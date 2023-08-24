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NVIDIA увеличила квартальный доход в 2 раза, но геймеры не спешат покупать видеокарты
Доходы NVIDIA от продажи графических решений для обучения ИИ выросли в 3 раза за год

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Продажи видеокарт начали снижаться ещё в 2022, ну а после публикации итогов года стало очевидно, что NVIDIA идёт ко дну. Инвесторы сохраняли скромный оптимизм, ну а за 1 квартал текущего года никаких улучшений не было. Аналитики прогнозировали трудные годы, когда компании придётся снижать цены на свою продукцию, тогда как бывалые эксперты недоверчиво качали головами. Покупательская способность падала, а весь мир стоял на пороге экономического кризиса. Что же, чудеса случаются, ведь вчера NVIDIA опубликовала отчёт о доходах, поведав миру и невероятном росте прибыли. 

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Начнём с ложки дёгтя, ведь дела в игровом подразделении продолжают идти плохо, а значит геймеры не хотят покупать видеокарты нового поколения. Сообщается, что наблюдается небольшой рост продаж на уровне 21.7%, но пока оптимизма такие цифры у аналитиков не вызывают. Вот только сегодня геймеры перестали приносить компании основной доход, а значит пришло время для больших денег. Согласно официальным данным, за прошедший квартал NVIDIA заработала 13.5 миллиарда долларов, а это рост на 88% по сравнению с предыдущим кварталом и 101% годового роста продаж. Подобное развитие событий фактически позволило компании удвоить свой доход по сравнению с прошлым годом, ну а главным действующим лицом стало подразделение, выпускающее продукцию для обработки данных. Оказывается, из 13.5 миллиарда долларов чуть больше 10 – это доход данного подразделения, ну а специалисты констатируют, что компания смещается в сторону производства корпоративных продуктов, выходя за рамки простых графических процессоров. Рост этого сегмента составил 141% за квартал и 171% за год. Особенно впечатляют продажи продукции для центров обработки данных, увеличивавшиеся на 195% за календарный год.

Финансовый директор NVIDIA рассказал об огромном спросе на графические процессоры, основанные на архитектуре Hopper и Ampere. Обе платформы, стали ключевыми инструментами для разработки языковых моделей и генеративного искусственного интеллекта. Объем вычислений в центрах обработки данных продолжает стремительно расти, а представители компании настроены оптимистично, ожидая ещё более внушительные показатели по итогам следующего квартала. Выручка компании и прибыль на акцию (EPS) значительно превзошли прогнозы аналитиков, достигнув уровня $2.70. Руководство NVIDIA уверено, что сможет продать продукции на невероятные 16 миллиардов долларов за следующий квартал, но и это не рекорд, ведь многие инсайдеры пишут, что заказы на высокопроизводительные графические чипы от дядюшки Хуанга распределены на полгода вперёд. Представители NVIDIA заявили, что хотят продолжить практику обратного выкупа акций, поскольку свободные денежные средства позволяют консолидировать в руках компании больше влияния на принятие тез или иных решений. Всего планируется потратить на это 25 миллиардов долларов. 

Как вы уже поняли, спрос на инструменты для обучения ИИ крайне высок. Можно смело заявить, что конкурентов у NVIDIA на рынке нет. Что любопытно, у AMD есть довольно неплохое решение, которое могло бы стать успешным, но Лиза Су не спешит наращивать производство подобной продукции. Ну а поскольку сегодня доходы у Дженсена Хуанга превышают самые оптимистичные ожидания в 2 раза, то можно не сомневаться, что стоимость графических решений для настольного сегмента не изменится. Хорошо уже то, что у NVIDIA будут средства на разработку новой графической архитектуры, ну а спрос на производительные решения для разработки ИИ не вечен. Некоторые аналитики осторожно указывают на то, что компания поставила себя в высокую зависимость от одного сегмента, поэтому имеет все шансы столкнуться с резким падением продаж. 

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#nvidia #статистика
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