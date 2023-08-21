Самое главное, чтобы конструкция обеспечивала защиту, а визуальная составляющая не так уж и важна

Впервые защитные козырьки появились на танках армии РФ в 2021 году. Тогда эксперты писали много критики относительно примитивности и неэффективности подобного способа защиты, а обыватели отпускали язвительные шутки. Похоже, после 24 февраля 2022 года роль козырьков значительно увеличилась, ну а главная причина состоит в появлении огромного количества беспилотников. Сегодня эксперты отмечают, что небольшие дроны наносят болезненные и частые удары и порой оказываются даже опаснее, чем противотанковые ракеты. Сотни и даже тысячи гражданских БПЛА были адаптированы для сброса гранат, а FPV-дроны с прикреплёнными снарядами от противотанковых гранатомётов и барражирующие боеприпасы представляют серьёзную угрозу для российской бронетехники. Проблема оказалась действительно реальной, а в результате кустарные козырьки стали всё чаще попадать на камеры военкоров. Предполагаются, что в будущем танки получат автоматические зенитные системы, которые позволят нейтрализовать любые атаки дронов до того, как летательные аппараты приблизятся к технике. Вот только эксперты констатируют, что в настоящее время не разработаны даже экспериментальные образцы подобных систем, а мобильные средства радиоэлектронной борьбы не являются идеальным вариантом, так как существует риск нарушения связи с дружественными беспилотниками.

Т-72Б3 на форуме "Армия 2023"

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Вот и получается, что несмотря на откровенную примитивность козырёк может сыграть важную роль в обеспечении защиты крыши башни от атак сверху. Похоже, идея была поддержана командованием российской армии, поскольку на форуме «Армия 2023» были представлены некоторые образцы, которые будут применяться военнослужащими в рамках СВО уже в самое ближайшее время. Что любопытно, можно заметить несколько различных вариантов защиты, каждый из которых имеет существенные отличия, а некоторые используют для защиты от прилётов дронов-камикадзе и падающих снарядов обычный шифер. Например, у модификации Т-80БВМ отсутствует противокумулятивная сетка на крыше, при этом обеспечивается надёжное перекрытие от любых летательных объектов. У танка Т-90М ситуация обратная: имеется защитная сетка, но сам козырёк небольшой. Однако наиболее совершенным в этом отношении оказался Т-72Б3, на котором стоит остановиться для более детального рассмотрения.

Несколько танков Т-72Б3

Т-80БВМ на форуме "Армия 2023"

Т-90М на форуме "Армия 2023"

Первое, что привлекает внимание, это повышенная надёжность конструкции, обеспеченная применением стальных труб малого диаметра в качестве опорных стоек и оптимального метода закрепления верхней части козырька. Новое изделие выглядит куда более устойчивым, чем его предшественники, не вызывая впечатления хрупкости, как это бывало с ранними самодельными конструкциями. Особенно важно указать на возможность быстрого снятия козырька (прикреплён с помощью болтов) и наличие поднимающихся панелей над башенными люками наводчика и командира, оборудованных металлической сеткой для снижения веса и облегчения процесса подъёма и опускания. Что касается обеспечения защиты, то противокумулятивная сетка способствует уменьшению воздействия со стороны FPV-дронов. Эффективность этой сетки подтверждена на танках Т-90М, где она уже используется для защиты башни.

Т-72Б3 на форуме "Армия 2023"

Т-72Б3 на форуме "Армия 2023"

Ключевая характеристика в данном случае – это прочность сетки, поскольку во время боя именно она будет определять, сможет ли снаряд от РПГ ударить по башне танка. В прессе есть масса гипотез, авторы которых делают различные предположения относительно предназначения различных элементов конструкции. Стоит отметить, что сама идея продиктована реальными вызовами, стоящими перед экипажами танков, а подобные козырьки есть и у украинских танков. Судя по последним демонстрационным образцам, российские специалисты уже приложили свою руку к модернизации конструкции, а сегодня всё это производится серийно. Об этом говорит тот факт, что ранее подобные козырьки просто приваривались к броне танка, ну а сегодня выглядят более технологично. Ну а поскольку лучше ничего не придумали, то какое-то время танки будут выглядеть довольно странно, а самое важное – это жизнь экипажа, что и обеспечивают подобные хитрости.