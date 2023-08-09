Представители ЧВК "Вагнер" опровергают подобный факт

Аналитики продолжают спорить о вероятности военной интервенции в Нигер. Основной удар должны были взять на себя солдаты Нигерии, но пока правительство медлит, тогда как власти Мали и Буркина-Фасо и вовсе готовы сражаться на стороне Нигера. Положение усложняется тем, что на территории этой африканской страны находится ограниченный контингент в 1500 французских солдат, а также есть около 1000 военнослужащих из США. Это сила, с которой приходится считаться, поскольку все солдаты размещены на хорошо защищённых военных базах, ну а в итоге в Западной Африке может разразиться большой конфликт, по сравнению с которым Украина покажется детской прогулкой. Есть все основания полагать, что не последнюю скрипку в деле поддержки Нигера играет ЧВК «Вагнер».

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Некоторые источники сообщают, что инструкторы частной военной компании уже переброшены из Мали и других стран, но сам Пригожин комментировать подобные слухи не хочет. Ну а поскольку в прессе возник информационный вакуум, то воспользоваться положением решили представители салафитской террористической организация «Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин». Напомним, она считается одним из африканских филиалов печально известной «Аль-Каиды» (запрещена в России), и активно участвует в многочисленных конфликтах в так называемом поясе Сахале, а также в африканском районе Магриба.

Так вот, по данным «Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», уже целую неделю террористы удерживают в полном окружении бойцов ЧВК «Вагнер». Якобы, «вагнеровцы» держат осаду в населённом пункте Бони, а сами террористы обещают уничтожить не только «музыкантов», но и местных жителей, которые сотрудничали с русскими. Изучить текст можно ниже, а перевести его легко при помощи специализированных сервисов в интернете. Представители «Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» уверяют, что добьются своего, а также делают много лишних комментариев. Судя по всему, всё это направлено на религиозные круги, ну а в ЧВК «Вагнер» подобную информацию опровергают.

«Вагнеровцы» пишут, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью, представляя собой обычную агитацию для маловерных. На границе между Нигером и Мали никакого окружения нет, ну а обычно, когда террористы встречаются с российскими солдатами, то предпочитают убегать. Мы не можем подтвердить или опровергнуть любое из утверждений, поэтому советуем немного подождать. Если никакой официальной информации не поступит, значит террористы действительно предались фантазиями. При этом стоит учитывать, что ЧВК «Вагнер» в Мали имеет пусть и не большой, но дееспособный контингент, а значит «музыканты» уже давно могли прийти на помощь блокированным товарищам. В крайнем случае можно было перебросить пару сотен добровольцев из Беларуси. Кстати, сегодня Пригожин давал комментарии на тему Нигера, но не сказал ничего конкретного.