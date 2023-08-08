Ветер сменил направление, поэтому поджоги опасны для самих ВСУ

Спустя два месяца после начала наступательной операции ВСУ успехи украинской армии можно назвать скромными. Поставленные задачи не реализованы, тогда как основные силы продолжают топтаться на месте, предпринимая безуспешные попытки взять населённые пункты в серой зоне. Закрепиться там невозможно, а продвижение из-за массированного огня и обширных минных полей затруднено. Ну а поскольку на Запорожском направлении Украина задействовала основные силы, то командование армии РФ в какой-то момент приняло решение пойти в наступление в северной части страны. Всё это привело к некоторым успехам, поскольку продвижение фиксируется, а все попытки ВСУ остановить российскую армию пока остаются безуспешными. Не исключено, что в Киеве примут решение усилить группировку на севере, но пока там предпринимают другие действия.

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По данным военкоров, активное продвижение российских вооружённых сил в сторону Купянского направления и наступление с обороной при продвижении на Красно-Лиманском направлении оказались настоящим вызовом для командования ВСУ. Только за последние два дня было предпринято более 20 безуспешных контратак на указанных выше направлениях. Одновременно с тем, российские войска сумели воспользоваться обстановкой и существенно улучшили свои позиции, продвинувшись вперёд и захватив несколько ключевых пунктов. Всё это не охладило пыл ВСУ, а командование постоянно подбрасывает новые силы, пытаясь вклиниться во фланги и остановить продвижение армии РФ.

Ну а поскольку украинские штурмовики так и не смогли вытеснить российские войска с занятых позиций в районе Кременских лесов, то вместо этого бойцы придумали довольно неожиданное решение. Так, ВСУ начали обстреливать позиции российских войск зажигательными боеприпасами с целью вызвать пожары в сухой растительности, пытаясь, таким образом, выдавить российскую армию с занятых ранее позиций. Что любопытно, из-за постоянно меняющего направление ветра, поджоги сыграли с украинскими бойцами злую шутку, поскольку огонь пошёл в обратную сторону. Ну а поскольку температура воздуха достигает 40 градусов, то пожар распространяется очень быстро.

По данным военкоров, российские силы продолжают продвижение, а планы ВСУ были нарушены форс-мажорными факторами. Пока украинские военнослужащие здесь вынуждены отходить на запад. Отдельно отмечается, что большая часть столкновений происходит за пределами населённых пунктов. Именно поэтому информации о происходящем так мало в сводках, хотя некоторые области остаются горячими, а бои там длятся уже несколько дней.