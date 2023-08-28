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ВСУ начали использовать картонные дроны-камикадзе Corvo – на что способен БПЛА за 300 000 рублей
Дрон дешёвый, на этом его положительные стороны оканчиваются

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Журналисты The Washington Post указывают на неоднократные требования Пентагона к Зеленскому о снижении количества разведывательных беспилотников. Отмечается, что Киев тратит запасы быстрее, чем США их пополняют, поэтому Украине предлагается вместо дронов использовать обычные наземные отряды разведчиков. Это дёшево, ну а тот факт, что во время разведки местности гибнут сами военнослужащие, американцев не волнует. Похоже, дефицит дронов в Украине огромный, поскольку сегодня стало известно том, что ВСУ впервые применили картонный беспилотник. Речь идёт об устройстве, произведённом австралийской компанией SYPAQ. Это Corvo Precision Payload Delivery System (PPDS), поставку которого широко обсуждали ещё в марте текущего года. Похоже, какое-то время они лежали в резерве, но дефицит вынуждает применять даже картонные БПЛА.

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Изначально беспилотники задумывались как бюджетная альтернатива существующим материалам, но в Украине их переделали под дроны-камикадзе. Устройство поставляется в виде плоских картонных листов, которые нужно сложить в трёхмерные конструкции по предоставленной инструкции. Картон изрядно пропитан воском, что обеспечивает стойкость к влаге, а крылья закрепляются с помощью резиновых лент. Для запуска потребуется примитивная катапульта, а стоимость Corvo варьирует в зависимости от модификации и может составлять от 1000 до 5000 австралийских долларов (от 650 до 3000 долларов США и до 300 тысяч рублей).

Согласно опубликованным характеристикам, размах крыла составляет 2 метра. Масса аппарата без груза и с аккумулятором равна 3 килограмма. Время полёта может колебаться от 1 до 3 часов, в зависимости от нагрузки, а максимальная скорость достигает 60 км/ч. Наиболее прокачанная модель способна нести груз до 5 килограмм и пролететь до 120 километров. Базовая версия может переносить 3 килограмма на расстояние до 40 километров. Предполагается, что в арсенале ВСУ находится около 100 подобных беспилотных аппаратов. Никаких запасных комплектующих нет, поскольку картонная часть стоит копейки, а ценность представляет только сам электрический двигатель. Беспилотник не имеет никаких защитных систем, а его запуск осуществляется по заранее запрограммированным координатам.

Теоретически, есть возможность управления в реальном времени, но использование такой системы может быть легко нарушено при воздействии комплексов радиоэлектронной борьбы. Дрон создан для перевозки небольших грузов и должен был применяться службами доставки смартфонов и других посылок. В ВСУ устройство оснащают боекомплектом и отправляют в один конец. Сам по себе беспилотник ужасно примитивный, а сбить его с курса крайне просто из-за отсутствия защитных систем. И всё же, логика использования подобных аппаратов есть, поскольку он бюджетный, а для ВСУ и вовсе обходится бесплатно.

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#украина #сво #всу #военные технологии #беспилотники #дроны-камикадзе
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