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Глава ГУР Украины Буданов о России: экономика разбита, ПВК на коленях, ресурсы исчерпаны
По мнению украински властей, нужно ещё собрать 300 тысяч человек и продолжить наступательную компанию

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Один из излюбленных приёмов украинских властей состоит в забрасывании обычных жителей фейковыми заявлениями. При этом генерируется одновременно несколько противоположных новостных нарративов, а в результате читатели или телезрители просто не могут понять, какая версия является наиболее верной. В результате каждый выбирает то, что нравится ему больше всего, вот только ничего из сказанного не отражает реального положения дел. За последние пару дней глава ГУР Украины дал сразу несколько интервью. Буданов нёс такую чушь и умудрился сделать прямо противоположные заявления. 

Вначале Буданов заявил, что ситуация обстоит таким образом, что Россия может бесконечно долго удерживать занятые территории. Якобы, если Украина не начнёт предпринимать активных действий, то конфликт затянется на десятилетия, о чём и было сказано слушателям Радио Свобода. Генерал уверяет, что преодоление укреплённых линий обороны российских сил возможно лишь путём пролития собственной крови, ну а других альтернатив не существует. Глава ГУР полагает, что нужно как можно быстрее проломить оборонительный барьер и отметил, что ВСУ именно этим сегодня и занимаются. Якобы, нужно ещё немного напрячься, собрать пару сотен тысяч бойцов и бросить их в мясорубку, что непременно поможет Украине обрести полную независимость. Буданов подтвердил, что придётся усиливать мобилизацию, а аналитики полагают, что для очередного контрнаступления нужно собрать около 300 тысяч людей. Мобилизационный потенциал иссякает, поскольку население оказывает явное сопротивление подобным решениям, поэтому мероприятия по отлову людей на улицах могут быть усилены. 

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Буданов не стал сообщать, куда делись военнослужащие, которых полтора года вылавливали и отправляли на передовую, рассказав о том, что Россия стоит на пороге разрушения. Оказывается, за исключением бойцов, которые и удерживают оборону, у Путина ничего не осталось. Якобы, экономический потенциал у РФ отсутствует, а сама экономика разбита и лежит в руинах. Военно-промышленная база на коленях, поскольку производство стоит, а русские сражаются старым оружием, выпущенным при СССР. Боеприпасов нет, а склады пустуют. Буданов уверен, что всё это происходит не в его воспалённом мозгу, а на самом деле. С его слов можно сделать вывод, что все заявления правительства РФ о наращивании производственной базы военно-промышленного комплекса – это сказки, ведь русские закупают оружие даже в Северной Корее. 

Всё это может вызвать удивление у любого человека, который знаком с потенциалом РФ хотя бы из американской прессы. Там признают, что экономика РФ развивается и вышла на пятое место в мире. Западные СМИ констатируют, что производство оружия в России идёт семимильными темпами и постоянно рассказывают появлении новых единиц, и только глава ГУР Украины продолжает потчевать рядовых украинцев старыми историями времён Арестовича. Вообще, ещё более убедителен был министр обороны Украины. По словам Резникова, контрнаступление украинских вооружённых сил проходит согласно заранее разработанным планам и утверждённым срокам, а значит не наблюдается никакого отставания от графика. В беседе с одним из немецких изданий украинский министр опроверг слухи о провалах наступательной операции. По его словам, всё идёт так, как и должно, а темпы развёртывания сил и введения резервов были согласованы заранее. Следовательно, отставания от графика не имеется, а уже почти 3 месяца идёт запланированное перемалывание российской военной машины. 

Резников добавил, что план ранее получил одобрение от союзников. Все участники этого процесса хорошо осведомлены и владеют полной информацией о позициях российской армии. При этом министр опроверг заявления некоторых журналистов, указывающих на сильное недовольство Пентагоном темпами наступления. Якобы, никакого разочарования в Вашингтоне нет, а в США полностью одобрили все принятые решения. Резников объяснил медленный ход наступления тем, что командование Вооружённых Сил Украины стремится избежать ненужных потерь среди своих военнослужащих в ходе атак и сохранить имеющуюся технику. С его слов можно сделать вывод, что именно армия РФ уже потеряла большую часть своего потенциала, а солдатов гонят на бесполезные штурмы, тогда как в Киеве заботятся о каждом бойце. Похоже, украинские власти запутались, поскольку Буданов не знает, что скажет Резников, и наоборот. При этом каждый выдаёт свои фантазии за действительность, а всё это читают и многому верят обычные жители Украины. 

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#россия #украина #сво #политика #всу
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