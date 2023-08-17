Российские учёные показали уникальную накидку, которая полностью скрывает человека от тепловизоров

Современные конфликты сильно отличаются от тех, что описываются в учебниках по истории. В ход идут новые технологии, а в результате такое понятие, как скрытное передвижение, становится невозможным. Фактически, ни одна из сторон не может подтянуть на одно из направлений сотню тысяч бойцов и пару сотен танков. Всё это обязательно увидят, а значит и будут готовы к отражению удара. Что до конфликта в Украине, то там ВСУ столкнулись с невозможностью переброски больших сил из-за превосходства российской армии в воздухе. Но даже за малыми отрядами следят дроны, многие из которых имеют на борту тепловизоры и инфракрасные датчики.

реклама

В результате солдаты не могут спрятаться ни днём ни ночью, ну обилие подобных технологий на технике НАТО и вовсе осложняет наступательные действия российских сил. В рамках международного форума «Армия-2023» российские специалисты продемонстрировали необычный материал, который позволяет укрыться от ИК-лучей и тепловизоров противника. Материал был создан инженерами научного отдела «РХБЗ» и полностью готов к масштабированию. Сообщается, что материал состоит из трёх слоёв и имеет действительно уникальные характеристики. Так, внутренний слой накидки способен отражать выделяющееся тепло человека (инфракрасное излучение), средний слой поглощает это излучение, а внешний слой обеспечивает отражение окружающего излучения. Этот комплексный подход позволяет незаметно обойти инфракрасные системы наблюдения и скрыться от взора высокотехнологичных приборов.

Известно, что накидки уже были протестированы, что позволило доказать высокую эффективность поглощающей и отражающей поверхности. В итоге, защитный слой даёт возможность полностью скрыть человека от инфракрасных камер или дронов с тепловизионными датчиками. Уникальная накидка включает в себя капюшон для маскировки головы военного и специальные очки, которые позволяют проводить наблюдение за противником, обеспечивая одновременно невидимость для оптических и инфракрасных систем наблюдения. Важно понимать, что нечто подобное на Западе уже давно существует, но цены на невидимые накидки высокие, а сами они тяжелые и не позволяют лежать под таким плащом всю ночь. Боец может подхватить тепловой удар, чего в российском варианте нет, за счёт второго поглощающего слоя.

Эксперты отмечают, что стремительное развитие технических средств наблюдения заставляет активно разрабатывать новые методы маскировки. Если в оптическом диапазоне существует множество камуфляжных тканей, то защита от инфракрасного излучения считается более сложной задачей. Организм человека выделяет тепло, а при интенсивных нагрузках это выделение только усиливается. В настоящее время основной путь обхода инфракрасных систем – это подавление излучения в инфракрасном диапазоне. Работы в этом направлении активно ведутся во многих передовых странах, включая Россию. Есть все основания полагать, что в рамках СВО российские военнослужащие могут получить такие накидки, но сроков массового производства производители не указывают.