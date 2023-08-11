Несколько представителей командования ВСУ были вызваны на ковёр к министру обороны США Ллойду Остину

Пока украинская армия окончательно увязла на Запорожском направлении, становится всё заметнее попытка российских сил взять инициативу в свои руки. При этом для удара выбран плацдарм на Купянском направлении. Вчера стало известно о том, что украинские власти эвакуируют город и близлежащие населённые пункты, поскольку армия РФ подошла на расстояние 7 километров. Таким образом артиллерия полностью простреливает сам город и любые фортификационные позиции ВСУ. В ближайшее время ожидается перегруппировка и попытка российских сил взять город, а также господствующие высоты, тогда как украинское командование в срочном порядке пытается закрыть образовавшиеся бреши при помощи стратегических резервов. Как стало известно, вчера прошла встреча между командованием ВСУ и высокопоставленными чиновниками из Пентагона.

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С одной стороны – Залужный и компания, тогда как состав другой стороны известен только частично. Встреча проходила в режиме онлайн, а журналисты отмечают, что ряд высокопоставленных представителей Министерства обороны, Генерального штаба Вооружённых сил Украины, а также украинских спецслужб из офиса Зеленского выступали с отчётом перед своими спонсорами. Якобы, администрация США призвала украинскую сторону предоставить данные о ходе контрнаступления, включая информацию о реальных потерях, а также точном количестве уничтоженной техники, поставленной со стороны США и европейских стран. В то же время представители Украины пытались обосновать перед Пентагоном медленное продвижение на Запорожском направлении, указывая на нехватку танков и отсутствие контроля воздушного пространства.

Похоже, министр обороны США Ллойд Остин был крайне недоволен, задавая неудобные вопросы относительно ситуации на Купянском направлении и вероятности скорой утраты города. Он заметил, что ВСУ не только не способны двигаться вперёд, как ранее обещали в Киеве, но и начинают терять контроль над крупными логистическими центрами. В итоге первая линия обороны была прорвана, а российская армия наступает не сбавляя темпов. Украинское командование попыталось оправдываться, обещая перебросить резервы к Купянску для сохранения контроля над городом. Параллельно с этим там настаивают на выделении дополнительной помощи в виде снарядов, ракет и многого другого. В Киеве уверяют, что это позволит удержать Купянск, а после отбросить российскую армию на ранее занимаемые позиции. В целом, тот факт, что высокопоставленные военнослужащие ВСУ вынуждены вести себя как школьники на экзамене, вызывает некоторое удивление. Вот только давно известно, что США ведут себя в данном конфликте как хозяева ситуации, ну а кто деньги платит, тот и заказывает музыку. В данном случае основным спонсором выступает именно Министерство обороны США, а значит Остин считает себя вправе отчитывать Залужного. Что об этом думает сам командующий ВСУ, нам неизвестно.