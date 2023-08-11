Речь идёт об одном из самых защищённых броневике на планете

Когда США сталкиваются с конкуренцией со стороны России на рынке вооружений, то пускают в ход массу приёмов, от прямого давления на власти той или иной страны, до подкупа и шантажа. Иногда всё это срабатывает, но часто выбор всё равно делается не в пользу американских систем. В этом случае в Пентагоне предпочитают придерживаться простой тактики под названием обесценивание. США и союзники упрямо твердят о том, что российское оружие уступает даже самым старым аналогам европейского и американского производство, а уровень технологий в РФ отстаёт на десятилетия.

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Похоже, украинские власти слепо поверили в подобные мантры, поскольку долгое время утверждали, что бронетехника из США самая надёжная, мощная и не боится мин. Как выяснилось, реальность полна разочарований, ведь по многим характеристикам БМП американского и европейского производства уступают российским, что подтверждается очередным трофеем, который захватили бойцы Восточной группировки войск. Сообщается, что в руки российской армии попал тяжёлобронированный Cougar, который пользуется высокой популярностью в странах НАТО. Военные эксперты долгое время уверяли, что главной отличительной чертой этого БМП является невероятный уровень защиты от мин и взрывных устройств, называя машину "неуязвимой". Разработка этой техники осуществлялась на основе опыта, полученной армией США в Ираке и Афганистане, где американские бронеавтомобили часто подвергались минированию и засадам.

В британской армии Cougar носит гордое название Mastiff откуда и был передан в ВСУ. Точное количество машин, которые получала Украина, не называется, но одна из них несколько дней назад умудрилась подорваться на противотанковой мине. Английский Mastiff получил серьёзные повреждения в области колёсной базы и металлической конструкции. В ходе наезда на мину броневик потерял сразу два колеса, а после сел на «брюхо». Российские эксперты отмечают, что отечественные аналоги после подобных повреждений способны передвигаться, хотя и сильно теряют в скорости. Происходит это не только из-за более правильного бронирования, но и из-за особенностей электронной части. Так, Mastiff пресыщен электроникой, которая выходит из строя после серьёзных повреждений. Ну а российские аналоги не обладают такой технологической начинкой, поэтому в сложных условиях чувствуют себя лучше.

В целом, многие аналитики уверяют, что военная техника должна иметь ровно столько электроники, сколько потребуется для эффективного выполнения задач, тогда как многие западные броневики и танки кажутся высокотехнологичными игрушками. Использовать их в качестве наблюдательных и командных пунктов можно, но когда речь доходит до реального сражения, то все эти технологии оказываются бесполезны перед обычной противотанковой миной. Отмечается, что Mastiff уже доставлен на российскую базу, где и будет изучаться отечественными инженерами. Не факт, что от этого будет какая-то польза, а вот репутационные потери США очевидны. После завершения СВО многие аналитики ожидают повышение спроса на российскую технику, поскольку она показывает большую эффективность, чем аналоги производства стран НАТО. Напомним, снаряжённая масса Mastiff составляет 17 тонн. У него шестиколёсная база и мотор с мощностью 330 л.с., позволяющий развивать максимальную скорость до 105 км/ч. Внутри броневика есть специальная башенная установка, где можно разместить пулемёты или гранатомёты.



