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NVIDIA загнала AMD в ловушку: GeForce RTX 4060 Ti подешевеет на $50, а FSR 3 встречает DLSS 3.5
И не забывайте, что в руках NVIDIA сосредоточены огромные финансовые потоки, что позволяет начать настоящую ценовую войну, если потребуется

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Если вы ещё ждёте от AMD чуда, то стоит начать мыслить реально, ведь Лиза Су просто не видит смысла в создании полноценной конкуренции для NVIDIA. Полупроводниковый кризис давно завершился, а уже больше полутора лет есть практически безграничный доступ к полупроводниковым мощностям. И всё же, продукции от дядюшки Хуанга в магазинах намного больше, тогда как графические решения AMD представлены в нескольких моделях.

Если взглянуть на российскую розницу, то можно и вовсе заметить плачевную картину, ведь часть видеокарт прошлого поколения отсутствует, тогда как цены на новинки даже в переводе на доллары превышают все допустимые пределы. В США положение у красных немного лучше, но в целом Лиза Су не стремится отбивать у своего родственника часть рынка. 

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Инсайдеры пишут, что в рамках релиза графической архитектуры RDNA 3 AMD столкнулась с непредвиденными сюрпризами в виде высокого энергопотребления и низкой производительности. Проще говоря, текущее поколение оказалось откровенно плохим, а уже почти год инженеры ломают головы над тем, как повысить энергоэффективность без вреда для быстродействия. Не исключено, что AMD всё же смогла добиться некоторых успехов, а уже вскоре мы узнаем об этом детальнее. Сегодня состоится мероприятие «Gaming Festival 2023», где ожидается анонс нескольких продуктов. Прежде всего будут представлены видеокарты Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT. Давайте обойдёмся без количества шейдеров и тому подобных глупостей, которые нам всё равно не скажут ничего о реальном быстродействии. Самое важно, что нужно знать: Radeon RX 7700 XT получит 12 Гб видеопамяти и будет стоить 349 долларов, тогда как за Radeon RX 7800 XT попросят 549 долларов, а сама видеокарта получит 16 Гб видеопамяти. Предполагается, что по производительности Radeon RX 7700 XT окажется немного быстрее GeForce RTX 4060 Ti, тогда как Radeon RX 7800 XT станет прямой конкуренткой для GeForce RTX 4070. 

Кажется, что красные смогут получить значительное преимущество в рознице, вот только не всё так просто. По информации Moore's Law Is Dead, в NVIDIA знают о планах AMD, поэтому готовят снижение цен на собственную продукцию. Относительно скидок на GeForce RTX 4070 нам ничего не известно. Скорее всего, коррекция на 50 долларов станет вполне логичным ходом, а вот GeForce RTX 4060 Ti точно подешевеет на 50 долларов. В этом случае всё преимущество решений от тётушки Су тут же сводится на нет, если не считать того, что у красных всё же больше видеопамяти. Стоит учитывать, что для большинства игр 8 Гб на GeForce RTX 4060 Ti достаточно даже в 2К, а некоторые просадки решаются программным способом. Кстати, если вы не в курсе, то DLSS 3.5 – это ещё один упреждающий удар по позициям AMD.

Инсайдеры отмечают, что вместе с новыми видеокартами будет представлена технология AMD FSR 3 (FidelityFX Super Resolution 3.0). Утечек относительно работы данной технологии много, а некоторые инсайдеры уверяют, что за счёт программных методов удалось повысить производительность в 2 или даже в 3 раза. При этом критичного снижения качества картинки не наблюдается, а на разработку такого решения ушло на целый год больше времени, чем предполагалось. Мы ещё не знаем, насколько хороша будет FSR 3, ну а NVIDIA уже приступила к реализации масштабных технологий в новой версии DLSS 3.5. Эксперты отмечают значительное улучшение картинки и повышения быстродействия, ну а всё это время данная технология находилась в рукаве у Дженсена Хуанга. Можно сделать вывод, что релиз от тётушки Су окажется не таким громким, как хотелось бы, поскольку сегодня в руках NVIDIA есть все инструменты для устранения конкурента.

Кстати, дела у зелёных идут прекрасно, ведь графические чипы для облачных технологий разбирают быстрее, чем китайцы успевают их выпускать. В итоге доходы растут, что позволяет не переживать, если вдруг AMD всё же удастся занять какую-то часть рынка настольной графики. 


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#amd #nvidia #видеокарты
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