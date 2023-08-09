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Куда пропал «Генерал-Армагеддон», и почему украинская армия не может пройти линию Суровикина
Подробностями с прессой поделился генерал-полковник Валерий Марченков

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После мятежа ЧВК «Вагнер» прошло уже полтора месяца, а с тех пор пресса пытается узнать о судьбе Суровикина. «Генерал-Армагеддон» пропал, а некоторые аналитики полагают, что он мог быть осведомлён о планах Пригожина, но не сообщил об этом в Министерство обороны. При этом именно Суровикин отвечал за взаимодействие между Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер». Сам Пригожин вышел сухим из воды, а недавно был замечен в Петербурге, на саммите Африканских стран. Бизнесмен чувствует себя неплохо, а вот судьба Суровикина остаётся неизвестна. По версии председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, генерал находится на отдыхе, тогда как некоторые полагают, что Суровикин вскоре вернётся в информационное поле. 

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Ниже мы предлагаем вам изучить интервью генерал-полковника Валерия Марченкова, под началом которого ранее служил сам Суровикин. Прежде всего Марченков заявил, что все заявления прессы о заключении генерала – это домыслы. Следственные действия против него не ведутся, а сам он действительно отдыхает. Он напомнил, что даже в 1991 году Суровикина не привлекли к ответственности, поскольку Ельцин пришёл к выводу, что генерал действовал в соответствие с присягой (тогда Суровикин ещё не был генералом). Что до знаменитой «Линии Суровикина», то Марченков полагает, что «Генерал-Армагеддон» один из талантливейших военачальников современности. При этом он отметил, что так называемые «Зубы дракона» – это далеко не вся концепция обороны. Суровикин провёл детальную разведку местности и фактически предвидел те или иные решения, которые будут приняты командованием ВСУ. Именно Суровикин пересмотрел размещение личного состава и техники таким образом, чтобы усилить боевую эффективность, а на некоторых участках протяжённость оборонительных позиций достигает 10 километров. 

Генерал изменил концепцию обороны, что позволило сократить протяжённость позиций и сосредоточить силы на действительно опасных направлениях. По словам Марченкова, именно Суровикин ввёл систему, при которой рота стала основной опорной группой, хотя в российской армии обычно батальон считается таковой. Этот приём использовался в истории российской армии в 1880 году Скобелевым в битве при Геок-Тепе, где удалось одержать победу. Что до решения оставить Херсон, то Марченков также имеет на этот счёт своё мнение. По его словам, с военной точки зрения замечаний к решению оставить Херсон нет. Суровикин осознал, что Европа и Америка поставляют оружие в Украину и принял решение исходя из сложившейся обстановки. При этом он обеспечил безопасность как военнослужащих, так и гражданских лиц, а также воспользовался форой в несколько месяцев, для создания той самой оборонительной линии, которую сегодня не могут пройти ВСУ. Марченков утверждает, что Суровикин имеет непререкаемый авторитет среди обычных солдат. Он отдал свою жизнь службе в армии, а его биография полна событий, доказывающих преданность Родине и заботу о бойцах. Например, когда Суровикин командовал 42-й дивизией во время Чеченской войны, он заявил, что за каждого погибшего российского солдата будут уничтожены три боевика. В результате генерал сдержал своё слово, находясь всё это время рядом со своими бойцами. 

Не менее показательный случай произошёл в Таджикистане, когда местные бандиты захватили нескольких военнослужащих. Суровикин, будучи главнокомандующим армией, лично отправился на переговоры с лидерами бандитских группировок. Его пропустили, а во время сложных переговоров он расстегнул куртку, под которой оказались гранаты. Его присутствие и решимость привели к освобождению солдат без каких-либо условий. Когда Суровикин стал главнокомандующим Воздушно-космических сил, многие были скептически настроены, так как ранее генерал не имел такого опыта. Несмотря на это, Суровикин каждую неделю приезжал в Кубинку и сам летал на летательных аппаратах, а в итоге завоевал уважение пилотов. Кроме того, именно Суровикин разработал концепцию военной полиции, которая изначально вызвала сопротивление в армейском аппарате. Тем не менее подобная концепция оказалась необходимой во время спецопераций. Военная полиция обеспечивает охрану боеприпасов, сопровождает грузы, расследует преступления и имеет полномочия для проведения следствия. Марченков уверяет, что если бы не Суровикин, такой проект не смог бы быть реализован с нуля. Ну а пока солдаты ждут возвращения «Генерала-Армагеддона», которое может состояться уже скоро. Больше подробностей читайте по ссылке: https://ura.news/articles/1036287227

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#аналитика #политика #суровикин #армия рф
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