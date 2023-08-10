Большая часть актуальных телефонов уже получила самую свежую прошивку, тогда как остальные уже выбили из гонки

Вчера стало известно о том, что российские пользователи стали реже покупать дорогие смартфоны. Судя по всему, сказывается снижение курса рубля, ну а наибольшее падение заметно у Apple. Компания фактически ушла с российского рынка, заблокировав часть функций. И всё же, для многих людей альтернативы просто не существует, ну а эксперты отмечают, что у яблочных телефонов есть свои прелести. Можно сколько угодно критиковать Apple за жадность, ведь компания действительно выжимает из пользователей все соки, но не стоит забывать, что покупатели яблочной продукции получают взамен. Если не говорить о статусе и возможности принадлежать к определённой группе, то в глаза бросается высокий уровень поддержки собственной продукции.

реклама

Так, если вы некоторое время назад на вторичном рынке купили iPhone 12, который вышел почти 3 года назад, то можно ещё 2 года рассчитывать на выход официальной операционной системы, а потом ещё на получение обновлений безопасности. При этом экосистема магазина приложений контролируется таким образом, что там намного меньше вредоносных приложений. Существуют и явные недостатки, но уже в древней Греции заявляли, что человек не способен создать идеальную вещь. Google какое-то время пыталась угнаться за Apple, оказывая давление на основных производителей смартфонов на базе операционной системы Android. Некоторых успехов удалось добиться, но максимум, который получают покупатели флагманов Samsung и Xiaomi – это три года выхода прошивки (только флагманы).

Ну а поскольку многие российские пользователи постепенно отказываются от дорогостоящих телефонов южнокорейской компании, то самое время узнать, насколько успешно движется процесс обновления. Инсайдеры констатируют, что на начало августа почти все смартфоны, которые были заявлены в качестве актуальных, получили прошивку MIUI 14. Пожалуй, в пролёте остался только Redmi Note 9, который изначально претендовал на обновление, но в итоге дальше бета-версии дела не зашли. Что любопытно, полноценную MIUI 14 получили сразу три смартфона девятой серии. Это: Redmi Note 9S, Redmi Note 9T и Redmi Note 9 Pro. Что до остальных, то даже аппараты бюджетной серии Redmi начали получать прошивку, а значит дело действительно идёт к завершению.

Как видите, на сегодня глобальная прошивка вышла для 75 смартфонов. Важно учитывать, что есть разница между глобальной и официальной российской версией. Так, если вы купили телефон Xiaomi у официального дилера в России, то с высокой долей вероятности не можете претендовать на глобальную прошивку. Российская версия выпускается с некоторым запозданием, но в целом почти ничем не отличается. Что до глобальной, то она выходит на те аппараты, которые были куплены на китайских площадках или ввезены по схемам серого или параллельного импорта. Как было указано выше, разницы вы не увидите, но получите преимущество за счёт более быстрого выхода самой прошивки. Кроме того, на глобальном рынке продавалось больше аппаратов, чем на российском. Нужно понимать, что своевременное обновление прошивки – это первый шаг к безопасности смартфона. Если вы владеете сильно устаревшим гаджетом, который давно не получал MIUI, то самое время задуматься о покупке чего-то более нового. Кстати, MIUI 14 выходит исключительно на Android 13, поэтому все указанные ниже девайсы получают самую свежую операционную систему.

Xiaomi Mi 13 Ultra Redmi Note 11T Pro Redmi A2 Xiaomi Mi 12 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 5G NE Redmi Note 11 POCO C51 Xiaomi Mi 12 Lite Redmi Note 10 Redmi 10 Redmi Note 10 Pro POCO F3 Redmi Note 11S 5G Redmi Note 12 4G Xiaomi Mi 12 Xiaomi Mi 10T Pro Xiaomi Mi 13 Lite Redmi Note 9S POCO C55 Redmi Note 9T Xiaomi Mi 12T Xiaomi Mi 11T Pro Xiaomi Mi 11 Xiaomi Mi 11i Xiaomi Mi 10 Pro Redmi Note 12 Pro 4G Redmi Note 12S POCO M4 5G Xiaomi Mi 12T Pro Redmi Note 11 Pro Plus 5G Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11T POCO X4 Pro 5G Redmi 10 5G Redmi 9T POCO F4 Xiaomi Mi 13 POCO F4 GT Redmi Note 10 POCO M5S Redmi 10C Redmi Note 12 POCO M3 Pro Redmi 12 Xiaomi Mi 10T Redmi Note 11 Pro 5G Xiaomi Mi 10T Lite Redmi 12C Redmi Note 9 Pro Xiaomi Mi 10 14.0.5.0.TJBMIXM Redmi Note 8 2021 POCO F5 Redmi Note 11 Pro 4G POCO M3 POCO X3 Pro POCO F2 Pro Xiaomi Civi 2 POCO M4 Pro 5G Redmi Note 12 4G NFC POCO X5 Pro 5G POCO F5 Pro Xiaomi Mi 11 Lite 4G Redmi Note 10S Redmi Note 12 Pro POCO M5 POCO M4 Pro 4G Redmi Note 11S Redmi Note 11 NFC POCO X3 GT Xiaomi Mi 12X Xiaomi Mi 11 Lite 5G POCO X3 NFC POCO X5 5G Xiaomi Mi 13 Pro POCO X4 GT