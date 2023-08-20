На самом деле радоваться не стоит, поскольку видеокарта создана для китайского рынка

Эксперты заявляют, что сегодня позиции NVIDIA в полупроводниковом секторе позволяют компании идти на самые смелые эксперименты, поскольку продукция раскупается даже быстрее, чем производится. На самом деле речь идёт о высокопроизводительных решениях, созданных для обработки данных и облачных технологиях, но эта часть рынка всегда была самой прибыльной, а в последние месяцы превратилась в золотую жилу. Дженсен Хуанг спекулирует на растущем спросе, а фабрики завалены заказами на год вперёд.

Всё это время AMD тихо сидит в сторонке и даже не делает попыток оказать NVIDIA минимальную конкуренцию. Неясно, в чём причина таких странных решений, поскольку у красных есть довольно интересные высокопроизводительные решения. Ну а поскольку дела у зелёных идут отлично, то там даже не думают снижать цены на геймерские видеокарты. Некоторые инсайдеры и вовсе пишут, что Дженсен Хуанг распорядился снизить производство настольных графических чипов, отдавая высвободившиеся мощности для выпуска более прибыльных решения для обучения ИИ.

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При этом проблема ещё и в том, что AMD решительно не способна конкурировать с NVIDIA даже в настольном сегменте, поскольку так и не решилась выпустить видеокарты серии Radeon RX 7800 и Radeon RX 7700. Ходили слухи, что продажи начнутся в июне, после – в июне, ну а на календаре конец августа. Теперь остаётся ждать релиза в сентябре, но хороших новостей здесь нет, поскольку в интернете нет даже примерных тестов, не говоря уже о фотографиях. Похоже, у AMD есть какие-то внутренние проблемы, а иначе как можно пояснить неожиданное решение, о котором сегодня сообщают инсайдеры. По данным китайских журналистов, красные готовят к выходу Radeon RX 6750 GRE (Golden Rabbit Edition). Если вы внимательно следите за линейками видеокарт, то могли заметить, что речь идёт об ещё одной версии Radeon RX 6700 ХТ, которая окажется довольно необычной.

Прежде всего сообщается, что по своим техническим характеристикам видеокарта будет почти полностью соответствовать уже находящимся на рынке решениям, а значит окажется полной копией Radeon RX 6750 ХТ. Она получит 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину, а вот тактовую частоту решено снизить. Делается это для того, чтобы не создавать внутренней конкуренции, поскольку за Radeon RX 6750 GRE попросят всего 299 долларов. При этом Лиза Су максимально срезала быстродействие оригинального графического чипа, а в результате видеокарта примерно соответствует по скорости GeForce RTX 4060 Ti. Налицо значительные преимущества, ведь за счёт пониженной тактовой частоты Radeon RX 6750 GRE окажется менее прожорливой и из коробки предлагает на 4 Гб видеопамяти больше. Такое решение могло бы стать популярным, но компания AMD и здесь не решилась на конкуренцию.

Оказывается, за производство будет отвечать компания Yeston, которая почти не представлена в США и Европе, а в результате основной рынок сбыта для Radeon RX 6750 GRE ограничится материковым Китаем. В чём причина такого странного решения, инсайдеры не знают, но сама видеокарта выглядит очень перспективно. Напомним, за GeForce RTX 4060 Ti просят 400 долларов, ну а покупатель голосует рублём, поэтому массовое производство Radeon RX 6750 GRE позволило бы красным застолбить за собой средний сегмент на рынке видеокарт.

Предполагается, что новинка появится в продаже уже совсем скоро, но весь мир ничего не заметит, поскольку поставки в Европу будут мизерными. К примеру, недавно появилась информация о том, что один из немецких магазинов предлагал купить Radeon RX 7900 GRE (ещё один эксклюзив для Китая), но только в составе готовой сборки, а количество видеокарт было сильно ограничено.