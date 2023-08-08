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The Times: вокруг Киева создана неприступная система ПВО на планете, а РФ даже не пробует её пробить
При этом британские журналисты забыли о том, что на прошлой неделе в Киев прилетали российские ракеты

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Простая логика подсказывает, что аналитики военных ведомств США и Европы должны обладать фундаментальными знаниями и опытом. Ещё бы, ведь эти ребята десятилетиями устраивали цветные революции по всему миру, ну а в последнее время постоянно говорят какие-то глупости. Например, представители британской разведки на полном серьёзе заявили, что в провале контрнаступления ВСУ виновата высокая трава, которую никто не косил уже полтора года. Есть и другие комментарии, которые вызывают удивление у любого здравомыслящего человека, ну а всё это больше похоже на интервью из сумасшедшего дома. Что любопытно, достаточно какому-то военнослужащему уйти на пенсию, как он тут же обретает дар здравомыслия и начинает делать прямо противоположные заявления. Похоже, печальный синдром поразил и британскую прессу, которая делает крайне неожиданные заявления. 

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По данным издания The Times, Украина успешно разработала и внедрила самую эффективную систему противовоздушной обороны на планете. Якобы, вокруг Киева сосредоточен действительно уникальный комплекс ПВО, пробить который не может никто. В качестве источника выступает анонимный подполковник из структуры столичного командования ПВО Вооружённых Сил Украины. Неназванный герой подчёркивает, что система противовоздушной обороны Киева представляет собой самый мощный комплекс в мире. Утверждается, что система объединяет как советские, так и западные зенитные комплексы, которые иногда ранее не совмещались друг с другом. 

Подполковник ВСУ утверждает, что это не является недостатком, а скорее преимуществом данной системы. Согласно его словам, российское командование уже осознало, что удары по Киеву бессмысленны. Мало того, русские так опечалены, что даже не тратят на столицу Украины ракеты, поскольку знают о неприступности местной ПВО. Журналисты отмечают, что в Киеве и окрестностях располагаются комплексы Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300, а также французские Crotale. В The Times пишут, что даже у самой мощной системы есть свои недостатки. Так, уязвимое место киевской ПВО – это боеприпасы. Украина полностью зависит от поставок западных союзников, а если США и Европа не увеличат поставки зенитных ракет, то эффективность системы может уменьшиться, а она тут же перестанет считаться самой мощной.

Возвращаясь к абсурдности подобных утверждений, нужно вспомнить недавние удары крылатыми ракетами по Украине. В ночь на субботу фиксировались прилёты, тогда как гиперзвуковые «Кинжалы» и вовсе не были обнаружены до поражения целей. На этом фоне подобные заявления британских журналистов вызывают удивление. Ну а со всем этим несогласны жители Киева, которые регулярно фиксируют прилёты в те или иные объекты. Кстати, ранее представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что зенитные комплексы размещаются среди жилых зданий Киева, а такая практика будет продолжена, даже если существует угроза попадания ракет в гражданские объекты. По его словам, система ПВО была создана с учётом своей эффективности, а размещение комплексов среди домов направлено на закрытие возможных уязвимостей, делая систему неприступной для российских ракет и беспилотников.

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#украина #сво #военные технологии
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