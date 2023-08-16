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Потенциальные покупатели уже присматриваются к истребителю РФ 5-го поколения Су-75 Checkmate
Контракты могут быть подписаны после завершения СВО, а первый полёт состоится уже в 2024 году

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В настоящее время проходит Международный военно-технический форум «Армия-2023». Конгрессно-выставочный центр «Патриот» в Кубинке открыл свои двери 14 августа и будет закрыт только 20 августа. В мероприятии участвуют около 1500 ведущих отечественных предприятий военно-промышленного комплекса и 85 компаний из семи разных стран. Минобороны России выступает организатором форума. Как стало известно, Федеральное агентство по сотрудничеству в области военной техники (ФАСВТ) России ведёт переговоры с различными зарубежными клиентами относительно возможного сотрудничества в рамках проекта нового лёгкого тактического самолёта Су-75 Checkmate (Шаг и Мат). 

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По информации от главы ФАСВТ Дмитрия Шугаева, пока ещё рано говорить о том, кто станет первым заказчиком. Потенциальные клиенты этого проекта расположены в разных частях мира и на разных континентах. В настоящее время активно ведутся консультации с некоторыми зарубежными заказчиками относительно сотрудничества в рамках проекта создания самолёта пятого поколения. Шугаев подчеркнул, что партнёрство предусматривает не только поставку самих истребителей, но и совместное технологическое сотрудничество. Отдельно отмечается, что самолёту предстоит пройти длительный путь, прежде чем он станет экспортным продуктом, однако уже сейчас очевидна его высокая конкурентоспособность. Шугаев уверен в том, что самолёт будет востребован, поскольку имеет конкурентную стоимость и превосходит все аналоги в своём сегменте. 

Напомним, ранее высокий интерес к Checkmate высказывали представители ОАЭ, но после начала СВО переговоры были приостановлены. Судя по всему, заинтересованные стороны в Индии и ряде других странах готовы рассмотреть сотрудничество с российским оборонным сектором. Не исключено, что всё дело в сроках, ведь первый опытный самолёт должен быть готов к концу 2024 года. При этом ничего подобного на рынке нет, поскольку Checkmate будет стоить до 30 миллионов долларов, что в несколько раз дешевле F-35, но сможет демонстрировать над американским истребителем преимущество по ряду направлений. Например, один лётный час на F-35 обходится до 35 тысяч долларов, тогда как российский самолёт будет сжигать от 4500 до 8000 долларов. При этом атакующие возможности у российского истребителя намного выше. 

Checkmate создан с использованием передовых технологий, включая открытую архитектуру для адаптации под требования клиента и инновационные системы искусственного интеллекта. Самолёт спроектирован с применением технологий для снижения радиолокационной видимости, и в его фюзеляже предусмотрен отсек для размещения вооружений класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность». Максимальная нагрузка, которую можно перевозить, составляет более 7 тонн. Истребитель способен одновременно поражать до шести целей, а максимальная скорость самолёта достигает 1.8 Маха (больше 2000 км/ч). Дальность полёта не рекордная и достигает 3000 километров, а критики ругают Checkmate за однодвигательную конструкцию. Высказывается мнение, что она не так надёжна, как двухдвигательная, но российские инженеры уверяют, что подобные заявления не имеют под собой оснований. В целом можно сделать вывод, что потенциальные клиенты хотят увидеть истребитель в реальном полёте, ознакомившись с его возможностями ближе к появлению коммерческой версии. Кроме того, многие надеются, что конфликт в Украине к 2025 году будет разрешён, что позволить вернуться к официальным закупкам оружия у России без санкций со стороны США.

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#военные технологии #самолёты #су-75 checkmate
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