Похоже, если курс рубля и начнёт ощутимо укрепляться, то случится это нескоро

Международные аналитики признают, что санкции не оказали критического влияния на российскую экономику. Предполагается, что дефицит бюджета составит 2%, а уже в 2024 году могут сформироваться паттерны для роста. При этом российские эксперты напоминают, что всё это лишь цифры, тогда как в реальности населению приходится туго из-за сильного падения курса национальной валюты. Этим августом рубль протестировал несколько рекордных показателей и занял очень нехорошую позицию. Сегодня за 1 доллар дают 95 рублей, а это намного ниже, чем заложено в бюджет и крайне плохо для обычных граждан. Проблема в том, что вся электроника и многие продукты питания производятся за рубежом. Ну а там нужно платить валютой в переводе на рубли, вот и выходит, что всё вокруг дорожает. По мнению экономиста Владимира Григорьева, есть все основания полагать, что в сентябре курс рубля укрепится.

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Аналитик отметил, что в последние месяцы Россия столкнулась с сокращением доходов от экспорта энергоресурсов и других полезных ископаемых, при этом наблюдается поступательный рост объёмов импорта. Такая динамика приводит к постоянному дефициту валюты, а значит страна тратит больше, чем может себе позволить. Григорьев добавил, что это не единственная проблема, ведь российские компании и частные лица активно перемещают свои финансы за границу, а всё это стало возможно после ослабления ограничений со стороны Центробанка. Оба фактора оказывают сильное влияние на курс рубля, поскольку в стране недостаточно иностранной валюты, а это прямой путь к ослаблению национальной валюты. По словам аналитика, ещё одним фактором, играющим против рубля, можно назвать интересы властей, так как ослабление национальной валюты помогает обеспечить исполнение бюджетных обязательств. Здесь всё просто, ведь если компания перечисляет в бюджет 1 миллиард долларов по курсу 85-к-1, то бюджет получает 85 миллиардов рублей. Ну а когда курс равен 95-к-1, то дополнительно можно рассчитывать на 10 миллиардов рублей, которые пойдут на обеспечение социальных выплат.

Экономист не исключает продолжение тенденции ослабления рубля в течение следующего месяца, так как основные факторы, влияющие на обменный курс, остаются практически неизменными с начала августа. Проще говоря, утечка валюты из России продолжается, экспорт не спешит расти, а в такой ситуации властям просто некуда деваться. Григорьев полагает, что улучшение баланса между экспортом и импортом, а также возможный приток валюты в страну, могут способствовать укреплению рубля. При этом нужно понимать, что очень многое зависит от действий правительства и финансовых органов. Аналитик уверен, что России нужны более жёсткие ограничения на оборот валюты и её вывод за рубеж. Эти и другие меры в 2022 году позволили сохранить экономику, а сегодня регулятор сильно рискует, пытаясь балансировать между свободным рынком и контролируемым падением национальной валюты.

В 2022 году США оказывали активное давление на рубль, пытаясь привести к его падению, но пока ничего подобного не наблюдается. Если предположить, что такой сценарий повторится, то придётся вводить защитные меры в авральном порядке. Несмотря на это аналитик не исключает, что в сентябре будут приняты соответствующие решения по поводу валютных ограничений, что позитивно скажется на курсе национальной валюты. Есть и другие мнения, а некоторые экономисты полагают, что рубль начнёт укрепляться только в начале 2024 года. Отдельно подчёркивается, что курс национальной валюты зависит от глобальных цен на товары и объёмов выручки от экспорта российскими компаниями. При этом последнее слово всегда остаётся за Министерством Финансов и Центробанком России. По мнению аналитика, несмотря на международные ограничения, рыночные факторы могут подтолкнуть курс к отметке в 70 рублей за доллар к 2024 году, особенно если мировые товарные цены будут продолжать расти. Нужно понимать, что всё это только предположения, тогда как реальное положение дел может подтолкнуть рубль к покорению новых антирекордов.