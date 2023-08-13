Ранее в командовании ВСУ заявляли, что не могут сбивать даже менее скоростные "Ониксы"

Несколько дней назад стало известно о том, что украинская армия не способна отличить виртуальные ракеты от реальных. Выяснилось, что российские системы РЭБ научились создавать иллюзии ракет, а в результате украинская ПВО бьёт в молоко, о чём журналистам и рассказал спикер командования Воздушных Сил Украины. Тогда Игнат пожаловался на то, что пока найти решения проблемы не получается, но заявил о том, что скоро украинские инженеры во всём разберутся. Ну а российские аналитики пишут, что удары по военным объектам ВСУ стали высокотехнологичными и предполагают несколько волн. Кроме того, часто используются ракеты-пустышки, внутри которых нет боевой части, а сами они долгое время просто летают над территорией Украины, фиксируя ПВО и другие важные цели. Часто следом прилетают другие крылатые ракеты, и иногда даже «Кинжалы.

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Как оказалось, украинские власти живут в своём мире, в котором нет законов логики, ну а местные любители новостей готовы закрывать глаза на любые нестыковки, о которых вещает командование. Так, ещё недавно всё тот же Игнат жаловался на то, что украинская ПВО не может сбивать крылатые ракета морского базирования «Оникс», максимальная скорость которых составляет 2.6 Маха (чуть больше 3 тысяч км/ч). Прошло совсем немного времени, ну а теперь спикер командования Воздушных Сил Украины утверждает, что местная ПВО за несколько месяцев умудрилась сбить целых 13 российских гиперзвуковых ракет.

Оказывается, в Украине есть небольшое количество прокачанных систем, способных сбивать баллистические ракеты. Похоже, речь идёт о комплексах ЗРК Patriot, которые ранее Киеву передали из США. Вот только здесь есть масса неудобных вопросов, поскольку ранее в прессу попадали ролики, в рамках которых подобные ПВО уничтожаются «Кинжалами». Сам Игнат заявил, что 16 мая украинская ПВО сбила сразу 6 «Кинжалов». 16 июня поразила ещё 6 гиперзвуковых ракет, ну а несколько дней назад ещё одну такую ракету. Игнат отметил, что сюда стоит прибавить ещё целых 20 баллистических ракет типа «Искандер» и С-400, что говорит о высокой эффективности украинской системы противовоздушной обороны.

В Министерстве обороны РФ подобные фантазии не комментируют. Добавим, что скорость российских гиперзвуковых ракет до четверых раз выше, чем у того же «Оникса». При этом специалисты мирового уровня утверждают, что сегодня ни одна страна мира не может сбивать «Кинжалы», летящие к цели на скорости свыше 10 Махов (12-14 тысяч км/ч). Похоже, в Украине снова посчитали виртуальные ракеты за реальные, пытаясь повысить патриотический дух армии и населения.