UltraTrade хочет отменить защиту бренда Xiaomi на территории России

Аналитики отмечают, что продажи смартфонов снижаются, а тренд продлится ещё долго. Никаких инноваций в продукции известных брендов нет, ну а мобильные телефоны, купленные 3-4 года назад, всё ещё неплохо справляются с запуском большинства приложений. Есть мнение, что целый ряд китайских компаний столкнётся с конкуренцией и вынужден будет покинуть бизнес. Похоже, проблемы есть не только у малоизвестных компаний, но и у Xiaomi. Как стало известно, российская компания UltraTrade, которая владеет правами на бренд YouSmart, планирует осуществить отмену охраны бренда Xiaomi на территории РФ. Что примечательно, UltraTrade занимается продажей не только продукции собственного производства, но и товаров Xiaomi включая устройства для умного дома.

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Напомним, процедура охраны бренда означает, что третьи лица не имеют права использовать интеллектуальную собственность владельца без его письменного согласия. Поскольку деньги в этой сфере крутятся огромные, а соблазн велик, UltraTrade подготовила иск и представила его в Суд по интеллектуальным правам (СИП). В момент написания данного материала, документ был принят к рассмотрению и занесён в судебную базу. Первое заседание по делу запланировано на 18 сентября 2023 года. Эксперты полагают, что существует реальный риск неудачи для Xiaomi, а заявитель утверждает, что есть все основания отменить охрану бренда в России. Причина в том, что китайская компания передала права третьим лицам, а также зарегистрировала права в категориях, которые не представлены на отечественном рыке. В целом, детали иска против Xiaomi кажутся размытыми и притянутыми за уши. Эксперты полагают, что UltraTrade намеренно не стала уточнять конкретные категории, в которых она планирует добиваться отмены охраны бренда. Проще говоря, российская компания пытается наиболее эффективно ослабить защиту бренда Xiaomi на территории России.

Заявитель утверждает, что укажет категории, в которых у него есть интересы позднее, а правообладатель не сможет доказать факт использования товарного знака. В этом случае охрана будет отменена. Стоит отметить, что под брендом Xiaomi выпускаются сотни различных продуктов, ну а эксперты и вовсе уверяют, что UltraTrade не имеют полного представления о том, какие товары произведены самой Xiaomi. Например, каталог интернет-магазина UltraTrade на 23 августа 2023 года включал USB-накопители Xiaomi Lexar различных объёмов. Вот только на самом деле бренд Xiaomi не имеет отношения к товарной марке Lexar, поскольку речь идёт об американской компании, основанной в 1996 году и выкупленной Micron в 2006 году. В 2017 году Micron продала компанию крупному китайскому производителю флэш-памяти Longsys. Как уже было сказано выше, продукция Xiaomi занимает значительное место в ассортименте UltraTrade. В прайсе указана техника для умного дома (например, лампочки и розетки), техника для кухни (включая холодильники, блендеры и точилки для ножей) и другие товары, такие как носители информации, чемоданы и даже умные унитазы.

Всё это значит, что бренд YouSmart имеет схожую с Xiaomi продуктовую линейку и фактически выступает в качестве прямого конкурента. Эксперты уверены, что UltraTrade действует в своих интересах, а попытка отменить охрану бренда Xiaomi во всех категориях (не только в сегменте умных устройств) свидетельствует о намерении использовать уже узнаваемое лицо для продвижения своих продаж. Не исключено, что российская компания и вовсе пытается создать более выгодное положение для переговоров с Xiaomi и решить вопрос о продаже оригинальной продукции в России. Стоит добавить, что Xiaomi не впервые сталкивается с попытками лишения охраны своего бренда на территории России. В октябре 2022 года СИП удовлетворил запрос компании Smart International Distribution Limited из Гонконга, касающийся определённых видов кухонной техники и бытовой электроники. Apple также пыталась затруднить работу Xiaomi в России. В конце 2020 года она обратилась в российскую Палату по патентным спорам с жалобой на китайского конкурента, утверждая, что товарный знак Mi Pad созвучен с её собственными знаками, включая iPad. Регулятор высказался в пользу американского вендора, лишив Xiaomi правовой защиты своего бренда.