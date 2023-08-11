Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
В Украине признались, что сбили несколько виртуальных «Кинжалов» – российская РЭБ обманывает ПВО ВСУ
В Украине пока не способны отличить виртуальные пуски ракет от реальных "Калибров" и "Кинжалов"

реклама

Несколько дней назад совершенно внезапно в западной прессе появилась довольно забавная информация. Как оказалось, журналисты взяли интервью у высокопоставленного чиновника из Киева. Ну а боец невидимого фронта рассказал СМИ невероятную историю о том, как ВСУ превратили Киев в самый защищённый город на планете. Заметка вызвала возмущение даже в самой столице, а местные жители были крайне удивлены таким поворотом событий. Ещё бы, ведь совсем недавно по Киеву наносились удары крылатых ракет, тогда как система ПВО явно не справилась со своими задачами. Ну а пока представители властей нахваливали американскую ЗРК Patriot, выяснились любопытные детали. Так, в прошлые выходные крылатые ракеты морского и воздушного базирования удивили даже экспертов, ведь траектория полёта менялась несколько раз, а некоторые ракеты и вовсе пропадали с радаров спустя какое-то время. В российской прессе уже давно говорят о тактике использования пустышек, когда к цели летит приманка. Такие ракеты призваны выявить и запутать ПВО, но существуют и более продвинутые решения. 

реклама

Вчера в штабе украинских вооружённых заявили о попытках решить сложную задачу по нейтрализации российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не только на поле боя, но и в глубине Украины. Проблема стала особенно актуальной после того, как украинские специалисты заметили, что российские РЭБ системы могут успешно имитировать запуски различных типов ракет, а средства противовоздушной обороны ВСУ не в состоянии отличить подлог от реально летящих в одном из направлений «Калибров». Дошло до того, что проблему признал официальный представитель Вооружённых сил Украины Юрий Игнат. По его словам, в последнее время всё чаще радиолокационные станции зенитных ракетных комплексов улавливают фальшивые цели, созданные российскими РЭБ системами.

Особенно часто подобное происходит с пусками гиперзвуковых «Кинжалов». В командовании ВСУ отмечают, что в этом случае украинская ПВО пытается перехватить цели, проводит пуски и даже поражает цели. В штабе ликуют, поскольку ещё никому не удавалось поразить такую быструю цель. А все приборы говорят о том, что цель исчезла, а на первый взгляд кажется, что гиперзвуковую ракету удалось уничтожить. Вот только спустя время выясняется, что дорогостоящие американские, немецкие, итальянские и другие системы противоракетной обороны были потрачены напрасно, поскольку летят в пустоту, а вместе с ними уходят сотни миллионов долларов, потраченные на их разработку и производство. Именно по этой причине командование украинских вооружённых сил активно ищет способы отличить имитации ракетных запусков от настоящих атак при помощи имеющихся технических средств. 

В Киеве уверяют, что в случае, если радиолокационные станции противовоздушной обороны не смогут с высокой точностью различить эти сигналы, то система ПВО продолжит тратить ресурсы впустую, не сумев нейтрализовать настоящие российские ракетные атаки. Положение усугубляется ещё и тем, что очень часто за виртуальными пусками «Калибров» и «Кинжалов» идут настоящие ракеты. Отличить настоящие от несуществующих ракет украинская система ПВО не может, ну а вторая серия бьёт по полученным координатам, поражая не только военные объекты, но и комплексы ЗРК Patriot и системы радиоэлектронной борьбы. Пока все попытки отличить обманки от настоящих российских ракет не увенчались успехом, а значит даже американские специалисты оказались в сложной ситуации. Не исключено, что янки найдут решение, а значит российским инженерам придётся придумывать что-то новое. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #ракеты
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

ВСУ атакуют Урожайное штурмовыми группами пехоты без техники
Польские механики восстанавливают самоходки «Краб» недалеко от места боев
Глава Пентагона отчитал Залужного из-за вялого контрнаступления и опасности потери Купянска
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
16
Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
3
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
1
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
7
Завод по производству M2020 расширили в 2 раза и готовы к массовому производству "киллера Абрамсов"
+
Танкеры с российской нефтью в Китай встали на Северном морском пути
2
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
Политолог Журавский: Украина, США и ФРГ хотят сменить правительство Польши
2
В Нигере перебои с электроэнергией из-за санкций Запада
+
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
2
Японский поставщик литографического оборудования Tokyo Electron на 39% зависит от выручки в Китае
+
Россия настаивает на подключении Россельхозбанка к SWIFT для продолжения зерновой сделки
+
В Китае продают Radeon RX 580 с 16 Гб памяти – видеокарта оказалась медленнее GeForce GTX 1060@6 Гб
6
Жители РФ перестали покупать дорогие смартфоны Apple и Samsung – почему цены растут, а спрос падает
1

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
42
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
3
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
4
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
14
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
21
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
5
Разгоняю организм - готовлюсь к своему первому марафону
25

Сейчас обсуждают

Дмитрий Игнатьев
09:40
Так очем статья то?
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
Бот_Пригожина_0308
09:37
Хозяина недовольна, холопа выпорют на конюшне.
Глава Пентагона отчитал Залужного из-за вялого контрнаступления и опасности потери Купянска
nukemall
09:37
Квартиры государство не давало, а сдавало в социальную аренду за которую надо было платить, хотя и не много. И ждать в очереди на право аренды многим приходилось годами, либо снимать жильё "на коммерч...
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
Чато-boot
09:36
>В Украине признались... В Дупе могут признаться только в своей гельминтности, мой маленький вукряинский автор.
В Украине признались, что сбили несколько виртуальных «Кинжалов» – российская РЭБ обманывает ПВО ВСУ
dimkahon
09:33
Они на движок id Tech 6 (Doom 2016) перенесли игру. Но визуально да, отличий маловато.
Состоялся релиз ремастера Quake 2 на всех актуальных платформах
александр плешков
09:33
Так тебя и там опускали?
Согласно опросу, на 81 % россиян западные санкции либо не повлияли вовсе, либо повлияли «не очень сильно»
Михаил Невский
09:33
гибрид была бы неплохой вещью. Полная удалёнка не для всех подходит. И ещё сам принцип, дали задачу и сиди до потери пульса или пока не решишь. Проблема в коммуникации при удалёнке. Могут дать какую н...
Исследование показало падение производительности труда из дома на 18%
DIP48
09:31
Лучше иметь имперское мышление, чем мышление колонии с чужой валютой. Но некоторым нравится быть именно такой колонией.
Тестирую старушку GTX 960 в Baldur’s Gate 3
Football22
09:30
"В сети пишут, что в той же Remnant 2 приходится играть в 900р с минимальными настройками и технологией масштабирования" экспертиза уровня "мамкин иксперд". Афтар где-то там в этих ваших интернетах пр...
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
nukemall
09:29
Ага, ровесница Т-64, одноклассница PzKpfW V - броня во лбу 80мм, проламывается очередью из пушки БМП-2, борта вообще арийский картониум, пушка английская 105мм L7, даже против оригинального Т-64 малоп...
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем