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Западная пресса: Швейцария теряет нейтралитет и больше не может «выбирать изюм из булочек»
В многополярном мировом порядке не осталось места нейтральным государствам

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Когда аналитики говорят о внешней политике Швейцарии, то приводят аналогию с «выбиранием изюма из булочек. Проще говоря, страна уже довольно долго пытается усидеть на двух стульях, демонстрируя нежелание присоединяться к одному из блоков, получая технологии и уровень жизни Запада с ресурсами и деньгами Востока. По мнению аналитиков Neue Zürcher Zeitung, эпоха нейтралитета подходит к концу, а набирающиеся силу блоки вынудят Швейцарию сделать выбор. Но прежде чем делать выводы, нужно немного изучить историю. Так, 9 ноября 1989 года произошло крушение Берлинской стены. Германия стала единой, а СССР распался. В это время поступило множество запросов в МИД Швейцарии о мнении Федерального совета относительно событий в Берлине. В ответ власти Швейцарии опубликовали заявление, в котором говорилось, что Федеральный советник Фельбер не может комментировать все политические события, так как практически каждый день происходит что-то очень важное. 

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Подобная позиция вызвала раздражение в целом ряде стран, поскольку демонстрировала, что Швейцария не желает активно участвовать в мировой политике и стремится избегать влияния глобальных исторических событий. При этом очевидно, что полноценной независимости у Швейцарии не было никогда. Даже когда после 1945 года мир был разделён на два блока, эта страна явно примыкала в Западу. Например, Швейцария негласно присоединилась к технологическим санкциям против СССР. Также существовало военное сотрудничество между НАТО и Швейцарией, а значит геополитически, Швейцария была в сфере влияния Запада. Ситуация резко изменилась после 1991 года, когда мир резко потерял свою биполярность. Следующие 30 лет стали эпохой американского гегемонизма и расцвета глобализации. Китай воспользовался этим для своей выгоды, как и другие экспортно-ориентированные страны, включая Швейцарию, ну а США гарантировали стабильность и нормативную базу.

Сегодня мир снова становится многополярным, когда несколько сил открыто выступают за свои права и делят сферы влияния. Ну а в такой сложной обстановке Западные страны уже начали требовать от Швейцарии доказать свою лояльность. Например, поставлять оружие в Украину, обучать украинских военнослужащих и присоединяться к тем или иным санкциям. Первые два пункта власти страны пока отвергают, но санкции стали очередным вызовом для Швейцарии, доказывая простую истину: никакого нейтралитета не существует. США всё более агрессивно давят на европейских лидеров, а Швейцария всё ещё питает иллюзии, что сможет сохранить остатки своей независимости. Аналитики пишут, о том, что страна уже лишилась права на банковскую тайну, поскольку нужные данные передаются властям США, а впереди потеря политических амбиций и крах нейтралитета. Похоже, в Швеции осознали глобальные изменения намного раньше, поскольку активно рвутся в НАТО. В Neue Zürcher Zeitung пишут, что страна снова на распутье. Конфликт на Украине бросает Европу в объятья НАТО, а США получают всё больше власти в регионе. 

В результате сегодня в Европейском союзе происходит укрепление строевой дисциплины и выдвигаются жёсткие правила для тех, кто находится внутри клуба, а кто остался за его пределами. Европейские элиты пытаются сформировать групповое мышление, ну а Китай и Россия ведут борьбу за Центральную Азию и Африку. Аналитики отмечают, что на фоне новых альянсов Швейцария сталкивается со значительными трудностями в удержании за собой нейтралитета. Всё больше аналитиков склоняются к мысли, что Швейцария давно потеряла свою политическую независимость, а до публичного отказа от амбиций осталось совсем немного времени. В пример приводятся санкции против РФ, которые уже разделили мир на две части. Журналисты указанного выше издания приходят к мысли, что сегодня для Швейцарии полезно опираться на структуры НАТО и ЕС, в противном случае она рискует оказаться между двумя силовыми блоками. Как гласит пословица из Африки, «когда дерутся слоны – страдает трава». В период холодной войны многие швейцарцы осознавали, что их небольшое государство подобно траве, которую могут затоптать, если появится такая необходимость. 

При этом аналитики полагают, что Швейцария не обязательно должна присоединяться к Европейскому союзу. Вот только есть большие сомнения, что действующие власти страны решатся на открытую конфронтацию с Западом. Давление на Швейцарию нарастает, а сама она больше не может заявлять о своём нейтралитете, но открыто поддерживая интересы США. Раньше такое сходило с рук, но формирующийся Восточный блок не согласится на полумеры, а в США ждут от Швейцарии более открытых действий. 

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#аналитика #политика #швейцария
Источник: nzz.ch
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