Машина прошла все испытания и способна передвигаться не только в реках, но и по морю

По данным представителей пресс-службы корпорации «Высокоточные технологии», входящей в структуру государственной корпорации «Ростех», в настоящее время предприятие «Курганмашзавод» в партнёрстве с акционерным обществом «СКБМ» завершает инновационные исследовательские и конструкторские разработки, направленные на создание бронетранспортёра БТ-3У. Речь идёт об уникальном транспортном средстве, которое может стать универсальным, поскольку позволит как двигаться по пересечённой местности, так и преодолевать водные преграды.

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Отмечается, что БТ-3У получит широкий спектр применения, а значит попадёт как в подразделения морской пехоты, так и в отряды общевойскового назначения, при этом новое транспортное средство создано с использованием технологий, применяемых при производстве боевой машины пехоты БМП-3. Указывается на то, что существуют ключевые конструктивные различия, позволяющие выделять БТ-3У в отдельную категорию. Ну а поскольку БМП-3 уже не раз доказывал высокую эффективность в течение многих лет эксплуатации в Вооружённых силах РФ, то и наследники у данной техники будут соответствующие.

Основной целью БТ-3У станет обеспечение транспортировки военных подразделений в условиях боевых действий, даже при активном воздействии противника. Кроме того, новейший бронетранспортер сможет оказывать огневую поддержку российским военным во время боевых операций вне зависимости от погодных условий и температуры воздуха. Всё это не снижает его функциональность за счёт установки ряда технологических новшеств. Первый опытный образец БТ-3У уже изготовлен и успешно прошёл все испытания. Ну а отличительной чертой новой боевой машины является её способность плавать.

Как подтвердили в официальной пресс-службе корпорации, БТ-3У обладает умением не только преодолевать реки и другие водные преграды, но и осуществлять манёвры в открытом море, обеспечивая стабильную работу всех механизмов даже при трёхбалльном шторме. Транспортировать БТ-3У можно с помощью автомобильного, морского и железнодорожного транспорта, а также воздушным путём – на самолётах и вертолётах, включая возможность использования внешних подвесок. Точные сроки поступления перспективной машины в вооружённые силы РФ не называются. Стоит отметить, что подобная бронированная техника пригодилась бы сегодня на Херсонском направлении. Там украинская армия регулярно использует небольшие катера для переброски войск на левый берег Днепра. В случае, если бы реку патрулировали несколько таких плавающих бронетранспортёров, то шансы на высадку у ВСУ стали бы значительно меньше.