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75 смартфонов Xiaomi получили глобальную прошивку MIUI 14 на Android 13 – рассылка почти завершена
Большая часть актуальных телефонов уже получила самую свежую прошивку, тогда как остальные уже выбили из гонки

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Вчера стало известно о том, что российские пользователи стали реже покупать дорогие смартфоны. Судя по всему, сказывается снижение курса рубля, ну а наибольшее падение заметно у Apple. Компания фактически ушла с российского рынка, заблокировав часть функций. И всё же, для многих людей альтернативы просто не существует, ну а эксперты отмечают, что у яблочных телефонов есть свои прелести. Можно сколько угодно критиковать Apple за жадность, ведь компания действительно выжимает из пользователей все соки, но не стоит забывать, что покупатели яблочной продукции получают взамен. Если не говорить о статусе и возможности принадлежать к определённой группе, то в глаза бросается высокий уровень поддержки собственной продукции. 

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Так, если вы некоторое время назад на вторичном рынке купили iPhone 12, который вышел почти 3 года назад, то можно ещё 2 года рассчитывать на выход официальной операционной системы, а потом ещё на получение обновлений безопасности. При этом экосистема магазина приложений контролируется таким образом, что там намного меньше вредоносных приложений. Существуют и явные недостатки, но уже в древней Греции заявляли, что человек не способен создать идеальную вещь. Google какое-то время пыталась угнаться за Apple, оказывая давление на основных производителей смартфонов на базе операционной системы Android. Некоторых успехов удалось добиться, но максимум, который получают покупатели флагманов Samsung и Xiaomi – это три года выхода прошивки (только флагманы). 

Ну а поскольку многие российские пользователи постепенно отказываются от дорогостоящих телефонов южнокорейской компании, то самое время узнать, насколько успешно движется процесс обновления. Инсайдеры констатируют, что на начало августа почти все смартфоны, которые были заявлены в качестве актуальных, получили прошивку MIUI 14. Пожалуй, в пролёте остался только Redmi Note 9, который изначально претендовал на обновление, но в итоге дальше бета-версии дела не зашли. Что любопытно, полноценную MIUI 14 получили сразу три смартфона девятой серии. Это: Redmi Note 9S, Redmi Note 9T и Redmi Note 9 Pro. Что до остальных, то даже аппараты бюджетной серии Redmi начали получать прошивку, а значит дело действительно идёт к завершению.

Как видите, на сегодня глобальная прошивка вышла для 75 смартфонов. Важно учитывать, что есть разница между глобальной и официальной российской версией. Так, если вы купили телефон Xiaomi у официального дилера в России, то с высокой долей вероятности не можете претендовать на глобальную прошивку. Российская версия выпускается с некоторым запозданием, но в целом почти ничем не отличается. Что до глобальной, то она выходит на те аппараты, которые были куплены на китайских площадках или ввезены по схемам серого или параллельного импорта. Как было указано выше, разницы вы не увидите, но получите преимущество за счёт более быстрого выхода самой прошивки. Кроме того, на глобальном рынке продавалось больше аппаратов, чем на российском. Нужно понимать, что своевременное обновление прошивки – это первый шаг к безопасности смартфона. Если вы владеете сильно устаревшим гаджетом, который давно не получал MIUI, то самое время задуматься о покупке чего-то более нового. Кстати, MIUI 14 выходит исключительно на Android 13, поэтому все указанные ниже девайсы получают самую свежую операционную систему. 

  1. Xiaomi Mi 13 Ultra
  2. Redmi Note 11T Pro
  3. Redmi A2
  4. Xiaomi Mi 12 Pro
  5. Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE
  6. Redmi Note 11
  7. POCO C51
  8. Xiaomi Mi 12 Lite
  9. Redmi Note 10
  10. Redmi 10
  11. Redmi Note 10 Pro
  12. POCO F3
  13. Redmi Note 11S 5G
  14. Redmi Note 12 4G
  15. Xiaomi Mi 12
  16. Xiaomi Mi 10T Pro
  17. Xiaomi Mi 13 Lite
  18. Redmi Note 9S
  19. POCO C55
  20. Redmi Note 9T
  21. Xiaomi Mi 12T
  22. Xiaomi Mi 11T Pro
  23. Xiaomi Mi 11
  24. Xiaomi Mi 11i
  25. Xiaomi Mi 10 Pro
  26. Redmi Note 12 Pro 4G
  27. Redmi Note 12S
  28. POCO M4 5G
  29. Xiaomi Mi 12T Pro
  30. Redmi Note 11 Pro Plus 5G
  31. Xiaomi Mi 11 Ultra
  32. Xiaomi Mi 11T
  33. POCO X4 Pro 5G
  34. Redmi 10 5G
  35. Redmi 9T
  36. POCO F4
  37. Xiaomi Mi 13
  38. POCO F4 GT
  39. Redmi Note 10
  40. POCO M5S
  41. Redmi 10C
  42. Redmi Note 12
  43. POCO M3 Pro
  44. Redmi 12
  45. Xiaomi Mi 10T
  46. Redmi Note 11 Pro 5G
  47. Xiaomi Mi 10T Lite
  48. Redmi 12C
  49. Redmi Note 9 Pro
  50. Xiaomi Mi 10    14.0.5.0.TJBMIXM
  51. Redmi Note 8 2021
  52. POCO F5
  53. Redmi Note 11 Pro 4G
  54. POCO M3
  55. POCO X3 Pro
  56. POCO F2 Pro
  57. Xiaomi Civi 2
  58. POCO M4 Pro 5G
  59. Redmi Note 12 4G NFC
  60. POCO X5 Pro 5G
  61. POCO F5 Pro
  62. Xiaomi Mi 11 Lite 4G
  63. Redmi Note 10S
  64. Redmi Note 12 Pro
  65. POCO M5
  66. POCO M4 Pro 4G
  67. Redmi Note 11S
  68. Redmi Note 11 NFC
  69. POCO X3 GT
  70. Xiaomi Mi 12X
  71. Xiaomi Mi 11 Lite 5G
  72. POCO X3 NFC
  73. POCO X5 5G
  74. Xiaomi Mi 13 Pro
  75. POCO X4 GT
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#xiaomi #прошивки #android 13 #miui 14
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