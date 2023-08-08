Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1 За пост начислено вознаграждение
Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
Подобные сооружения представляют собой непроходимую преграду, поскольку соседствуют с другими фортификационными сооружениями

реклама

Контрнаступление ВСУ продолжается, а потери среди личного состава и техники растут. При этом наиболее болезненными для имиджа Украины и союзников считаются сгоревшие немецкие танки Leopard 2. Журналисты пишут, что как минимум 14 машин были уничтожены, из которых 6 единиц Leopard 2A4 и 8 единиц Leopard 2A6. Не исключено, что некоторые танки ещё можно восстановить, но вывезти их с поля боя не представляется возможным, тогда как российская артиллерия добивает подбитые и подгоревшие машины. Подобраться к технике мешают минные поля, ну а аналитики Oryx пишут, что всего за время с начала проведения СВО Украина потеряла тысячи танков советского производства по мнению испанских журналистов, успешная оборона армии РФ связана не только с минными полями, артиллерией и авиацией, но и с так называемыми «зубами дракона». Подобные сооружения ранее уже применялись, ну а опыт проведения СВО доказал их высокую эффективность.

реклама

Журналисты напоминают, что ранее Британия применяла «зубы дракона» для защиты от предполагаемого немецкого вторжения, которое в итоге не состоялось. В Германии «зубы дракона» использовались для укрепления оборонительных линий, таких как «Западная стена» и «Атлантический вал». Эти сооружения размещались на границах с Францией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами. Подобные барьеры имеют разные названия: в Германии их называли «Höckerlinie» (что переводится как «горбуны»), в Швейцарии – «Toblerone», а недавно массовое размещение «зубов дракона» замечено в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей. Структура «зубов дракона» представляет собой ряды бетонных элементов, размещённых в шахматном порядке. При этом подобные сооружения могут простираться на сотни километров. В дополнение к ним, есть противотанковые рвы, которые вырыты с обеих сторон каждого оборонительного рубежа. 

На «зубах дракона» могут быть установлены другие препятствия, включая колючую проволоку, которая мешает передвижению пехоты, а также противотанковые ежи, усложняющие проход танков и других бронированных машин. Российские войска начали ставить «зубы дракона» в октябре 2022 года. Известно, что ЧВК «Вагнер» организовала строительство оборонительных сооружений в Белгородской области на границе России и Украины. «Зубы дракона» выступали в роли второй линии обороны, дополняя систему окопов, где параллельно велась подготовка ополченцев. В сети есть фотографии со спутников Maxar Technologies, указывающие на размещение подобных сооружений в области Горского в ЛНР. Генерал Мик Райан, который находится на пенсии, отмечает, что российские военные инженеры успешно вписали «зубы дракона» и другие типы оборонительных сооружений в ландшафт. Армия РФ умело использует рельеф местности, включая русла рек, овраги и возвышенности.

В итоге оборонительные линии включают скрытые пункты наблюдения и огневые точки, где даже старые советские танки Т-55, Т-62 и Т-64 могут использоваться в качестве самоходных гаубиц. Строительство оборонительных сооружений реализуется таким образом, чтобы направлять наступающие части противника на те места, где находятся огневые позиции, включая расчёты с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК). Это позволяет уничтожать украинскую бронетехнику с близкого расстояния. ВСУ уже предпринимали попытки справиться с «зубами дракона». Так, к некоторым танкам приваривают грейдерные ковши, предназначенные для сноса бетонных преград. Вот только такой метод эффективен только в определённых ситуациях, ведь за «зубами дракона» есть и другие фортификационные сооружения. Ну а по данным издания WION, в настоящее время российские военные инженеры помогают создавать оборонительные сооружения на границе между Украиной и Белоруссией. «Зубы дракона» размещаются вблизи Гомеля, на границе с Черниговской областью, а также в других областях, где обстановка может привести к вооружённому конфликту. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #армия #зубы дракона
рекомендации
4070 ASUS очень дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
Ситуация под Урожайным стабилизировалась
Мирные переговоры в Саудовской Аравии по Украине ни к чему и не привели — американский эксперт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВСУ используют самоходную гаубицу AS-90 — одно из самых мощных орудий в текущем военном конфликте
17
"Корейская Армата": Танк M2020 получил дальнобойные ПТУР, способные пробить броню Abrams
4
Российский истребитель Су-57 получил уникальный комплекс цифровой связи, который невозможно взломать
2
Reuters: КНДР взломали компанию российского ВПК, производящую гиперзвуковые и крылатые ракеты
3
В сети появились кадры "кладбища" украинской бронетехники в районе Работино, поражённой ВС РФ
2
На Украине модернизировали советские самолеты для использования Storm Shadow
4
Впервые ВМС Китая и России подошли вплотную к берегам США
2
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
4
Американские врачи с помощью мозгового импланта вернули способность двигаться парализованному
4
The Times: Зимой прошлого года Киев был на грани эвакуации, но один воздушный бой всё решил
7
Чехия подарила Украине авиасимулятор F-16, на котором уже успел "полетать" Зеленский
4
ВС РФ уничтожили немецкую систему ПВО IRIS-T SLM, однако Запад заявляет обратное
+
США выделили 700 миллионов на создание боевой машины XM30 для замены Бредли
4
Microsoft может закрыть возможность устанавливать Windows 11 на неподдерживаемые компьютеры
5
Microsoft может выпустить Xbox Series X Digital Model
1
СМИ: в 2023 году россияне стали покупать видеокарты на 50% чаще, чем в предыдущем
1
Зеленского предупредили о скором отказе США от Украины
4
«Известия»: США хотят попытаться занять город аль-Букамаль в Сирии
1
У Зеленского сообщили, что дружба с Польшей после завершения боевых действий перерастёт в борьбу
2
Sega выпускает геймпад и сумку для хранения Switch в стиле Sonic
+

Популярные статьи

Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
24
Россия применяет новое поколение РСЗО в спецоперации – что представляет собой "Торнадо-С"
11
Как в России воспримут изоляцию российского интернета от глобальной мировой сети
80
7+7 причин, почему надо включать прежде всего голову при покупке видеокарт NVIDIA
247
На фоне амбиций Китая построить 500 самолетов J-20 к 2035 г. Индия изучает возможность покупки Су-75
3
РМГ "Занос-1" - самый универсальный одноразовый гранатомёт в мире
5
В сеть попал план Украины по восстановлению контроля над Крымом — он был создан задолго до СВО
10
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
79
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
11
Итоги гоночного уик-энда 5-6 августа
+

Сейчас обсуждают

Lubitel 32
16:18
И зачем мне это? Я еще в далеком 2016 играл на видеокарте с 8гб памятью. Так что уровень 7 лет назад за 40+к мне не уперся и за 20. Тоже мне заменитель 2060s или 5700XT И совершенно уверен что UltraT...
Как NVIDIA вычищает карманы геймеров, и почему GeForce RTX 4060 никогда не станет популярной
Даниил Лавкрафт
16:17
Децк убить невозможно - потому что для нормального человека он и так изначально труп. Ладно слабоватое железо, ладно линух на борту, ладно крупноватый корпус, ладно такой себе звук - но экран... 720р ...
СМИ: Lenovo разрабатывает свой аналог Steam Deck
Slava Bordian
16:16
Ну вот пока тешите себя этими размышлениями...пока украинцы будут бить вас,а Запад им поможет ровно столько сколько понадобится! Никто не допустит существование сумасшедших диктаторов и террористов -з...
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
XAM
16:15
Почему не на месте мехвода леперда? Поймать не смогли? Али жопу откушал так, что в люк не проходишь? Вы, проститутки в шароварах, еще только за нашу Чечню отвечаете.
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
Анатолий Павлюшин
16:13
У меня 2060с :)
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
Константин Бородаенко
16:12
Как не крути, а Москва рыб кормит, мост покалечен. Партизанские воины всегда наносили ощутимый вред.
Зеленский: У России не останется военных кораблей, если она продолжит блокировать украинские порты
Mur
16:11
Для небольших систем типа Nuc Ghost Canyon такая видеокарта будет неплохим решением. А еще лучшим будет такое решение в формате 4060 super.
Представлена самая маленькая видеокарта с 16Gb памяти: Colorful iGame RTX 4060 Ti Mini
Vassago
16:11
У вас и такой нет
Не все видеокарты одинаково полезны - Radeon RX 5600 XT vs Radeon RX 5600 XT
XAM
16:09
Сами делаем. Тот же самый Кремний в Брянске.
Параллельный импорт творит "чудеса" - РФ неизвестным способом преодолела нехватку оптики для танков
Slava Bordian
16:07
Ну кушайте дальше какашки Конашенкова... вкусно да?? Кушайте, кушайте, кушайте,......
Российским Ка-52 на Украине будут противостоять машины спецназа Supacat HMT с ракетами ASRAAM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем