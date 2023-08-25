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Кто заменит Пригожина в бизнесе и управлении ЧВК «Вагнер» – у Пригожина всегда был запасной план
Похоже, бизнес и ЧВК находятся в крепких руках

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Нет никаких сомнений, что Пригожин готовился к тому, что силы внутри или за пределами страны захотят его ликвидировать. В прессе пишут, что бизнесмен часто менял самолёты перед вылетом, а почти никто не знал, куда и откуда отправится основатель ЧВК «Вагнер». Все частные лайнеры были оснащены современными средствами защиты и включали парашюты на всех членов экипажа и пассажиров. Были установлены жёсткие требования к перевозке оружия, когда патроны вынимались из пистолетов перед посадкой, а гранаты и любые другие средства вооружения хранились в недоступном для пассажиров месте. Возникает ощущение, что Пригожин просто расслабился. Он направлялся с успешной встречи, а значит мог быть навеселе, поэтому не уделил достаточного внимания безопасности. При этом вылет откладывался на пару часов из-за внештатного ремонта, а значит именно в это время в шасси и могла быть заложена взрывчатка. 

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Догадок много, но мы предлагаем подождать результатов следствия. Пока же обратимся к мнению британской разведки, сотрудники которой уверены в том, что ЧВК «Вагнер» предстоят непростые времена и сложные решения, а значит частная военная компания просто вынуждена будет внести изменения в свою деятельность. В MI-6 пишут, что гибель Пригожина окажет дестабилизирующий эффект на работу ЧВК, поскольку именно её основатель считался ключевой фигурой, принимающей основные решения как по кадровым, так и по любым другим вопросам. Потенциальный преемник Пригожина должен обладать схожими чертами, чтобы сохранить поддержку со стороны сотрудников. Кроме того, ещё одним фактором, влияющим на деятельность организации, станет гибель правой руки Пригожина – командира Дмитрия Уткина и главы тыловых поставок Валерия Чкалова. Есть мнение, что Пригожин разработал план на случай своей гибели и потери ключевого руководящего состава. Этот план предполагает передачу управления компанией его наследникам. Неофициальная информация указывает на то, что бизнес Пригожина может перейти к его сыну, а основное руководство «оркестром» будет передано командиру с кодовым именем «Лотос». Ну а поскольку «вагнеровцы» продолжают выполнять свои задачи в Африке и Беларуси, то можно сделать вывод, что смерть Пригожина пока не оказала никакого критического влияния на структуру управления. Давайте разберёмся, кому же достанется бизнес Пригожина детальнее. 

Итак, все члены семьи имеют свой бизнес и вносят вклад в дело роста империи Пригожиных. Супруга Евгения Викторовича активно занимается сферой строительства и является владелицей известного предприятия «Магазин купца Елисеева». Дочь Полина связана с управлением Музея шоколада, в то время как Вероника (ещё одна дочь) успешно руководит гостиничным комплексом в самом центре Санкт-Петербурга. Младшие члены семьи, которые также являются детьми предпринимателя, имеют значительные доли в компаниях, созданных отцом. Особенно интересен Павел Пригожин, которому прочат место отца в бизнесе. Его карьера стартовала в 2018 году, когда он стал одним из учредителей компании «Бета». С временем его предприятия постепенно расширялись, и начиная с 2020 года он стал руководителем комплекса «Лахта Плаза». Важные связи у него с арт-галереей «Краски жизни», которую возглавляет Виолетта Пригожина (мать Евгения Викторовича). 

Сын Пригожина с женой

Павел сотрудничает с нефтегазовой компанией «Газпром», а его предприятия активно участвуют в строительстве элитных жилых комплексов в Санкт-Петербурге. Помимо этого, он является владельцем большого жилого комплекса под названием «Лахта Парк», где дома отличаются скандинавским стилем и имеет всего несколько этажей. Ещё одним активом предпринимателя стал изысканный четырёхзвёздочный отель, расположенный на берегу Финского залива недалеко от Юнтоловского заказника. Павел состоит в браке с Екатериной Инкиной, которая является дочерью известного ресторатора и владельца концертной площадки Сергея Инкина. Вместе они разделяют любовь к путешествиям, а в сети есть видеозаписи их совместного отдыха на озёрах Карелии. Молодая семья обосновалась в роскошном посёлке под названием «Северный Версаль» в Санкт-Петербурге. Сам Пригожин не раз отмечал вовлечённость своего сына в управление ЧВК «Вагнер». Павел прошёл срочную службу и не раз был замечен в Сирии, а источники уверяют, что значительную часть своего времени он проводит на Донбассе.

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#пригожин #чвк вагнер #чвк вагнера
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