В Украине пока не способны отличить виртуальные пуски ракет от реальных "Калибров" и "Кинжалов"

Несколько дней назад совершенно внезапно в западной прессе появилась довольно забавная информация. Как оказалось, журналисты взяли интервью у высокопоставленного чиновника из Киева. Ну а боец невидимого фронта рассказал СМИ невероятную историю о том, как ВСУ превратили Киев в самый защищённый город на планете. Заметка вызвала возмущение даже в самой столице, а местные жители были крайне удивлены таким поворотом событий. Ещё бы, ведь совсем недавно по Киеву наносились удары крылатых ракет, тогда как система ПВО явно не справилась со своими задачами. Ну а пока представители властей нахваливали американскую ЗРК Patriot, выяснились любопытные детали. Так, в прошлые выходные крылатые ракеты морского и воздушного базирования удивили даже экспертов, ведь траектория полёта менялась несколько раз, а некоторые ракеты и вовсе пропадали с радаров спустя какое-то время. В российской прессе уже давно говорят о тактике использования пустышек, когда к цели летит приманка. Такие ракеты призваны выявить и запутать ПВО, но существуют и более продвинутые решения.

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Вчера в штабе украинских вооружённых заявили о попытках решить сложную задачу по нейтрализации российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не только на поле боя, но и в глубине Украины. Проблема стала особенно актуальной после того, как украинские специалисты заметили, что российские РЭБ системы могут успешно имитировать запуски различных типов ракет, а средства противовоздушной обороны ВСУ не в состоянии отличить подлог от реально летящих в одном из направлений «Калибров». Дошло до того, что проблему признал официальный представитель Вооружённых сил Украины Юрий Игнат. По его словам, в последнее время всё чаще радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов улавливают фальшивые цели, созданные российскими РЭБ системами.

Особенно часто подобное происходит с пусками гиперзвуковых «Кинжалов». В командовании ВСУ отмечают, что в этом случае украинская ПВО пытается перехватить цели, проводит пуски и даже поражает цели. В штабе ликуют, поскольку ещё никому не удавалось поразить такую быструю цель. А все приборы говорят о том, что цель исчезла, а на первый взгляд кажется, что гиперзвуковую ракету удалось уничтожить. Вот только спустя время выясняется, что дорогостоящие американские, немецкие, итальянские и другие системы противоракетной обороны были потрачены напрасно, поскольку летят в пустоту, а вместе с ними уходят сотни миллионов долларов, потраченные на их разработку и производство. Именно по этой причине командование украинских вооружённых сил активно ищет способы отличить имитации ракетных запусков от настоящих атак при помощи имеющихся технических средств.

В Киеве уверяют, что в случае, если радиолокационные станции противовоздушной обороны не смогут с высокой точностью различить эти сигналы, то система ПВО продолжит тратить ресурсы впустую, не сумев нейтрализовать настоящие российские ракетные атаки. Положение усугубляется ещё и тем, что очень часто за виртуальными пусками «Калибров» и «Кинжалов» идут настоящие ракеты. Отличить настоящие от несуществующих ракет украинская система ПВО не может, ну а вторая серия бьёт по полученным координатам, поражая не только военные объекты, но и комплексы ЗРК Patriot и системы радиоэлектронной борьбы. Пока все попытки отличить обманки от настоящих российских ракет не увенчались успехом, а значит даже американские специалисты оказались в сложной ситуации. Не исключено, что янки найдут решение, а значит российским инженерам придётся придумывать что-то новое.