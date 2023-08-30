Дело было ещё в 2019 году, а факты попали в прессу только сейчас

В последнее время ВСУ нечасто используют Leopard 2, а эксперты связывают подобные действия с запретом со стороны НАТО. Танки показали себя очень плохо, что бьёт по имиджу немецкого производителя, а особенного смысла в их применении нет. При этом на замену более современным танкам в Украину уже идут старые Leopard 1. Очевидно, что машина устарела ещё 40 лет назад, но генералы НАТО уверяют, что украинцам ничего лучше и не нужно, поскольку танк манёвренный и умеет стрелять. Уже неоднократно говорилось о том, что европейцы относятся к бойцам ВСУ, как к туземцам, ну а главный вопрос состоит лишь в том, сколько танков получит Киев.

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Как оказалось, упорное сопротивление по данному вопросу оказывает Швейцария. Страна упорно держится за уже давно не существующий нейтралитет и отказывается сотрудничать по вопросам поставок оружия в Украину. Похоже, пресса выявила любопытные детали, о которых власти предпочитают помалкивать. Как оказалось, немецкая компания Global Logistics GmbH (GLS) продолжает настаивать на том, чтобы Швейцария не препятствовала передаче 25 танков Leopard 1. Якобы, все машины были куплены ещё в 2019 году, но так и не остались на балансе швейцарской компании RUAG. В любое другое время о сделке бы давно забыли, но не сейчас, когда отдельные лица хотят выслужиться перед США, поэтому предпринимают титанические усилия, доказывая свою преданность дядюшке Сэму.

GLS продолжает настаивать, тогда как RUAG ушла в глубокую оборону и не согласна на приложенные условия, поскольку немецкая компания прямо заявила о намерении отдать технику Украине. При этом особенно комично выглядят требования на фоне суммы сделки. В швейцарской газете Tages-Anzeige пишут, что GLS выплатила всего 12 тысяч евро за все 25 машин, или 480 евро за ржавый Leopard 1. Условия контракта не разглашаются, но есть все основания полагать, что немецкая компания взяла на себя обязанности по транспортировке и утилизации, вот только времена изменились. Сегодня за старыми Leopard 1 идёт настоящая охота, поэтому находящиеся на балансе швейцарской RUAG машины резко выросли в цене и стали объектом политических интриг.

Кстати, все танки располагаются в Италии, а ранее 96 машин были куплены у местной компании. Журналисты не смогли выяснить, сколько Швейцария заплатила за сделку, как не могут понять, на каком основании 25 танков были проданы немецкой компании за такую смешную сумму. Напомним, 28 июня Федеральный Совет Швейцарии отверг предложение компании RUAG о продаже 96 танков Leopard 1 немецкой компании Rheinmetall. Правительство Швейцарии настаивает на своём нейтралитете, поэтому отказывается от подобных сделок. Ну а на страну оказывается огромное давление как со стороны США, так и со стороны Европы, поэтому эксперты полагают, что рано или поздно правительство Швейцарии предпочтёт договориться с европейскими партнёрами.