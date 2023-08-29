Инцидент произошёл на Купянском направлении

В интернете можно заметить ролики уничтожения украинской техники, когда создаётся впечатление, что военнослужащие ВСУ не способны ориентироваться на местности. Некоторые отступают, тогда как другие бросаются вперёд и подрываются на минах, ну а эксперты отмечают, что это работают системы РЭБ, подавляющие связь между подразделениями и делающие невозможным работу интернета и спутниковой связи. Без этого бойцы действительно ведут себя как слепые котята, что иногда приводит к катастрофическим для ВСУ последствиям.

реклама

По информации бывшего подполковника Народной Милиции ЛНР Андрея Марочко, колонна военной техники ВСУ попала под обстрел собственной артиллерии. Произошло это в районе Купянска, а причина в низкой слаженности между отдельными подразделениями. Отмечается, что инцидент произошёл в окрестностях населённого пункта Новосёловское, а в составе колонны находились два бронетранспортера и три автомобиля. По непонятным причинам колонна украинской техники неожиданно изменила направление движения и поехала в обратную сторону. Похоже, украинские артиллеристы просто не ожидали увидеть здесь технику, поэтому приняли конвой за российский. По словам Марочко, в результате артиллерийской атаки украинская техники получила значительные повреждения, а находившиеся на борту солдаты вынуждены были искать укрытие в ближайшей лесополосе.

Похоже, на Купянском направлении в рядах ВСУ нарастает нервозность, тогда как армия РФ продолжает наступление. Подразделения Западной группировки идут вперёд широким фронтом, а утром бойцам удалось взять под контроль значимую позицию на линии Синьковка-Петропавловка. В ходе сражения части украинской армии были оттеснены, но после предприняли попытку контратаки с целью вернуть утерянные позиции. Несмотря на всё это российские военнослужащие успешно отразили все атаки, а военкоры отмечают, что на данном направлении для ВСУ всё складывается очень плохо. Ресурсов мало, а часть резервов была переброшена с юга, что замедлило, но не остановило продвижение российской армии. На этом фоне можно отметить вбросы со стороны украинского командования. Например, вчера сообщалось о том, что Работино перешло под контроль украинской армии, хотя бои за населённый пункт идут. В Минобороны Украины фантазируют на тему прорыва второй линии обороны, но пока не могут подойти даже к первой, о чём вы можете почитать по ссылке.