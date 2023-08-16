При существующих темпах производство 2 миллионов боеприпасов в США затянется на 7 лет

Аналитики не устают подводить итоги провального наступления украинской армии. Называются различные причины полного отсутствия успеха, при этом одна из самых значительных заключается в дефиците боеприпасов. Если в 2022 году большая часть артиллерийских установок ВСУ была родом из СССР, то сегодня за счёт поставок НАТО у украинской армии в наличии огромное количество орудий 155-мм калибра. Ну а поскольку наступление нуждается в значительном количестве боеприпасов, то приходится тратить так называемый неприкосновенный запас.

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Европейские страны уже передали Украине большую часть своих запасов снарядов 155-мм калибра, а США не спешат раскупоривать кубышку. Не так давно старина Байден чтобы не давать боеприпасы даже согласился выдать Зеленскому кассетные снаряды. Похоже, подобные расходники не принесли никакого результата, а сонный Джо снова договорился с Конгрессом о выделении нового транша. По данным американский прессы, на этот раз Киев получит просто невероятное количество снарядов 155-мм калибра. Якобы, американцы как следует покопались в своих арсеналах и готовы поставить ВСУ сразу 2 миллиона снарядов. Новостью поделились журналисты Army Recognition, ссылающиеся на информированные источники в Минобороны США. В СМИ пишу, что интерес к данным снарядам в Украине огромен, поскольку массовое применение артиллерии в период вооружённых столкновений неизбежно приводит к снарядному голоду. Фактически, украинская армия уже давно сидит на диете и использует намного меньше снарядов, чем требуется для поддержания темпов контрнаступления.

Что любопытно, поставка будет осуществляться со складов, которые наполнялись десятилетиями. Специалисты пишут, что в настоящее время все военные предприятия США вместе взятые способны производить около 24 тысячи снарядов 155-мм калибра в месяц. Поскольку американские власти прекрасно осознают вызовы, которые стоят перед блоком НАТО, то намерены увеличить производство до 80 тысяч в месяц, но случится это очень нескоро. Теоретически, если всё пройдёт нормально, то на такие мощности удастся выйти к осени 2024 года или даже к концу следующего года.

Ну а если воспользоваться калькулятором, то можно сделать вывод, что при имеющихся темпах производства янки смогут возместить потери за 7 лет. В случае, если к началу 2025 года там будут выпускать по 80 тысяч снарядов в месяц, то примерно к началу 2027 года в США смогут снова наполнить опустевшие склады. Ну а поскольку никогда всё не бывает идеально, то реальные сроки и вовсе могут сильно отличаться от заявленных. Ну а согласно статистике, на начальном этапе конфликта Украина расходовала от 3000 до 4000 снарядов в сутки, но в настоящее время этот показатель составляет 8000 единиц в сутки. Проще говоря, снарядного голода у ВСУ больше не будет как минимум 250 дней или 8 месяцев. Не забывайте, что в Европе также пытаются нарастить производство подобных боеприпасов, поэтому уже через какое-то время ВСУ могут ощутимо увеличить давление при помощи артиллерии на нескольких участках линии соприкосновения.