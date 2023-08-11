В Вашингтоне выразили беспокойство запуском российской мисси на Луну, поскольку уже поделили Солнечную систему на сферы влияния

Так называемая европейская и американская демократия – это довольно интересная штука, понять логику применения которой бывает очень сложно. Например, в демократическом обществе существует нерушимое понятие частной собственности, что не помешало заморозить российские активы на сотни миллиардов долларов. Французские власти журили Россию за отсутствие демократии и свобод, но сами десятилетиями терроризировали африканские страны. Частные военные компании из Франции занимаются активной дестабилизацией ситуации, а в итоге количество террористических организаций продолжает расти. Десятки тысяч боевиков вырезают целые деревни, а французские наместники гонят в шахты детей и женщин. Ежегодно на тяжёлой работе гибнут тысячи людей, но всё это укладывается в понятие Западной демократии. Удивительно, но стоило только новым властям Нигера заявить о проблеме, пытаясь выставить французов за дверь, как обстановка в этой африканской стране резко стала недемократичной.

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Западная демократия весьма избирательна. Например, несколько лет назад Илон Маск заявил, что после прилёта на Марс создаст там колонию, которая будет жить по новым законам и не станет подчиняться ни одному земному правительству. Власти США уже поделили Солнечную систему на сферы влияния, позабыв туда включить Россию и Китай, а Луну и вовсе считают своим задним двором. При этом любые попытки России и Китая по созданию космических проектов тут же называют угрозой демократии и национальной безопасности Америки. Словом, двойные стандарты хорошо вписываются во внешнеполитическую доктрину США, тогда как большая часть союзников радостно поддакивает, надеясь хотя бы постоять рядом с янки на военном параде. Сегодня Россия запустила космическую станцию «Луна-25», которая будет заниматься сбором грунта и изучением спутника Земли. Казалось, что уж на этот раз в Вашингтоне не будут делать из этого катастрофу, но всё пошло по накатанному сценарию.

В США тут же выразили беспокойство по поводу происходящего, указывая на недопустимость подобных действий, ведь Россия находится под санкциями, а значит не должна иметь доступа к высоким технологиям. После этого в Вашингтоне начали говорить о том, что опасаются укрепления сотрудничества между Россией и Китаем в области космоса. Там напомнили, что Китай планирует отправить свою роботизированную станцию «Чанъэ 7» на Луну к 2026 году. А в начале следующего десятилетия Москва и Пекин намерены приступить к совместному строительству базы на поверхности спутника Земли. Представители NASA и Пентагона тут же обвинили Китай и Россию в том, что обе страны намереваются осваивать Луну независимо от Запада, создавая свои зоны влияния. Якобы, в будущем на подобные объекты доступ астронавтам из США будет ограничен, при этом русские хотят застолбить за собой самые лакомые части Луны, где можно добывать полезные ископаемые. Подобное звучит странно, ведь не так давно в NASA и сами хотели делать всё то, в чём обвиняют русских.

Напомним, ещё при администрации Трампа США начали продвигать концепцию «Соглашения Артемиды», в рамках которого планировалось разделить Луну на сферы влияния. В Вашингтоне выдали по небольшому кусочку спутника Земли своим союзникам, а также предложили России и Китаю поучаствовать в освоении космоса на определённых условиях. Проще говоря, Америка планирует диктовать свои условия и в космосе, указывая на нежелание русских следовать международной программе освоения Луны. Пока гонка за спутник Земли не стоит на повестке дня, но всё это станет актуальным уже в следующем десятилетии. Россия намеревается принимать активное участие в подобных процессах, ну а в США пока не могут помешать русским и китайцам запускать космические миссии.

Известно, что NASA стремится осуществить первую пилотируемую экспедицию на Луну в 2025 году. Важно понимать, что успех миссии полностью зависит от того, успеет ли Илон Маск создать ракету достаточной мощности. Пока успехи миллиардера можно назвать умеренными. Некоторые технологии ему уже покорились, тогда как другие вызывают проблемы. Денег у Маска достаточно, поэтому эксперты полагают, что рано или поздно задача будет решена, дело только во времени. Ещё раз повторимся, что никакой гонки за освоения Луны и Марса нет, поскольку человечество не обладает технологиями для строительства колоний, ну а без этого застолбить за собой ту или иную территорию будет просто невозможно. Что до добычи ресурсов, то это и вовсе кажется фантастикой из отдалённого будущего.