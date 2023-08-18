В Пентагоне опасаются, что секретные технологии НАТО попадут в руки к российским инженерам, поэтому предпочитают поставлять сильно устаревшую технику прошлого поколения

На этой недели в Кубинке открылась выставка вооружений, особое место в которой занимают трофеи, полученные российской армией в рамках СВО. Зрители могли увидеть турецкий ударный дрон Bayraktar TB2, бронемашины HMMWV, подгоревший Bushmaster и гаубицу М777. Были представлены колёсные танки из Франции и многие другие типы оружия и техники. По большей части иностранные журналисты предпочли отмалчиваться, но некоторые всё же комментируют решения США и союзников. По мнению военного аналитика Мэттью Хо, Америка предпочитает отправлять в Украину устаревшее вооружение, разработки которого стартовали в прошлом веке.

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Аналитик уверен, что американская сторона беспокоится о том, что Россия получит доступ к новейшим американским технологиям вооружений и сможет извлечь оттуда секретную информацию из области оборонного комплекса. В этом случае пострадают не только интересы США, но и всех членов НАТО, а сам Мэттью Хо указывает на то, что уже достаточно давно российские войска научились подавлять GPS-навигацию американских ракет HIMARS. Это может свидетельствовать о том, что российские инженеры изучили ракету, а значит знают её слабые стороны, чем активно пользуются уже не первый месяц. Аналитик заявил, что именно после того, как к русским попала ракета HIMARS, Америка не спешит передавать Украине более современные ATACMS. Причина ясна, ведь русские могут получить доступ и к этой ракете, а значит подобное оружие резко потеряет свою эффективность. Российские инженеры обязательно изучат ракету, а в сложившейся ситуации в Пентагоне предпочитают заботиться о сохранности собственных военных секретов. Ну а риски попадания технологий не в те руки сулят США геополитические проблемы, поскольку разработка новых типов вооружений требует значительных инвестиций и длится много лет.

Мэттью Хо напомнил, что Словакия и Польша активно поставляли Украине сильно устаревшие истребители МиГ-29. В общей сложности обе страны передали Киеву около 30 самолётов, вот только большая часть из них была в крайне плохом состоянии. В результате украинцам пришлось разобрать машины и сделать из них всего 15 рабочих. Тоже касается и другой техники из Европы, ведь многие страны присылают откровенный хлам. Ну а поскольку США всё же обязались передать ВСУ танки Abrams, то уже вскоре чуть больше 30 машин приедут в Украину. Аналитик отмечает, что это совсем не те легендарные танки, о которых принято писать в прессе. Все они относятся к модификации M1A1 и были выпущены ещё до конфликта в Персидском заливе. Ну а причина того, что США дают своим союзникам такую старую технику проста, ведь американские власти просто боятся, что русские захватят Abrams в качестве трофея на поле боя.

В этом случае российские инженеры проникнут в секреты бронирования и другие технические детали, которые тщательно скрываются десятилетиями. Даже если урановая броня не будет идти в комплекте, на танках достаточно электронных комплексов и других систем, которые до сих пор находятся на вооружении стран НАТО. Неясно, какое решение в итоге примут в США, ведь риски потери танков на поле боя высоки, а без своей легендарной урановой брони они сильно уязвимы. Вполне возможно, что американские танки повторят судьбу британских Challenger 2. Напомним, машины были переданы ВСУ ещё весной 2023 года, но до сих пор не засветились ни на одном участке линии соприкосновения. Танки тщательно охраняют, поскольку там слишком много секретной информации, которая не должна достаться России.



