Подобные сооружения представляют собой непроходимую преграду, поскольку соседствуют с другими фортификационными сооружениями

Контрнаступление ВСУ продолжается, а потери среди личного состава и техники растут. При этом наиболее болезненными для имиджа Украины и союзников считаются сгоревшие немецкие танки Leopard 2. Журналисты пишут, что как минимум 14 машин были уничтожены, из которых 6 единиц Leopard 2A4 и 8 единиц Leopard 2A6. Не исключено, что некоторые танки ещё можно восстановить, но вывезти их с поля боя не представляется возможным, тогда как российская артиллерия добивает подбитые и подгоревшие машины. Подобраться к технике мешают минные поля, ну а аналитики Oryx пишут, что всего за время с начала проведения СВО Украина потеряла тысячи танков советского производства по мнению испанских журналистов, успешная оборона армии РФ связана не только с минными полями, артиллерией и авиацией, но и с так называемыми «зубами дракона». Подобные сооружения ранее уже применялись, ну а опыт проведения СВО доказал их высокую эффективность.

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Журналисты напоминают, что ранее Британия применяла «зубы дракона» для защиты от предполагаемого немецкого вторжения, которое в итоге не состоялось. В Германии «зубы дракона» использовались для укрепления оборонительных линий, таких как «Западная стена» и «Атлантический вал». Эти сооружения размещались на границах с Францией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами. Подобные барьеры имеют разные названия: в Германии их называли «Höckerlinie» (что переводится как «горбуны»), в Швейцарии – «Toblerone», а недавно массовое размещение «зубов дракона» замечено в демилитаризованной зоне между Южной и Северной Кореей. Структура «зубов дракона» представляет собой ряды бетонных элементов, размещённых в шахматном порядке. При этом подобные сооружения могут простираться на сотни километров. В дополнение к ним, есть противотанковые рвы, которые вырыты с обеих сторон каждого оборонительного рубежа.

На «зубах дракона» могут быть установлены другие препятствия, включая колючую проволоку, которая мешает передвижению пехоты, а также противотанковые ежи, усложняющие проход танков и других бронированных машин. Российские войска начали ставить «зубы дракона» в октябре 2022 года. Известно, что ЧВК «Вагнер» организовала строительство оборонительных сооружений в Белгородской области на границе России и Украины. «Зубы дракона» выступали в роли второй линии обороны, дополняя систему окопов, где параллельно велась подготовка ополченцев. В сети есть фотографии со спутников Maxar Technologies, указывающие на размещение подобных сооружений в области Горского в ЛНР. Генерал Мик Райан, который находится на пенсии, отмечает, что российские военные инженеры успешно вписали «зубы дракона» и другие типы оборонительных сооружений в ландшафт. Армия РФ умело использует рельеф местности, включая русла рек, овраги и возвышенности.

В итоге оборонительные линии включают скрытые пункты наблюдения и огневые точки, где даже старые советские танки Т-55, Т-62 и Т-64 могут использоваться в качестве самоходных гаубиц. Строительство оборонительных сооружений реализуется таким образом, чтобы направлять наступающие части противника на те места, где находятся огневые позиции, включая расчёты с противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК). Это позволяет уничтожать украинскую бронетехнику с близкого расстояния. ВСУ уже предпринимали попытки справиться с «зубами дракона». Так, к некоторым танкам приваривают грейдерные ковши, предназначенные для сноса бетонных преград. Вот только такой метод эффективен только в определённых ситуациях, ведь за «зубами дракона» есть и другие фортификационные сооружения. Ну а по данным издания WION, в настоящее время российские военные инженеры помогают создавать оборонительные сооружения на границе между Украиной и Белоруссией. «Зубы дракона» размещаются вблизи Гомеля, на границе с Черниговской областью, а также в других областях, где обстановка может привести к вооружённому конфликту.