Пока за 1 доллар будут давать почти 100 рублей, ожидать рост спроса не приходится

По данным аналитиков, в России наблюдается стремительный рост популярности бюджетных смартфонов, сопровождающийся снижением продаж премиум-класса. Среди пострадавших флагманы на Android, а также вся линейка iPhone. Аналитики полагают, что проблема в сокращении реальных доходов обычных граждан из-за инфляции и девальвации рубля, ведь только с начала 2023 года курс национальной валюты рухнул на 30%, а экономисты полагают, что падение может продолжиться. При этом некоторые эксперты указывают на то, что американские телефоны перестали покупать ещё и потому, что есть высокие риски слежки со стороны правительства США. Если говорить о конкретных фактах, то в первой половине 2023 года спрос на дорогие смартфоны упал на более чем 20% по сравнению с предыдущим годом. Постоянные заявления Apple и Samsung, которые время от времени грозятся уйти с российского рынка, негативное влияние на ситуацию. При этом продукты обеих компаний продолжают поставляться по официальным каналам, ну а спрос на них постоянно падает. В какой-то момент жители РФ и вовсе переключили своё внимание на недорогие смартфоны китайских брендов. Только за первое полугодие 2023 года было продано более 5 миллионов мобильных устройств по цене до 8500 рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. Из них 40% составляют ультрадешёвые модели. Ну а продажи смартфонов стоимостью от 18 тысяч рублей сократились на 22% за год.

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Аналитики полагают, что опасения относительно слежки за жителями РФ при помощи смартфонов iPhone вызывают большие сомнения. Скорее всего, причина в другом, ведь компания Apple частично покинула российский рынок в 2022 году и отказывается от выполнения гарантийных обязательств. Не стоит забывать и о том, что американская компания ограничила использование бесконтактной оплаты, а также другие функции. На смартфонах под операционной системой Android ограничения также существуют, но там любой пользователь может установить нужное ПО самостоятельно. В результате доверие к производителю снижается, ну а Роскомнадзор и вовсе подчёркивает, что операционные системы iOS и Android (а также их разработчики Apple и Google) могут иметь связи со спецслужбами США. Производители собирают и обрабатывают персональные данные, телеметрию устройств, включая местоположение, контакты и историю звонков.

Как уже отмечалось выше, версия о снижении спроса на флагманы из-за опасений слежки со стороны США выглядит надуманной, ведь в настоящее время на рынке нет альтернативных российских операционных систем, способных конкурировать с iOS и Android. Напомним, в интернете существует российский магазин приложений RuStore. Он представляет собой тихую гавань для компаний, находящихся под санкциями, но из-за медленного наполнения не способен предложить полный объем требуемого программного обеспечения. Роскомнадзор сообщает, что работа над замещением иностранных мобильных платформ и созданием независимой российской облачной экосистемы продолжается. Если перейти к статистике, то за первые 6 месяцев 2023 года наблюдалось увеличение объёма продаж мобильных телефонов в России. Так, если годом ранее было реализовано 11.2 миллиона устройств, то на этот раз удалось продать 13.1 миллиона единиц. Ну а поскольку пользователи стали ориентироваться на доступные модели, то в денежном плане рынок сократился с 281.3 миллиарда рублей до 277.6 миллиарда рублей, а значит средняя цена смартфона снизилась на 12.7%.

Есть мнение, что уже через несколько недель в России снова возрастёт спрос на дорогостоящие смартфоны. Якобы, так часто бывает в августе, ну а в сентябре Apple представит новое поколение iPhone. Презентация может состояться уже 13 сентября, а значит именно в четвёртом квартале случится резкий рост средней стоимости одного телефона. При этом другие аналитики полагают, что 2023 год может стать исключением. Прежде всего ходят слухи, что серия iPhone 15 окажется на пару сотен дороже предыдущей. Кроме того, сегодня за 1 американский доллар дают уже почти 100 рублей, ну при таком курсе рассчитывать на высокий спрос не приходится.