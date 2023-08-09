Согласно контракту, армия должна получить несколько десятков С-70 «Охотник»

Эксперты отмечают, что одним из наиболее перспективных проектов российских инженеров является ударный беспилотник С-70 «Охотник». Известно, что он сможет действовать как в тандеме с истребителем пятого поколения Су-57, так и в одиночку. Есть все основания полагать, что ударный беспилотник уже не раз тестировался в реальных боевых условиях, но подробности подобных вылетов засекречены, а дислокация тщательно скрывается. Беспилотник габаритный и имеет размах крыльев 19 метров с длиной корпуса 14 метров. Он способен развивать скорость до 1400 км/ч, при этом максимальная дальность полёта достигает 5000 километров.

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Предполагается, что С-70 «Охотник» получит в своё распоряжение гиперзвуковую ракету класса «воздух-земля» Х-58. Она предназначена для поражения наземных целей, включая станции РЛС и обладает противорадиолокационной защитой. Для поражения воздушных целей будет применяться гиперзвуковая ракета X-74M2 (всего 4 ракеты на борту), ну а для уничтожения морских целей есть маловысотная ракета X-35. Заявлены также корректируемы авиабомба КАБ-250 в количестве 8 единиц, а в итоге речь идёт о вооружённом до зубов универсальном охотнике. Как стало известно, беспилотник продолжает проходить испытания и в скором времени будет внедрён в оперативное использование. Как объяснили источники, близкие к верховному командованию Воздушно-космических сил России, уже разработаны планы на осуществление масштабного производства этого ударного дрона.

В настоящее время завершаются государственные испытания «Охотника». Ожидается, что к концу текущего года будут проведены финальные тесты, а массовое производство стартует уже в начале 2024 года. Выпускать С-70 «Охотник» сможет завод имени В.П. Чкалова в Новосибирске. Для этой цели уже был построен новый корпус. Также начиная с начала следующего года, планируется осуществлять поставки беспилотных боевых аппаратов в вооружённые силы. Согласно заключённому контракту, военным будет передано несколько десятков ударных дронов, но более подробные сроки не раскрываются. Напомним, закупка С-70 «Охотник» была включена в государственную программу вооружений на период с 2024 по 2033 годы. Соглашение на закупку было подписано ещё в 2022 году.

К настоящему моменту информация о текущем состоянии государственных испытаний беспилотного аппарата крайне ограничена. На самом деле, её практически нет. Как уже было сказано выше, в конце июня текущего года появились слухи о применении С-70 «Охотник» для атак на военные объекты ВСУ в Сумской области. Проблема в том, что данные поступили из турецких источников и официально не были подтверждены. Очевидно, что испытания проводятся, но где и когда, никто точно не знает. Неясно также попадут ли ударные дроны в СВО. С-70 «Охотник» представляет собой передовую разработку, поэтому использовать его без поддержки не станут, поскольку риски потерять перспективный беспилотник в этом случае слишком высоки.