В Турции считают демонстрацию беспилотника неприемлемой

Вчера на территории подмосковного парка «Патриот» в Кубинке открылась уникальная выставка, посвящённая арсеналам украинской армии, где представлены разнообразные образцы вооружения и техники, ставшие трофеями российских солдат в зоне проведения СВО. Экспозиция включает в себя сотни элементов стрелкового и ракетно-артиллерийского вооружения, как новых, так и повреждённых пулями и осколками. Эксперты отмечают, что представленные экспонаты подтверждают масштабное влияние стран НАТО на снабжение украинских войск, что наглядно демонстрируется разнообразными образцами вооружения и бронетехники. Особенно интересен сектор, посвящённый трофеям, доставленным с различных участков линии соприкосновения. Некоторые боевые единицы выглядят относительно неплохо, тогда как на других заметны следы пуль и осколков. Всего на выставке представлены более 870 экспонатов, а большая часть – это оружие стран НАТО.

Подгоревший Bushmaster

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О наиболее интересных типах вооружения мы поговорим ниже, а в данный момент стоит обратить внимание на любопытную реакцию турецких властей. Как оказалось, одним и трофеев, представленных в Кубинке, стал ударный беспилотник Bayraktar TB2. Организаторы не сообщают, где добыли такой ценный экземпляр, оставляя место для домыслов и интриг. При этом на дроне можно заметить характерную символику ВСУ, а значит беспилотник был привезён из Украины. На вооружении установлены бомбы MAM-L и MAM-C, отличающиеся высокой точностью. Можно заметить, что снаряды повреждены, поэтому могут быть как муляжами, так и получены отдельно от самого беспилотника. Не исключено, что гордость Турции прошла значительное восстановление перед выставкой, но особое внимание привлекает заявления властей турецкой стороны.

Боевая машина пехоты CV90 40

Противотанковый ракетный комплекс GM NLAW K170A2

Южноафриканский бронетранспортер MAMBA MK2

Там уверяют, что Москва повышает градус напряжения между странами, при этом Анкара делает всё возможное для урегулирования конфликта. Якобы, Турция прилагает неимоверные усилия, тогда как в России демонстрируют подобные вещи, что не идёт на пользу отношениям между странами. Неясно, что именно в Турции называют дипломатическими усилиями для урегулирования конфликта. Не исключено, что речь идёт о принятии Финляндии в НАТО. А может там имеют в виду личное распоряжение Эрдогана, отпустившего в Украину лидеров Азова (считается террористическим и запрещено в РФ). Вполне возможно, что в Турции по своей наивности уверены в том, что договорённости с Украиной о строительстве там завода по производству ударных беспилотников – это и есть дипломатические усилия. Ну или недавние призывы принять Украину в НАТО. Словом, пока дипломатические усилия выглядят не совсем дипломатическими.

Американский армейский внедорожник Humvee (HMMWV) M1151

Бронетранспортер Saxon AT105 4x4

Миноискатель Schonstedt GA

Ниже вы можете почитать о наиболее интересных трофеях на выставке в Кубинке. Например, представлено несколько модификаций бронированных автомобилей HMMWV («Хамви»), которые были захвачены в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске. Заметны противотанковые ракетные системы NLAW из Швеции и Великобритании, а также комплексы Javelin из США. Последние регулярно попадаются на глаза российским бойцам и считаются одними из самых массовых. Есть особый стенд беспилотников – от больших ударных дронов до маленьких коммерческих моделей, применяемых на тактическом уровне. Специалисты отмечают, что всё это поставляется украинской армии совершенно официально, но в наличии также квадракоптеры, которые родом из Китая и имеют гражданское назначение. Что любопытно, большая часть техники, включая броневики HMMWV, находится в относительно рабочем состоянии, хотя и носит следы пуль и осколков.

Бронеавтомобиль Bushmaster

Бронетранспортер М113

Бронеавтомобиль Husky

Но есть и почти полностью уничтоженная техника, которая привлекает особое внимание посетителей. Например, можно заметить выгоревший до тла бронированный автомобиль Bushmaster австралийского производства привлекает особенное внимание посетителей. Эта машина была уничтожена при захвате села Триполье в ДНР. На нем можно заметить асбестовые экраны, предназначенные для защиты от огня, которые так и не смогли выполнить свою задачу. Многие бронированные машины имеют пробоина на броне и стёклах. Надписи указывают калибры пуль и снарядов, которые нанесли повреждения. Например, борт известного гусеничного бронетранспортера М-113 имеет почти десяток пробоин, большинство из которых от пуль калибра 12.7 мм и снарядов калибров 23 и 30 мм. Эксперты уверяют, что подобные данные позволяют понять, насколько те или иные виды оружия российской армии эффективны против техники НАТО.

Колесный танк (БМОП) AMX-10 RC

Bayraktar TB2

Бронеавтомобиль Mastiff

Бронеавтомобиль AT105 Saxon

На выставке также представлена американская дальнобойная гаубица М777, известная как «Три топора». Орудие захвачено в целости и отличается большой дальностью стрельбы и высокой точностью поражения целей. Всё это делает гаубицу крайне опасной, а российские военнослужащие стараются уничтожать подобное оружие как можно быстрее. Среди трофеев также находится недавно поставленная крылатая ракета Scalp-EG французского производства. Что любопытно, Зеленский только 6 августа подтвердил прибытие подобных ракет в Украину. Перечислять всё нет смысла, ну а помимо современного оружия, ВСУ также получили редкие образцы из далёкого прошлого. Например, немецкий пулемёт MG-3/42, который выпускался во времена Второй мировой.