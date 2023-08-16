Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Снарядная диета отменяется – США дадут Украине 2 000 000 артиллерийских снарядов калибра 155-мм
При существующих темпах производство 2 миллионов боеприпасов в США затянется на 7 лет

реклама

Аналитики не устают подводить итоги провального наступления украинской армии. Называются различные причины полного отсутствия успеха, при этом одна из самых значительных заключается в дефиците боеприпасов. Если в 2022 году большая часть артиллерийских установок ВСУ была родом из СССР, то сегодня за счёт поставок НАТО у украинской армии в наличии огромное количество орудий 155-мм калибра. Ну а поскольку наступление нуждается в значительном количестве боеприпасов, то приходится тратить так называемый неприкосновенный запас.

реклама

Европейские страны уже передали Украине большую часть своих запасов снарядов 155-мм калибра, а США не спешат раскупоривать кубышку. Не так давно старина Байден чтобы не давать боеприпасы даже согласился выдать Зеленскому кассетные снаряды. Похоже, подобные расходники не принесли никакого результата, а сонный Джо снова договорился с Конгрессом о выделении нового транша. По данным американский прессы, на этот раз Киев получит просто невероятное количество снарядов 155-мм калибра. Якобы, американцы как следует покопались в своих арсеналах и готовы поставить ВСУ сразу 2 миллиона снарядов. Новостью поделились журналисты Army Recognition, ссылающиеся на информированные источники в Минобороны США. В СМИ пишу, что интерес к данным снарядам в Украине огромен, поскольку массовое применение артиллерии в период вооружённых столкновений неизбежно приводит к снарядному голоду. Фактически, украинская армия уже давно сидит на диете и использует намного меньше снарядов, чем требуется для поддержания темпов контрнаступления.

Что любопытно, поставка будет осуществляться со складов, которые наполнялись десятилетиями. Специалисты пишут, что в настоящее время все военные предприятия США вместе взятые способны производить около 24 тысячи снарядов 155-мм калибра в месяц. Поскольку американские власти прекрасно осознают вызовы, которые стоят перед блоком НАТО, то намерены увеличить производство до 80 тысяч в месяц, но случится это очень нескоро. Теоретически, если всё пройдёт нормально, то на такие мощности удастся выйти к осени 2024 года или даже к концу следующего года.

Ну а если воспользоваться калькулятором, то можно сделать вывод, что при имеющихся темпах производства янки смогут возместить потери за 7 лет. В случае, если к началу 2025 года там будут выпускать по 80 тысяч снарядов в месяц, то примерно к началу 2027 года в США смогут снова наполнить опустевшие склады. Ну а поскольку никогда всё не бывает идеально, то реальные сроки и вовсе могут сильно отличаться от заявленных. Ну а согласно статистике, на начальном этапе конфликта Украина расходовала от 3000 до 4000 снарядов в сутки, но в настоящее время этот показатель составляет 8000 единиц в сутки. Проще говоря, снарядного голода у ВСУ больше не будет как минимум 250 дней или 8 месяцев. Не забывайте, что в Европе также пытаются нарастить производство подобных боеприпасов, поэтому уже через какое-то время ВСУ могут ощутимо увеличить давление при помощи артиллерии на нескольких участках линии соприкосновения.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #политика #всу #военные технологии #оружие
рекомендации
4080 Gigabyte Aorus за копейки - смотри цену
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 Ti Gigabyte дешевле 100 тр - надо брать
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Телеканал CNN показал кадры подрыва Крымского моста в прошлом месяце [Видео]
Линия соприкосновения двигается все ближе к Купянску
АО «Кронштадт» впервые продемонстрировало свой новый БПЛА в воздухе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пилот Су-35С получил звезду Героя России за сбитие в одном бою штурмовика и двух вертолетов ВСУ
17
Польша посылает сигнал Беларуси с помощью крупнейшего военного парада за последние десятилетия
26
Гражданин Польши, служивший в ФРГ, хочет устроиться на работу в ЧВК Вагнер
10
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
9
Африканские дети не пишут письма Санта-Клаусу, они пишут письма "Вагнеру"
1
ВС РФ засекли и уничтожили украинскую батарею ЗРК C-300 — видео
3
Подполковник Кроуфорд: Танки Challenger 2 уязвимы к минам и беспилотникам, аналогично танкам Leopard
4
ВС РФ сделали "трипл-хит", поразив за 24 часа БТР Stryker, немецкую БМП Marder и польский Rosomak
1
Энтузиаст создал ПК в виде космического корабля, используя тематику Starfield
+
Командир Группы Вагнера Лотос опроверг слухи о переходе его коллег в ЧВК Редут
+
Производство управляемых артиллерийских снарядов «Краснополь-М2» в России в следующем году вырастет в 25 раз
+
Грузинский политик Ломия: ЕС использует активы и капиталы властей Грузии как рычаг давления
+
МИД Алжира напомнил ECOWAS о событиях в Ливии и призвал Запад "учиться на ошибках"
+
The Telegraph: Украине нужны не F-16, а те ракеты, которые используются благодаря им
+
UnHerd: Леопарды уничтожают «Корнетами» российские охотники за танками
+
В парке «Патриот» выставили захваченную в зоне СВО западную военную технику — фото
13
Производство суперсовременных истребителей Су-57 в России будет наращиваться
22
Прямое попадание и пожар: дрон-камикадзе «Ланцет» вывел из строя замаскированную гаубицу M777 ВСУ
+
The Wall Street Journal: Американские беспилотники закончили испытание в Украине неудачей
+
Требования Armored Core 6 к игровому ПК довольно скромны
+

Популярные статьи

Российские многоцелевые атомные подлодки проекта "Ясень" вооружат гиперзвуковыми "Цирконами"
1
Какое современное российское оружие было представлено на первом дне выставки "Армия-2023"
10
Разблокировка скрытых функций смартфонов iOS и Android с использованием секретных кодов
1
Samsung Galaxy Z Fold 5 - возвращение эры складных телефонов
14
Phenom II X4 - работа над ошибками
83
Краткий обзор Atlas Fallen - унылый геймплей и отвратительная оптимизация игры
9
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 2
8
Уменьшаем инпут лаг на геймпадах Xbox series (one) X
10
"Полёт не туда" - Зачем ВСУ и ВС РФ бьют зенитными ракетами по наземным целям (и бьют ли вообще)
5
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+

Сейчас обсуждают

Serezhka
19:59
Когда китайцы решили своим первым лунным аппаратом пролететь мимо точек высадки американцев, последние разорались и начали вводить санкции против Китая, после непродолжительных переговоров Китай измен...
Автоматическая станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны
Truth Seeker
19:57
Почему тогда на территорию западной Украины не залетают?
Вооруженные Силы России "стерли в порошок" украинскую противовоздушную оборону — JT
Инпасибл
19:56
а я рабами торгую, 3 лярда скоро будет а как твоё имя, я должен знать на какое имя свечку ставить и молиться
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Honkai star reil
19:54
Сижу в ватсапе Лёха жалуется
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Dce
19:52
Никто не даст уничтожить логистику - ибо цель - не победа РФ, так же как и У. В противном случае, все мосты (достали уже дятлы, считающие, что доставка через тоннели исключительно ведётся), и, станции...
Россия поразила тоннель в Закарпатье, по которому перебрасывалась западная техника
NOFX
19:51
И даже не OLED? Тогда мимо!
57-дюймовый изогнутый игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 наконец-то поступил в продажу
Инпасибл
19:49
зачем свечку по тебе ставить? ты вроде не помер ещё
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Honkai star reil
19:47
Ну почему я тогда ещё на свободе? Ты моя тень, ты здесь уже никому не нужен боярышник, ты стал скучной " xyeтой " . А я сделал по красоте, Я просто изменил направление гребли. Ну ты всё равно дурачок ...
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
FelsheR-BAN100912
19:47
алкаш, калека, хакер - забудь шиша. Ничего из этого ни одна девушка не выберет.
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Инпасибл
19:46
за "грамотно, качественно" больший срок дают
72% россиянок хотят выйти замуж за IT-специалиста
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем