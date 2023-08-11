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Европа увеличила зависимость от российского газа, наращивая закупки СПГ компании «Новатэк»
Европа не готова отказываться от российского газа несмотря на ранее принятые решения

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Согласно официальным данным, доля российского трубного газа в единой энергосистеме Европы на конец 2021 года составляла примерно 40%. После введения санкций и отказа от российских энергоносителей показатели существенно снизились и сегодня составляют около 10%. При этом есть страны, которые не готовы даже частично отказываться от дешёвого газа, тогда как Германия отчиталась о полном переходе на СПГ из США. Эксперты констатируют, Европейский союз активно наращивает объёмы импорта сжиженного природного газа, что позволило решить проблему с наполнением хранилищ, доведя их до рекордных показателей. 

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Согласно отчёту Международного энергетического агентства, поставки СПК в Европу в 2022 году выросли на 60%, что является заметным приростом. Вот только в ЕС предпочитают не замечать, что Россия и здесь остаётся значительным игроком, занимая 16% долю рынка сжиженного топлива. Главным действующим лицом здесь остаётся компания «Новатэк», ставшая вторым по величине поставщиком СПГ в Европе после США. Западные журналисты разводят руками, поскольку ранее Евросоюз решил полностью отказаться от российских углеводородов к 2027 году, но пока всё движется к тому, что реализовать заявленные планы окажется невозможно. Например, 60% газа, который потребляет Австрия, идёт из РФ, а страна подписала выгодный контракт с «Газпромом» на 17 лет. 

В итоге зарубежные журналисты высказывают своё недовольство происходящим, ведь санкции не оказали влияния на российский сжиженный природный газ и в частности на компанию «Новатэк». Более того, компания планирует расширить свою долю на европейском рынке. Согласно исследовательской организации BRUEGEL, объем поставок российской компании в ЕС в 2022 году увеличился на 36%, достигнув 19.25 миллиарда кубических метров. Этот тренд ожидается и в 2023 году. В мае текущего года «Новатэк» стал главным поставщиком газа в Испании, обеспечивая 27.8% потребности. В мае 2022 года эта доля составляла всего лишь 12%. У компании есть значительные возможности для дальнейшего роста, о чём и пишут в немецком Die Zeit. Отмечается, что новое плавучее газохранилище «Саам ПХГ», расположенное около Мурманска, способствует удешевлению и ускорению экспорта СПГ, что обеспечивает компании преимущество перед американскими конкурентами. Кроме того, «Новатэк» планирует создать новые производственные площадки, включая Сибирь, что позволит удвоить объёмы производства. Ну а поскольку Китай предпочитает трубный газ, то дополнительный объем газа будет поставлен на европейский рынок.

В Die Zeit пишут, что всё это – очередной вызов демократии, ведь российская компания наполняет бюджет европейскими деньгами, что позволяет и дальше продолжать конфликт в Украине. Таким образом зависимость Евросоюза от российского СПГ идёт на пользу Кремлю, хотя в Украине постоянно призывают ввести полное эмбарго на энергоносители из РФ. Что любопытно, сам Киев ведёт себя не менее странно, ведь там продолжают прокачивать гад в Европу и берут у России за свои услуги немалые деньги. Некоторые страны ЕС (например, Польша) потребовали заблокировать поставки газа из РФ в рамках 11-го пакета санкций, тогда как другие категорически не согласны с полным эмбарго. Ну а в Die Zeit констатируют, что Европа продолжит и дальше покупать российский газ, только теперь голубое топливо станет дороже и потребует строительства дополнительных мощностей для его хранения и превращения в природный газ. 

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#аналитика #экономика #газ
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