По мнению бывшего пилота НАТО, минимальный срок составляет 1 год, но даже этого будет недостаточно

Эпопея с передачей Украине американских истребителей продолжается. Нужно понимать, что радоваться здесь нечему, ведь США твёрдо намерены передать ВСУ некоторое количество самолётов. Пусть это будут не самые новые модификации, но суть от этого не меняется, ведь НАТО всё глубже вязнет в конфликте, пытаясь продолжать его как можно дольше. Точно такая же ситуация была с танками, ну а в ход идёт всё более мощное оружие. Неясно, сколько F-16 дадут Киеву, но тот факт, что Нидерланды и Дания уже в авиационной коалиции, не вызывает сомнений. Украинские власти пытаются договориться со странами НАТО о прохождении обучения как можно большего количества пилотов, поскольку от этого зависят сроки передачи машин ВСУ. Официальные лица заявляют, что при плохом раскладе готовы взять на работу наёмников, но пока это всё только слова.

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В Киеве уверяют, что все украинцы невероятно талантливы, поэтому им потребуется от четырёх месяцев до полугода, чтобы стать настоящими асами. По мнению генерала ВВС США, руководящего деятельностью авиации США в Европе и Африке, всё очень непросто, а реальные сроки сильно отличаются от фантазий Зеленского. Джеймс Хекер дал интервью журналистам Politico и заверил прессу в том, что обычно пилоту требуется 4-5 лет, и только потом он готов к выполнению боевых вылетов. Теоретически, за 6 месяцев можно обучить основам, но освоить манёвры и воздушный бой за такой срок невозможно. Особенно сложной считается работа по наземным целям и умение обращаться с электронным оборудованием, ведь от этого зависит жизнь пилота и эффективность выполнения поставленных задач.

Аналогичное мнение высказывают действующие инструкторы и многие другие эксперты. Например, Том Рихтер, бывший пилот F/A-18 «Хорнет», который вынужден был обучаться пилотированию F-16, рассказал о сложном процессе отвыкания от прежнего самолёта. Он приводит цитату Тома Круза из фильма «Лучший стрелок» и уверяет, что в данном случае много думать равносильно смерти. В какой-то момент Рихтер перешёл на гражданскую авиацию, где также проходил переобучение. По его словам, нужно не только получать новые знания, но и привести в порядок голову. При этом мышечная память даёт о себе знать, а привыкание к новой системе занимает очень много времени. Рихтер уверяет, что в данном случае уже не так важен опыт, ведь для новичков и асов обучение будет длиться не меньше 6-7 месяцев.

Вот только это только начало, ведь после основной подготовки начинается обучение воздушным боям, а затем атакам по наземным целям. С этим связаны тактическое взаимодействие и формирование боевой позиции в воздухе. В общей сложности для базовой подготовки к ведению воздушного боя может понадобиться более года. Если отправить пилотов в бой спустя полгода, то исход окажется предрешён, ведь контроль над небом остаётся за Россией, а ПВО, РЛС и РЭБ никто не отменял. Добавим, что обучение украинских пилотов стартовало не только в США, но и в Дании, куда прибыло сразу 8 военнослужащих ВСУ. Бойцы уже приступили к процессу обучения на истребителях F-16, а журналисты The Guardian сопровождали украинцев до авиабазы королевских датских военно-воздушных сил в Скридструп. Именно там в рамках специальной программы они получат необходимые знания и навыки по эксплуатации и техническому обслуживанию истребителей F-16. Кроме того, на территорию авиабазы прибыли 65 техников, которым предстоит за это же время освоить навык ремонта и обслуживания механизмов и электронных компонентов самолёта. В дании намерены передать Украине 19 самолётов, а первая партия из шести машин будет отправлена к концу 2023 года. В Минобороны Дании уверяют, что поставят Киеву определённые требования, запретив наносить удары по территории России.