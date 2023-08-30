Новая ракета стала ещё более смертоносной и способна нести до 350 килограмм боевую часть

В последнее время ВСУ явно активизировалась на Черноморском побережье и даже совершили несколько дерзких вылазок в район Крымского полуострова. При этом власти в Киеве не скрывают, что Черноморский флот остаётся одной из главных целей, а на баланс украинской армии постоянно попадают те или иные разработки стран НАТО. По данным журналистов The Drive, украинские инженеры и сами не сидят сложа руки. Оказывается, речь идёт о новой модификации ракеты Р-360 «Нептун», способной поражать цели на большом расстоянии.

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По данным американского источника, ссылающегося на информацию от украинского представителя в военных структурах, украинские инженеры приступили к разработке продвинутой версии крылатой ракеты «Нептун» задолго до начала военного конфликта. Разработки велись в условиях повышенной секретности, но в 2022 году инженеры прекратили своё участие в проекте, поскольку возникли сложности с новой системой наведения. Скорее всего, были заблокированы некоторые поставки оборудования, но с помощью США и других стран НАТО комплектующие удалось получить, либо разработать собственный аналог. При этом в настоящее время завершается активная фаза разработки, а крылатая ракета уже прошла полный цикл тестирования и даже недавно была опробована против российских средств ПВО.

По данным украинской стороны, новое вооружение уничтожило российский зенитный комплекс в районе мыса Тарханкут, тогда как представители Минобороны РФ рассказывают о перехвате ракеты «Нептун». В целом, даже если ракета действительно не добралась до цели, то это не самая главная проблема. По мнению аналитиков The Drive, устройство находится на опытной стадии производства, поэтому любые испытания позволят устранить недоработки и сделать оружие более совершенным. Согласно опубликованной информации, ракета выстреливает с той же установки, что и предыдущая версия, но обладает значительно большей дальностью действия. Так, Р-360 «Нептун» способна поражать цели на расстоянии до 400 километров, и может содержать ударную часть весом до 350 килограмм. Для наведения используется GPS-навигация, а сама система программируется заранее. На последних этапах полёта инфракрасная система автоматического наведения ракеты выявляет цель. После того как изображение будет идентифицировано и подтверждено, ракета переходит в боевой режим. В случае, если наблюдаются значительные расхождения между фактической целью и заданной, ракета отменяет атаку.

Вообще, даже предыдущую версию ракеты нельзя было назвать слабой. Так, она могла пройти расстояние до 280 километров и несла заряд весом в 150 килограмм. Этого достаточно для того, чтобы нанести критические повреждения военному кораблю Черноморского флота, ну а несколько новых ракет и вовсе способны пустить боевой крейсер ко дну.