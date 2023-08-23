В Министерстве обороны информацию не комментируют

Казалось, что ещё совсем недавно Сергей Суровикин был чуть ли не самым узнаваемым человеком в РФ, но теперь о его судьбе ничего неизвестно. СМИ старательно делают вид, что позабыли о знаменитом генерале, ну а всё началось после мятежа ЧВК «Вагнер». Напомним, Суровикин остался вне поля зрения публики после событий, связанных с так называемым «маршем справедливости», организованным «вагнеровцами». Ну а поскольку именно генерал был официальным представителем частной военной компании в Министерстве обороны, то многие считали связи между Суровикиным и Пригожиным более тесными, чем предполагает устав. Генерала открыто обвиняли в том, что он был осведомлён о планах Пригожина, но ничего не сделал. Мало того, он был не против ухода со своих постов действующего министра обороны РФ и командующего СВО. Никто точно не знает, как всё было, ну а история окутана шлейфом секретности.

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Ряд публичных должностных лиц, депутатов и политиков уверяли, что у Суровикина всё в полном порядке. Якобы, следственные действия против него не ведутся, а сам он находится на отдыхе в отпуске. Кто-то писал о том, что генерал отсиживается в местах предварительного заключения, а все эти предположения свободно курсировали по сети, не находя официального подтверждения. Сегодня появилась новая информация, но и она может оказаться ложной. И всё же, данные поступили от целого ряда российских СМИ, поэтому давайте разбираться. Сообщается, что Суровикин был освобождён от своей предыдущей должности и переведён на новую должность в Министерства обороны. Источники ссылаются на утечки в оборонном ведомстве, а значит остаётся ждать официальных подтверждений.

По сведениям прессы, главнокомандующего Воздушно-космических сил России сняли с должности не из-за преследования со стороны властей. На самом деле ему нашлось более эффективное применение на государственной службе, но куда отправится генерал, и какие задачи станет выполнять, пока неясно. Официальные представители Министерства обороны отказались комментировать данную информацию. Максимум, о чём могут сказать официальные лица – это кратковременный отпуск, в котором пребывает Суровикин. Утверждается, что на должность главнокомандующего Воздушно-космическими силами будет назначен генерал Виктор Афзалов, который на данный момент исполняет обязанности начальника Главного штаба ВКС временно. В прошлом Афзалов уже исполнял обязанности главкома, когда Суровикин был назначен командующим российской армией в Восточном военном округе.

На сайте Министерства обороны генерал Суровикин по-прежнему указан как главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, а значит изменения ещё официально не уступили в силу (если слухи правдивы). Следует напомнить, что Суровикин был назначен на этот пост в 2017 году, после чего в течение четырёх лет руководил Восточным военным округом. В 2021 году ему было присвоено звание «генерал-армии» и звание Героя России.