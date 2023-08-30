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В Bloomberg пояснили, почему закрытие заводов в Германии – это хороший знак для всей Европы
Судя по всему, американские журналисты открыто высмеивают власти Германии

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Известно, что антироссийские санкции стоили Европе очень дорого. Экономика находится в трудном положении, цены на энергоносители растут, а оппозиция приобретает всё большую поддержку среди населения. Правящие элиты намерены и дальше проводить свой курс, но некоторые страны уже испытали на себе те или иные последствия. Например, ещё недавно Франция считалась одним из ключевых союзников России, а с недавнего времени начала активно поставлять Украине танки, бронетехнику и другие виды оружия. Как следствие принятых решений мы видим череду правительственных переворотов, прокатившихся по Африке. Например, буквально сегодня власть в Габоне захватила группа военнослужащих. В целом последствия заметны и для других стран. 

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Например, сильный удар переживает Германия, стремительно теряющая производственную мощь. Страна находится на пути к деиндустриализации, но американские журналисты полагают, что всё это имеет как минусы, так и плюсы. По мнению издания Bloomberg, тот факт, что в Германии закрываются заводы, включая крупные химические предприятия, – это очень хорошо. Якобы, остановка завода приведёт к экономии газа, а значит Европа начнёт закупать меньше топлива из РФ, а вся планета почувствует облегчение, ведь сжигание углеводородов вредит природе. Кроме того, если спрос на газ не будет таким высоким, то всей Европе удастся пройти зимний период с меньшими затратами, ведь цены на голубое топливо не станут расти. 

Напомним, с момента введения антироссийских санкций, промышленный комплекс Германии демонстрирует убытки уже на протяжении 14 месяцев подряд. В результате страна действительно стала потреблять намного меньше газа, а многие аналитики признают, что именно этот фактор играет главную роль в ценообразовании на мировом рынке. Не исключено, что если к ноябрю закроется ещё несколько заводов в Германии, то стоимость газа и вовсе не превысит 500 долларов. Стоит помнить, что ранее США потребовали от Европы снизить потребление газа на 15%, а аналитики Morgan Stanley доказали, что это возможно. Вот только там забыли добавить, что остановка крупных промышленных предприятий ведёт к снижению темпов экономического роста. 

Финансовый сектор Германии уже находится в состоянии рецессии, а вся Европа стоит перед сложным выбором. Бразды правления давно переданы в руки американских элит, сегодня успокоить встревоженных жителей Старого света пытаются проплаченные журналисты. Что примечательно, многие аналитики фиксируют рост инвестиций в промышленный сектор США со стороны европейских компаний. Выходит, что местный бизнес уже не верит в то, что сможет поднять голову в ближайшие годы, поэтому просто отдаёт деньги туда, где финансы смогут приносить прибыль. Ну а поскольку Америка представляет собой открытого конкурента, то рассуждения журналистов Bloomberg кажутся вполне логичными, ведь этим ребятам выгодно происходящее в ЕС.

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#санкции #экономика #экономика германии
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