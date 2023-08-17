По информации Financial Times, боеприпасы и оружие просто не успевает доставляться на линию соприкосновения

В последнее время аналитики фиксируют точные удары российских крылатых ракет по военным объектам в Украине. Особый акцент делается на том, что под удар попадают секретные склады, на которых хранились дорогостоящие ракеты Storm Shadow, танки, а также другая техника стран НАТО. Всё это должно было усилить наступательные возможности украинской армии, но уничтожается задолго до попадания на линию соприкосновения. Особое внимание делается на том, что под удар попадают сборочные и ремонтные цеха, где работают квалифицированные специалисты. Так, если США ещё могут выдать боеприпасов и ракет, то взять опытных техников просто негде.

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По данным Financial Times, последние удары стали настоящей проблемой, а в итоге украинские власти приняли решение передислоцировать стратегические запасы вооружений в другое место. Американские журналисты уверяют, что прямо сейчас в Украине идёт оперативное перемещение критически важных вооружений и специалистов, обслуживающих эту технику. По данным издания, последние российские удары, были направлены на уничтожение боевых самолётов, использующихся для запуска дальнобойных ракет, таких как Storm Shadow и Scalp. Ну а поскольку удары не прекращаются, было принято решение оперативно перемещать личный состав, технику и боеприпасы в места, неизвестные российской разведке. Особый упор делается на том, что речь идёт не о разовых перебросках, а постоянной ротации, которая позволить вводить в заблуждение разведывательные станции и спутники.

Отмечается, что подобные действия предпринимались и ранее, но с недавних пор без этого сохранить боеспособность подразделений и довезти оружие и боеприпасы до линии соприкосновения стало сложно. Приводится любопытный факт того, как прятались от российских спутников бомбардировщики Су-24. Напомним, именно они способны запускать ракеты Storm Shadow, а значит охота на них ведётся круглосуточно. Журналисты пишут, что самолёты не стояли на одном месте больше суток. Каждый раз, когда возникала опасность прилёта крылатых ракет, вся авиация поднималась в воздух и находилась в таком состоянии до тех пор, пока тревогу не снимали. Аэропорты менялись регулярно, а очень часто использовались малые и запасные полосы. Преимущественно Су-24 располагались на западе Украины, поскольку ракеты вначале должны преодолеть восточные и центральные области, а значит так или иначе будут зафиксированы при помощи средств противовоздушной обороны и радиоэлектронного слежения.