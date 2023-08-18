Машина станет ещё более прочной и точной

В рамках международного форума «Армия-2023» были представлены десятки типов военной техники и оружия, которые будут формировать рынок спустя несколько лет. При этом особый интерес вызывает не только российский экспортный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, но и другие типы вооружений. Например, в польской прессе обратили внимание на модернизированную версию самоходной установки 2С25 Спрут-СДМ1. По мнению журналистов Defence24, машина действительно перспективная, а её производство начнётся в самое ближайшее время. Особенно впечатляет обновлённая пушка калибра 125-мм, уже прошедшая все внутренние тесты «Ростеха».

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Поляки пишут, что так называемый танковый охотник представлен в значительно доработанной версии. В дополнение к новой системе управления огнём, на бронетехнике установлены дополнительные бронепластины, размещённые на переднем и боковых частях корпуса. На корпусе также появились решетчатые экраны, охватывающие как башню, так и весь корпус машины. Эти изменения направлены на укрепление уровня защиты данной техники по сравнению с базовой моделью. Опыт боевых действий показал, что традиционная броня бронетехники воздушно-десантных войск неэффективна против современных угроз. В ответ на это, было решено внедрить защитное экранирование, позволяющее повысить оборонительные возможности лёгкого танка.

Поляки пишут, что за счёт этого Спрут-СДМ1 стал намного устойчивее к стандартным кумулятивным боеприпасам. При этом журналисты уверяют, что даже 30-мм пушка НАТО способна пробить броню российского охотника. Подобные заявления вызывают удивление, поскольку в данном случае польские СМИ выдают желаемое за действительное. Предполагается, что за счёт дополнительного бронирование повысится защита не только от прямых ударов и осколков, но и от прилёта дронов-камикадзе. В целом же Спрут-СДМ1 представляет собой довольно перспективную машину, которая обладает запасом хода до 500 километров и может передвигаться со скоростью до 70 км/ч. Бронирование не является сильной стороной установки, но за счёт пушки появляется возможность поражать даже самые тяжело бронированные танки стран НАТО. При этом Спрут-СДМ1 ещё и неплохо держится на воде, где может находиться в таком состоянии до 7 часов. Вес с полным боекомплектом доходит до 21 тонны, а значит танк может похвастать высокой манёвренностью и пройдёт там, где увязнет большая часть машин. Можно сказать, что это ответ французскому колёсному танку AMX-10RC, но более эффективный и смертоносный.

Напомним, первое появление 2С25 Спрут-СД было замечено в 2015 году. Танк основывался на современной платформе модернизированного шасси БМД-4М. Основное вооружение бронетехники составляет 125-мм гладкоствольная пушка 2А75, которая способна выпускать противотанковые управляемые ракеты 9К119 «Рефлекс». Для отражения угроз установлен 7.62-мм пулемёт ПКТ. На башне располагается ещё один пулемёт с дистанционным управлением.