. Во многих западных странах поставка танков Leopard 2 на Украину считалась переломным моментом в ходе летней наступательной кампании, но в итоге весь мир увидел горящие машины, не способные даже приблизиться к российским позициям.

Сегодня на продукцию Rheinmetall смотрят с недоверием, поскольку реальность доказала, что техника немецкой компании не только не может считаться лучше российской, но и сильно уступает многим боевым единицам по тем или иным показателям. Аналитики полагают, что в будущем это скажется на доходах Rheinmetall, а первые результаты мы увидим спустя несколько лет после завершения украинского конфликта. В DWN пишут, что проблемы немецких производителей оружия на этом не заканчиваются, ведь в последнее время Rheinmetall столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны южнокорейских предприятий. Совершенно неожиданно выяснилось, что азиатские производители не только создают высококачественное вооружение, но и делают это оперативно и в больших объёмах. При этом там не спешат вводить свою технику в бой, поэтому она пока не потеряла блеска, поскольку не столкнулась с реальным противником.

Отдельно указывается, что Rheinmetall сталкивается с проблемами в цепочках поставок, что приводило к замедлению производственного цикла, а в результате немецкое правительство не может выполнить свои обещания, которые уже были даны украинским властям. Компания пытается наращивать производственные темпы, но делает это неспешно ещё и из-за бюрократических проволочек. Аналитики полагают, что в Rheinmetall здраво оценивают потребности рынка. Конфликт в Украине может завершиться уже через год, тогда как девать столько оружия будет просто некуда, а значит если производство и наращивать, то делать это спокойно и без резких движений.