Франция и США не оставляют попыток заставить Нигерию взять в руки оружие

Обстановка в Нигере продолжает оставаться сложной, поскольку угрозы со стороны США и Франции не возымели успеха, а страны ЭКОВАС готовятся к военной интервенции. Неясно, какое решение будет принято в конечном итоге, поскольку дипломатические инструменты ещё не исчерпаны, но эксперты опасаются, что в битве за Нигер сойдутся несколько африканских народов. При этом американцы и французы будут дирижировать концентром издалека, не подвергая опасности своих солдат, а значит смогут заявить о непричастности к происходящему. Мало ли, вдруг протестующие на улицах Парижа снова обвинят Макрона в антидемократичном поведении, ну а находясь в тени ничего подобного не случится.

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Ну а поскольку Нигер остаётся местом потенциального конфликта, то дружественные страны уже начали говорить о реальных шагах, направленных на поддержку нового правительства. Как стало известно, власти Мали и Буркина-Фасо разместили свои военно-воздушные силы в Нигере с целью обеспечения защиты от вторжения. Информация предоставлена нигерским информационным каналом RTN, а в СМИ пишут о том, что данное решение было принято с намерением поддержать Нигер в случае возможной вооружённой интервенции со стороны государств, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки. Вообще, Мали и Буркина-Фасо и ранее заявляли о своей поддержке новому политическому режиму в Нигере. Обе страны подчёркивали, что будут рассматривать любую агрессию против Нигера как объявление войны. Как уже было сказано выше, решение о вводе войск в Нигер сталкивается со значительным сопротивлениям. Так, против вооружённого вмешательства высказался Алжир, который считается значимым игроком в регионе. Не рвётся в бой и Нигерия, но страна сильно зависима от Франции, поэтому окончательное решение может быть продиктовано политическими уступками.

Эксперты отмечают, что перемещение войск Мали и Буркина-Фасо в Нигер, а также создание там военно-воздушных баз представляет собой важный шаг, демонстрирующий готовность нескольких стран совместно отражать актуальные вызовы. По данным СМИ, военно-воздушные силы Мали включают 6 истребителей Су-25 и 19 самолётов L-39 Albatros чешского производства. Кроме того, Мали располагает 8 вертолётами Ми-8, 6 вертолётами Ми-24, 4 вертолётами Ми-17 и 6 вертолётами Ми-35. Что касается вооружённых сил Буркина-Фасо, то по состоянию на 2022 год в их арсенале имеется 1 самолёт-разведчик DA-42M, 9 транспортных самолётов, 5 учебных самолётов, 2 боевых вертолёта Ми-35, 2 вертолёта Ми-171, 1 вертолёт Ми-8 и 1 AW139. Нет никаких сомнений, что всё это не удержит Нигерию, армия которой на порядок сильнее. И всё же, такая решимость способна поставить саму интервенцию под вопрос, поскольку обе стороны понесут существенные потери.

Кстати, буквально накануне министр обороны Буркина-Фасо рассказал о том, что его страна ведёт активные закупки вооружений у России. По словам полковника Кассума Кулибали, многие заказы уже сделаны, а в будущем страны продолжат активное сотрудничество в оборонной сфере. Полковник отметил, что пока не готов раскрывать детали сделки по закупке у РФ тех или иных вооружений. Ясно, что Буркина-Фасо нужно больше оружия для защиты границ, ну а сам Кулибали уверяет, что российская сторона установила хорошие цены, даёт гарантию и предлагает послепродажное обслуживание. Министр обороны заявил, что его страна изменила подход к поиску новых партнёров, а многие союзники Буркина-Фасо высказывают негативное отношение к закупкам российских вооружений. В прошлом все сделки требовали одобрения со стороны стран Запада, особенно от бывшей колониальной метрополии в лице Франции. Вот только теперь ситуация изменилась, а страна активно развивает свои связи с Россией.

Кулибали подчеркнул, что Буркина-Фасо является суверенным государством и имеет право самостоятельно определять своих партнёров и закупать вооружение, которое необходимо для обеспечения национальной безопасности. В то же время он подчеркнул, что в стране нет планов строить военные базы, как нет и необходимости в размещении иностранных войск. Основной задачей министра обороны Буркина-Фасо является обеспечение условий, при которых страна сможет независимо решать вопросы обеспечения своего суверенитета и борьбы с террористическими угрозами. В настоящее время власти активно реализуют концепцию добровольных формирований для противодействия терроризму. Эти формирования включают граждан с опытом обращения с оружием.