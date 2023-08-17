Ходаковский отмечает, что разрушать большие города Россия не хочет

Похоже, даже в США не предполагали, что СВО продлится так долго. На первых этапах советники из Пентагона надеялись продлить агонию Украины как можно дольше, но в какой-то момент получили значительное преимущество после ухода российской армии из северных регионов, включая Киевскую область. После этого было отступление из Херсона и длительная подготовка контрнаступления со стороны ВСУ. Спустя два с половиной месяца после начала наступательной операции союзники Украины не перестают высказывать своего разочарования происходящим, ну а аналитики по обе стороны океана дают прогнозы о сроках завершения конфликта. Есть мнение, что ВСУ предпримут ещё одну масштабную попытку в 2024 году, ну а пока украинская армия увязла и не способна двигаться вперёд.

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По мнению заместителя главы Управления Национальной гвардии Донецкой Народной Республики, говорить о скором завершении конфликта не приходится. При этом сложившаяся патовая ситуация выгоднее России, тогда как в буквальном смысле сжигает ресурсы Украины. Страна полностью зависит от поставок оружия и денег из-за рубежа, а значит при ослаблении финансовых потоков останется наедине со своими проблемами. А вот Россия находится в лучшем положении, поскольку обладает высокой устойчивостью. У страны огромное количество ресурсов, что позволяет ей существовать даже в условиях активного конфликта. Ходаковский отмечает, что разговоры о разрешения конфликта военным путём не соответствуют реальности.

К примеру, взятие городов без их полного разрушения осложняется большим количеством украинских военнослужащих, а также значительными запасами оружия. Например, только вчера стало известно о намерении США передать ВСУ 2 миллиона снарядов 155-мм калибра. Этого хватит на 8 месяцев интенсивных боевых действий, а значит более реальным можно считать наступление перемирия. Ходаковский не стал называть сроки, поскольку в данном случае делать прогнозы – это неблагодарное дело. Европа уже выделила Киеву достаточно денег для продолжения боевых действий в 2023 году, а в итоге решение останется за следующим президентом США. В случае, если это будет Трамп, то есть все основания ожидать наступление мира уже к началу 2025 года.

Некоторые аналитики полагают, что Москва хочет взять Киев измором. Проще говоря, вскоре наступит зима, а значит и поставки оружия и денег станут иссякать. Кредиты могут быть отменены, а европейская экономика и без того страдает от высоких цен на энергоносители. На этом фоне неутешительные прогнозы дают журналисты Bild. По данным немецких аналитиков, если Вооружённые Силы Украины не сумеют добиться успехов в рамках своего широкомасштабного наступления до начала зимы, то придётся столкнуться с неприятными последствиями. В СМИ пишут, что страны НАТО начали усиливать поставки вооружения ВСУ слишком поздно, а последние пакеты практически не включают новые виды оружия. Предоставляемая Западом помощь позволяет держать высокий наступательный темп, но явно недостаточная для достижения заметных результатов на поле боя. Заметно, что Киев подтягивает всё новые резервы, пытаясь усилить огневую мощь армии. Всё это не значит, что резервных частей не осталось, но долго держаться в таком состоянии невозможно, а осенние дожди остановят наступательную операцию как минимум до прихода первых холодов.