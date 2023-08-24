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Разработчик российских «Байкалов» уйдёт с молотка – «Т-платформа» продаёт разработки процессоров
Аналитики полагают, что сегодня покупателей на интеллектуальную собственность может и не найтись

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Правительство России инвестирует в полупроводниковый сектор миллиарды рублей, а разработка отечественного программного обеспечения курируется на высшем уровне. Теоретически, это должно привести к бурному развитию, вот только вместо этого наблюдается рост коррупции и топтание на месте. Создаётся ощущение, что большая часть руководителей компаний – это временщики, которые хотят получить прибыль и раствориться с деньгами в одной из европейских стран. Если так пойдёт и дальше, то ни о каком полупроводниковом будущем России говорить не стоит. По данным издания «Коммерсант», АО «Т-платформа» идёт ко дну, имущество компании выставлено на аукцион, включая обширную интеллектуальную собственность. 

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Казалось бы, что ещё нужно для работы: государственные заказы есть, а спрос превышает предложение. Можно заниматься разработкой новых технологий, вот только ребята из «Т-платформы» явно имели свои планы на будущее. Известно, что уже вскоре на аукцион выставят имущество компании на сумму 484 миллиона рублей. В список включены интеллектуальные права, включая разработки и патенты, связанные с процессорами «Байкал». Напомним, «Т-платформа» основала «Байкал электроникс» 11 лет назад, а первые чипы были представлены в мае 2015 года. Судя по всему, вся находящаяся во владении «Т-платформы» собственность перейдёт в руки к одной компании, а сами владельцы «Байкал электроникс» не претендуют на патенты и разработки. Также новый владелец получит множество обучающих материалов и акций «Байкал электроникс», которые на данный момент насчитывают около 3.5 миллионов. Отмечается, что все действия осуществляются в рамках закона, а генеральный директор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов подчеркнул, что права на все лоты принадлежат «Т-платформе». Евдокимов отметил, что «Байкал электроникс» не только не имеет претензий к этим патентам, но и не планирует участвовать в аукционе. Компания также не намерена выкупать акции, так как у неё есть достаточно собственных разработок. 

Глава компании подчеркнул, что передача прав на результаты интеллектуальной деятельности сторонним компаниям способствует расширению экосистемы процессоров «Байкал». На момент написания статьи у «Т-платформы» было около 1% акций «Байкал электроникс». Начальная стоимость этих акций на аукционе составила 2 миллиона рублей. Оценочная стоимость интеллектуальной собственности компании стартует с 484 миллиона рублей. Аукцион намечен на 26 сентября 2023 года. Среди интеллектуальных разработок, выставленных на торги, есть и те, которые связаны с процессором «Байкал-М». Этот процессор был представлен в октябре 2019 года, но даже на тот момент он не был передовым, так как выпускался по нормам 28-нм техпроцесса, в то время как уже тогда активно применялись 10-нм чипы. С тех пор прошло уже четыре года, а «Байкал-М» сильно устарел, ведь на рынке есть 4-нм процессоры. Аналитики полагают, что выставленные на аукцион разработки уже не актуальны на 2023 год. Мало того, сегодня найти специалистов, которые способны продолжить разработки или хотя бы понять предоставленную информацию, будет крайне сложно. Есть мнение, что выставленная на аукцион интеллектуальная собственность «Т-платформы» никому не нужна, а значить найти покупателей не удастся. Мало того, гораздо проще создать процессорную архитектуру с нуля, чем продолжить улучшать тупиковый и сильно устаревший продукт. 

Напомним, «Байкал электроникс» не анонсировала новых процессоров на протяжении нескольких лет. Одной из последних разработок стал серверный чип Baikal-S, производство которого началось в октябре 2021 года. Также были анонсированы процессоры «Байкал-M2», «Байкал-L» и «Байкал-S2» для различных категорий электроники, но пока всё это остаётся только на бумаге. Известно, что производство всех процессоров «Байкал» было приостановлено 27 февраля 2022 года. Их выпуск осуществляла тайваньская компания TSMC, которая присоединилась к антироссийским санкциям. Перенести производство в Россию невозможным из-за отсутствия подходящих производственных мощностей, а договариваться с китайскими вендорами компания не спешит. История банкротства «Т-платформы» началась в октябре 2021 года с иска компании АО «Рамэк-ВС». К тому времени у «Т-платформы» уже был значительный список кредиторов и большие долги. В октябре 2022 года компания была объявлена банкротом. Согласно отчётам, кредиторы выставили счёт на 741 миллион рублей. Ну а в мае 2023 года основатель компании Всеволод Опанасенко получил 2 года общего режима за мошеннические действия. 

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#процессоры #байкал
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