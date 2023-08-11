Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Российские бойцы затрофеили «неуязвимый» БМП «Mastiff» – машина ВСУ подорвалась на обычной мине
Речь идёт об одном из самых защищённых броневике на планете

реклама

Когда США сталкиваются с конкуренцией со стороны России на рынке вооружений, то пускают в ход массу приёмов, от прямого давления на власти той или иной страны, до подкупа и шантажа. Иногда всё это срабатывает, но часто выбор всё равно делается не в пользу американских систем. В этом случае в Пентагоне предпочитают придерживаться простой тактики под названием обесценивание. США и союзники упрямо твердят о том, что российское оружие уступает даже самым старым аналогам европейского и американского производство, а уровень технологий в РФ отстаёт на десятилетия. 

реклама

Похоже, украинские власти слепо поверили в подобные мантры, поскольку долгое время утверждали, что бронетехника из США самая надёжная, мощная и не боится мин. Как выяснилось, реальность полна разочарований, ведь по многим характеристикам БМП американского и европейского производства уступают российским, что подтверждается очередным трофеем, который захватили бойцы Восточной группировки войск. Сообщается, что в руки российской армии попал тяжёлобронированный Cougar, который пользуется высокой популярностью в странах НАТО. Военные эксперты долгое время уверяли, что главной отличительной чертой этого БМП является невероятный уровень защиты от мин и взрывных устройств, называя машину "неуязвимой". Разработка этой техники осуществлялась на основе опыта, полученной армией США в Ираке и Афганистане, где американские бронеавтомобили часто подвергались минированию и засадам.

В британской армии Cougar носит гордое название Mastiff откуда и был передан в ВСУ. Точное количество машин, которые получала Украина, не называется, но одна из них несколько дней назад умудрилась подорваться на противотанковой мине. Английский Mastiff получил серьёзные повреждения в области колёсной базы и металлической конструкции. В ходе наезда на мину броневик потерял сразу два колеса, а после сел на «брюхо». Российские эксперты отмечают, что отечественные аналоги после подобных повреждений способны передвигаться, хотя и сильно теряют в скорости. Происходит это не только из-за более правильного бронирования, но и из-за особенностей электронной части. Так, Mastiff пресыщен электроникой, которая выходит из строя после серьёзных повреждений. Ну а российские аналоги не обладают такой технологической начинкой, поэтому в сложных условиях чувствуют себя лучше. 

В целом, многие аналитики уверяют, что военная техника должна иметь ровно столько электроники, сколько потребуется для эффективного выполнения задач, тогда как многие западные броневики и танки кажутся высокотехнологичными игрушками. Использовать их в качестве наблюдательных и командных пунктов можно, но когда речь доходит до реального сражения, то все эти технологии оказываются бесполезны перед обычной противотанковой миной. Отмечается, что Mastiff уже доставлен на российскую базу, где и будет изучаться отечественными инженерами. Не факт, что от этого будет какая-то польза, а вот репутационные потери США очевидны. После завершения СВО многие аналитики ожидают повышение спроса на российскую технику, поскольку она показывает большую эффективность, чем аналоги производства стран НАТО. Напомним, снаряжённая масса Mastiff составляет 17 тонн. У него шестиколёсная база и мотор с мощностью 330 л.с., позволяющий развивать максимальную скорость до 105 км/ч. Внутри броневика есть специальная башенная установка, где можно разместить пулемёты или гранатомёты.


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#сво #военные технологии #бмп #mastiff
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

ПВО в Киеве попыталась сбить российский «Кинжал», но не обнаружила цель в воздухе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК "Вагнер" с позывным "Брест" прокомментировал слухи о переброске "музыкантов"
3
В Германии заговорили об осушении и консервации труб Северного Потока
1
Обновление Ratchet & Clank Rift Apart делает доступной трассировку лучей на видеокартах Radeon RX
2
Удачное попадание Ланцета в борт башни Абрамса может вызвать взрыв боеукладки
1
Завод по производству M2020 расширили в 2 раза и готовы к массовому производству "киллера Абрамсов"
+
Боец ЧВК «Вагнер» Брест: если ты не видишь «вагнеровца», то это не значит, что его там нет
+
Российские инженеры готовы к производству уникального плавающего бронетранспортёра БТ-3У
3
Американский танк AbramsX получит защиту верхней полусферы как у Т-14
2
75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
9
Эти утром ВСУ предприняли попытку танкового прорыва в районе Работино
+
Японский поставщик литографического оборудования Tokyo Electron на 39% зависит от выручки в Китае
+
Выходит долгожданный четвертый сезон сериала «Шифр» с Екатериной Вилковой и Марьяной Спивак
+
В ЧВК Вагнер заявили, что сотрудникам поступают предложения от других ЧВК
1
Трамп заподозрил демократов в попытках фальсифицировать предстоящие выборы президента
+
Россия настаивает на подключении Россельхозбанка к SWIFT для продолжения зерновой сделки
+
Украина открыла морские порты для торговых судов, но не гарантирует их безопасность
1
Германия направила на Украину две пусковые установки Patriot
2
Жители РФ перестали покупать дорогие смартфоны Apple и Samsung – почему цены растут, а спрос падает
1
Украинский чиновник призвал эвакуироваться население Купянского района из-за "Русских у порога"
1
Килллиану Мерфи предлагали сыграть Оппенгеймера почти 10 лет назад
+

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
11
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
10
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
42
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
8
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
14
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
22
«Вагнер» в Беларуси — реальная ситуация и обстановка на данный момент
3
США намерены принять участие в вооруженном вторжении в Нигер
1
Тестирую старушку GTX 960 в Baldur’s Gate 3
13

Сейчас обсуждают

Полина Паламарь
14:08
На любом ресурсе прикрепление к статье ссылок на источники крайне желательно :/
Энтузиаст создал интерактивную карту мира репозиториев GitHub
Vasijara
14:03
С какой такой скидкой, жесть, тебе нужно иметь 11953 сберспасибо и карту сбербанка в принципе для типа скидки, да ещё наверняка куча условий должна быть соблюдена, скидку нашёл. Так то я вижу что 7600...
7 видеокарт NVIDIA и AMD, вызывающих разочарование и не рекомендующихся к покупке летом 2023 года
Кирилл Прозоровский
13:59
Они уже небо над Донбассом не закрывали и Боинг грохнули. И вот опять.не просто не закрыли а открыли там где грохнуть можно. Типа русские виноваты.
Украина открыла морские порты для торговых судов, но не гарантирует их безопасность
Семён Скыф
13:57
ХХХ хх х 😂😂😂 с последняя место экономика России первая,😂😂😂 аналогов нет 😂😂😂
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
FelsheR-BAN100909
13:53
Соседи всю свою страну подарили западу, прикинь!?)) Зато печенек поели и их жёны и дочери самые дешёвые проститутки европы. 400 лярдов еще заработаем, всем пофиг на них. Украина дороже денег, и домой ...
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
unhurtable
13:44
K серии имелись ввиду, другой вопрос что слишком пафосно разницу в 1% который еще тот вопрос - что там будет с новыми BIOS и/или на другой матери "заранее проиграл" это просто хайп
По результатам теста Geekbench 6 Core i5-14600K оказался позади Ryzen 5 7600X
Victor Konovalov
13:43
На ассиметричных, а не гибридных. И только в низком, устаревшем fullHD разрешении.
Частота кадров в Atlas Fallen увеличивается при отключении E-ядер на гибридных процессорах Intel
Александр Самсонов
13:37
Мне для игОр. Купил безбуферные ссд. И даже если мелкоблочка увеличит скорость +50% то я уже буду доволен результатом. Более того, сейчас у меня в компе 4 разных диска, мне это не нравится. В новом п...
В России дешевеют SSD – несмотря на падение курса рубля
Чато-boot
13:24
Каклам просьба не беспокоиться.
«Ростех» начал поставлять операторам связи российские базовые станции 4G LTE
Alex Boch
13:05
Ого, если все так и есть, как тут написано - кто то только что прокакал огромный рынок телекома. Это как с Volkswagen, имеющий долгов на 170 млрд $ и находящийся сейчас в полной попе, но при этом брос...
«Ростех» начал поставлять операторам связи российские базовые станции 4G LTE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем