Как так вышло, что ракеты на месте не было? Давайте разбираться

Сегодня в прессу попала любопытная информация, раскрывающая характер и тактику применения крылатых ракет со стороны России. Выяснилось, что время от времени в Украину прилетают виртуальные ракеты, которые фиксируются ПВО как реальные. В результате по обманкам наносятся удары, что приводит к перерасходу ракет со стороны ВСУ, но не имеет никакого смысла. Суть в том, что никаких ракет на самом деле не было, а российское командование научилось создавать иллюзию запусков при помощи современных технологий. При этом отличить виртуальную ракету от реальной пока невозможно, а военные эксперты в Пентагоне активно работают над решением данной проблемы.

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Похоже, схема себя хорошо зарекомендовала, поскольку сегодня утром фиксировались виртуальные и реальные пуски крылатых ракет. Так, вначале в Киеве прозвучало несколько взрывов, после чего включилась тревога. Местные власти сообщили о прилёте «Кинжалов», а также заявили о том, что снова сбили одну гиперзвуковую ракету, обломки которой и упали на территорию детской больницы. Отмечается, что обошлось без жертв, а на этот раз воздушная тревога длилась не больше 20 минут. Это значит, что на этот раз основная часть ракет прошла мимо Киева, а часть и вовсе была виртуальными. Эксперты констатируют, что новая тактика российской армии позволяет достичь сразу нескольких выгод. Прежде всего речь идёт об очевидном расходе боекомплекта со стороны ВСУ. Системы ПВО используют крайне дорогие снаряды, тогда как только одна ракета ЗРК Patriot обходится в 3 миллиона долларов. Немецкие комплексы не такие дорогостоящие, тогда как выстрел из С-300 примерно в 10 раз дешевле.

Кроме того, использование виртуальных ракет позволяет выявить места дислокации украинских систем ПВО. Если это происходит, то производится вторая волна, что позволяет повредить или даже вывести из строя дорогостоящие ЗРК производства США. Понять, какая из ракет виртуальная, украинская сторона не может, ну а для России это банальная экономия, ведь можно тратить в разы меньше, а достигать высоких результатов. Ну и нельзя не отметить, что таким образом с минимальными усилиями удаётся удерживать украинскую противовоздушную оборону в постоянном напряжении. Количество ракет ограничено, а поддержка Киеву ослабевает. Это значит, что со временем ПВО будет становиться всё более уязвимой, что уже заметно по многим областям. Например, украинская пресса пишет, что прилёты по Хмельницкой области почти не отражались, а аналогичные случаи происходят и в других городах. Не исключено, что Зеленский перетянул большую часть подобных систем в Киев, а значит тревога в столице будет звучать всё чаще.