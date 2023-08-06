Австрия за полтора года заплатила России за газ 7 миллиардов евро

Санкции против России предполагали экономическое давление, что должно было обрушить уровень жизни обычных людей и заставить правительство прислушаться к решениям из-за океана. Наиболее болезненными шагами для российской экономики стал отказ от углеводородов, поскольку ещё недавно Европа генерировала значительную часть доходов российского бюджета. Сегодня последствия можно наблюдать воочию, ведь достаточно посмотреть на курс рубля. Национальная валюта стремительно дешевеет, чему не может воспрепятствовать даже подорожание нефти на мировом рынке. Аналитики отмечают, что продажи «чёрного золота» значительно снизились по сравнению с 2022 годом, но к 4 кварталу показатели должны выровняться.

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Ну а европейские страны громко кричат о том, что им удалось отказаться от российских энергоносителей на публику, предпочитая не раскрывать реальных фактов. Отметим, что из-за подрывов Северных потоков, остановки трубопровода Ямал-Европа и снижению мощности ГТС Украины поставки действительно с 40% снизились до 10%, но некоторые европейские страны так и не «слезли» с российской газовой иглы. По данным издания Das Erste, Австрия планирует увеличить объёмы поставок природного газа из России. Доля российского газа в общей структуре потребления в стране на конец 2022 года составляла 20%, ну а сегодня показатели достигли 60%, что обусловлено целым рядом факторов. Журналисты пишут, что за последние полтора года Австрия перечислила в бюджет России 7 миллиардов евро, в то время как денежные переводы в Киев оказались намного скромнее и достигли лишь 1 миллиарда евро.

Такой расклад явно указывает на тесные экономические связи между Австрией и Россией. Интересно, что газовый контракт между странами сохранит свою актуальность ещё как минимум 17 лет. По мнению Вольфганга Мюллера, специализирующийся на исследованиях восточноевропейской истории в Венском университете, вопреки громким утверждениям о снижении зависимости, на деле Австрия и не думает сокращать поставки газа из России. Такая зависимость делает страну уязвимой и подверженной воздействию, что поднимает ряд вопросов. Европейские аналитики крайне недовольны таким ходом событий, но в самой Австрии намерены игнорировать подобные выпады со стороны своих соседей. Известно, что контракт на поставку газа из РФ крайне выгоден для экономики Австрии, ну а Германия, которая декларирует полный отказ от российских энергоносителей, столкнулась с огромным кризисом. Промышленность переживает не лучшие времена, а в стране наступила самая настоящая рецессия.

В результате контракт между австрийской нефтегазовой компанией OMV и «Газпромом» был продлён, обеспечивая значительные объёмы поставок российского газа по льготной цене. Этот контракт будет действовать до 2040 года, что выгодно для экономики, тогда как политические проблемы можно решить путём уступок и компромиссов.